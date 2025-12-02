পুরনিগমের পার্কিংয়ের টাকা তছরুপ ! জেলাশাসকের দ্বারে আইএনটিটিইউসি

পুরনিগমের পার্কিংয়ের টাকা তছরুপ ! জেলাশাসকের দ্বারে আইএনটিটিইউসি
আসানসোল পুরনিগমের মেয়র ও ডেপুটি-মেয়রের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ ৷ পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর না-করার অভিযোগ ৷
আসানসোল, 2 ডিসেম্বর: আসানসোল বাজার এলাকায় যে পার্কিং চলে, তা আসানসোল পুরনিগমের অধীনে ৷ সেই পার্কিংয়ের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব নেই বলে অভিযোগ উঠেছিল 2024 সালে ৷ কিন্তু, প্রায় 2 বছর হতে চললেও, সেই ঘটনায় ঠিকাসংস্থার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের ও তছরুপ হওয়া টাকা উদ্ধারের চেষ্টা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার পুরনিগমের মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের দফতরে অভিযোগ জানাল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি ৷
মঙ্গলবার আসানসোল মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি রাজু আলুওয়ালিয়া এবং আইএনটিটিইউসি-র নেতারা পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতরে যান ৷ সেখানে জেলাশাসকের কাছে একটি অভিযোগপত্র তুলে দেন তাঁরা ৷ কী লেখা আছে সেখানে ? তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, 2024 সালে এই ঘটনা প্রথম সামনে আসে ৷ বলা হয় দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে আসানসোল বাজারের পার্কিংয়ের টাকা পুরনিগমে জমা পড়েনি ৷
আর এর জন্য দায়ী করা হয়, যে সংস্থা ঠিকা নিয়ে পার্কিং চালাচ্ছিল তাদের ৷ লক্ষ-লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে ৷ সেই সব ঠিকাদারদের একাধিক চিঠি এবং নোটিশ দিয়ে টাকা চাওয়া হয় ৷ কিন্তু, তারপরেও কোন টাকা জমা পড়েনি ৷ এরপর আসানসোল পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ঠিকা সংস্থাগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে দেয় ৷
এখানেই আপত্তি জানিয়েছেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা ৷ তাঁদের অভিযোগ, পুরনিগম ওই সংস্থাগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করলেও, কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷ এমনকি বাকি থাকা টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ এ নিয়ে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ বলা হচ্ছে, পুরনিগমের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে অভিযুক্তদের সম্পর্ক ভালো ৷ এমনকি সময়ে-অসময়ে পুরনিগমে গিয়ে আড্ডা দেন তাঁরা ৷
এ নিয়ে রাজু আলুওয়ালিয়া বলেন, "2024 সালে আসানসোল পুরনিগমের পার্কিং কেলেঙ্কারি সামনে এসেছিল ৷ জানা গিয়েছিল প্রচুর ঠিকাদার লক্ষ-লক্ষ টাকা বাকি রেখে কর্পোরেশনকে ফাঁকি দিয়েছে ৷ তাদের ব্ল্যাকলিস্টেড করা হলেও, আজও কেন এফআইআর হয়নি ? মেয়র, ডেপুটি-মেয়র এবং চেয়ারম্যান কেন ব্যবস্থা নেননি ? যে সমস্ত ঠিকাদারা ব্ল্যাকলিস্টেড হয়েছিলেন, এখনও তাঁরা দেখছি পুরকর্তাদের চেম্বারে গিয়ে খোশগল্পে মেতে থাকছেন ৷ তাহলে যে এত লক্ষ-লক্ষ টাকা তছরুপ হল, তার কী হবে ৷ অবিলম্বে আমরা ওই সমস্ত ঠিকাদারদের গ্রেফতারি এবং আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ৷"
বিষয়টি নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা পুরনিগমের প্রতিনিধি ওয়াসিম উল হক বলেন, "আমরাও তো চাইছি এই ঘটনার তদন্ত হোক ৷ শুধু 2024 কেন, তার আগেও যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং যার-যার আমলে পার্কিং নিয়ে তছরূপ হয়েছে, সমস্ত কিছুই মানুষের সামনে আসুক ৷"