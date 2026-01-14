দলনেত্রী হিসেবেই মমতা তৃণমূলের তথ্যভাণ্ডার রক্ষার চেষ্টা করেছেন, আইপ্যাক-কাণ্ড নিয়ে মন্তব্য কুণালের

দলনেত্রী হিসেবেই মমতা তৃণমূলের তথ্যভাণ্ডার রক্ষার চেষ্টা করেছেন, আইপ্যাক-কাণ্ড নিয়ে মন্তব্য কুণালের
বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সমালোচনা করেছেন কুণাল ঘোষ৷
Published : January 14, 2026 at 9:13 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: আইপ্যাক-কাণ্ড নিয়ে ইডির বিরুদ্ধে তৃণমূলের দাখিল করা মামলা বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গিয়েছে৷ দু’পক্ষের শুনানির পর মামলার নিষ্পত্তি করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ৷ এরপরেই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ এদিন তিনি ইডির সমালোচনা করেছেন৷
কুণাল বলেন, “এক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ খুব স্পষ্ট৷ তদন্তের নামে আইপ্যাক সংস্থা ও তার কর্ণধারের বাড়িতে তল্লাশির নামে আমাদের তথ্য ভাণ্ডার চুরির চেষ্টা হয়েছে৷ এটা 5-6 বছর আগের মামলা৷ এতদিন তারা ঘুমোচ্ছিল৷ যেহেতু ওই সংস্থাটি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের প্রচারের সহায়ক এবং উপদেষ্টা, তাদের কাছে আমাদের যে তথ্য ভাণ্ডার ছিল, ঘুরপথে বিজেপি এসব দখল করার জন্য এই কাজ করেছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের মূল অভিযোগ অটুট রয়েছে৷ সেই অভিযোগের চাপে এখন ইডিকে বলতে হচ্ছে, তারা কিছু সিজ করেনি৷ ফলে এই নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করা যাবে না৷ এই ধরনের মামলায় একেকটা পর্যায় চলে৷ একটি মামলার সঙ্গে আরও একটি মামলা জুড়ে থাকে৷ তাই প্রতিদিন এই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য হতে পারে না৷ একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তথ্য ভাণ্ডার রক্ষার চেষ্টা করেছেন৷ আমরা মানুষের দরবারে আছি৷”
ইডির তল্লাশি অভিযান চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ এবং কিছু ফাইল ও ল্যাপটপ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে এখন রাজ্যজুড়ে আলোচনা৷ এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলনেত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷
এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কুণালের মন্তব্য, “এমন বক্তব্য তিনি সকাল-বিকেল দেন৷ নানা দুশ্চিন্তায় উনি মানসিকভাবে একটু চিন্তিত৷ বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ খুব একটা ভালো নয়৷ বিজেপির সংগঠন নেই৷ আসন্ন নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে একটা ভরাডুবির দিকে যাচ্ছে৷ তাই যখন বুঝতে পারছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন, তখন নিজের হতাশা-বিরক্তি-ক্রোধ-অবসাদ থেকে তিনি এই ধরনের কিছু মন্তব্য করেন৷”
শুভেন্দুর নাম না-করে কুণাল আরও বলেন, “উনি তো কথায় কথায় কোর্টে যান৷ নবান্নের সামনে ধরনা দেবেন বলেও কোর্টে গিয়েছিলেন৷ কোর্ট সেই অনুমতি তাঁকে দেয়নি৷ গণতন্ত্রে জনগণের দরবারই সবচেয়ে বড় কথা৷ কিন্তু বিরোধী দলনেতা কিংবা বিজেপির জনগণের দরবারের প্রতি কোনও বিশ্বাস নেই৷ উলটে জনগণের বকেয়া 100 দিনের টাকা-আবাসের টাকা আটকাব, বাংলা ভাষাকে অপমান করব, বাংলার মনীষীদের অপমান করব, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব, বাংলা ভাষায় কথা বললে অন্য রাজ্যে পিটিয়ে মারব, এসব করে বেড়ান৷ এখন নাগরিকত্ব নিয়ে টান মারছেন৷ এই মানসিকতা নিয়ে মানুষের দরবারে যাওয়া যায় না৷ জনগণের জন্য এঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই৷”
এবারের সফরে সিঙ্গুরে জনসভা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ সেই সভায় অন্তত দুশো কৃষক উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার৷ এই নিয়ে কুণালের প্রতিক্রিয়া, “কৃষক, খেতমজুরদের জমি রক্ষা এবং পেশা বাঁচানোর স্বার্থেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন৷ সিঙ্গুর আন্দোলন টাটা কিংবা শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না৷ বলা হয়েছিল, কম অথবা অকৃষিযোগ্য জমিতে শিল্প হোক৷ কিন্তু তিন ফসলি জমি সরকার অধিগ্রহণ করে প্রাইভেট প্রপার্টির হাতে তুলে দিতে পারে না৷ এই মডেলে সারা দেশেই জমি রক্ষা আন্দোলন হয়েছে৷ সেই সময় কিন্তু কংগ্রেস ও বিজেপির একটি অংশও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন৷”