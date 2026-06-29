চিকিৎসার নামে কি দেশ ছেড়ে পালাতে চাইছেন অভিষেক ? প্রশ্ন তুলল বিজেপি
হুমায়ুন কবীরের মন্তব্যের পালটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জবাবকে সমর্থন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের ৷ সতর্ক হন, বিজেপির তরফেও হুমায়ুনকে হুঁশিয়ারি ৷
Published : June 29, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: বিদেশে চোখের চিকিৎসা করানোর নামে কি পালানোর পরিকল্পনা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ? সোমবার এমনই প্রশ্ন তুলল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এ দিন কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেকের বিদেশযাত্রা নিয়ে জরুরি শুনানির দ্বিতীয়বারের আবেদনও খারিজ হয়ে গিয়েছে ৷ সেই নিয়েই বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের মন্তব্য, সবাই বুঝতে পারছে আসল সত্যিটা ৷ চিকিৎসার নামে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন কি উনি !
রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন, "উনি ওঁর মতো আবেদন করেছিলেন ৷ আইনের দরজা সবার জন্য খোলা ৷ সেই ভয়ের পরিবেশ তো আর নেই, যে কেউ আবেদন করতে গেলে তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা বিচারপতির ঘরের দরজা আটকে রাখবেন ৷ বিজেপির সরকার আসার পরে সেসব কিছু আর হচ্ছে না ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল, তিনি আইনি রক্ষাকবচ পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন, তাই উনি করেছিলেন ৷ বিচারপতি তা খারিজ করেছেন ৷"
এরপরেই বিদেশযাত্রা নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নিশানা করেন দেবজিৎ ৷ তিনি বলেন, "কিন্তু, প্রবণতাটা পরিষ্কার ৷ দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কি করছেন না, সেই প্রশ্নের উত্তরটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, চোখের চিকিৎসার জন্য এর আগে বহুবার বিদেশে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের পতনের পর ফের চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন অভিষেক ৷ কিন্তু, পালাবদলের পরপর পুরনো ও নতুন মিলিয়ে একাধিক মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছেন ৷ আর তার জেরে অভিষেকের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালত ৷
এই পরিস্থিতিতে তিনি জুন মাসের শুরুতে চিকিৎসার জন্য বিদেশ সফরে যেতে চেয়ে জরুরি শুনানির আবেদন করেছিলেন ৷ সেই সময় তাঁর জরুরি আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ৷ বলা হয়েছিল, মামলার তালিকা ধরে নির্ধারিত সময়ে শুনানি হবে ৷ সেই আবেদন খারিজ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ফের আদালতের দ্বারস্থ হন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ৷
কিন্তু, এবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ ফের জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জুলাই মাসে নির্ধারিত দিনেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার অনুমতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে ৷
অন্যদিকে, এ দিন রাজ্য বিধানসভায় হুমায়ুন কবীরের অতীত কিছু মন্তব্য নিয়ে উত্থাপন হওয়া 'পয়েন্ট অফ অর্ডার'-এর প্রেক্ষিতে ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ যেখানে হুমায়ুন কবীরকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমি বলছি, কান খুলে শুনে রাখুন ৷ এরকম লাগামছাড়া বক্তব্য রাখতে আমি দেব না ৷ ...ভারতের আইন শেষ কথা বলে, কোনও বাপের আওয়াজ শেষ কথা বলে না ৷ এই রকম কথা বলার আগে 25 বার ভাববেন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র বলেন, "বিভিন্ন সময়ে হুমায়ুন কবীর তাঁর সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের মাধ্যমে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বিভাজনের রাজনীতি করেছেন ৷ তাঁর উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হয়েছে ৷ তাঁর বোঝা উচিত, এখন রাজ্যে আইনের শাসন আছে ৷ তাই ওঁর মন্তব্য করার আগে ভেবে বলা উচিত ৷ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাগুলি বলেছেন, দল হিসাবে আমরা তা পূর্ণ সমর্থন করছি ৷"