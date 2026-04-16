এবার পরিবর্তনের পরিবর্তন হবেই, দৃঢ় বিশ্বাস এন্টালির সিপিআইএম প্রার্থী আব্দুল রউফের
ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি এন্টালির সিপিআইএম প্রার্থী আব্দুল রউফ৷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাহাজান পুরকাইত৷
Published : April 16, 2026 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: সামাজিক মাধ্যম কিংবা মিডিয়ার দৌলাতে বিভিন্ন ভোটে প্রার্থীরা সেলিব্রিটি হয়ে ওঠেন। সেই প্রেক্ষিতে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে শহর কলকাতার এন্টালিতে সিপিআইএম যাঁকে প্রার্থী করেছে, তিনি সেই তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। তুল্যমূল্যর বিচার করলে সেই তালিকা বা প্রতিযোগিতায় নেই আব্দুল রউফ।
তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। তিনি প্রতিদিন পার্টির মুখপত্র বিলিয়ে সকাল শুরু করেন। রাতে দলীয় কাজ সেরে ঘরে ফেরেন। ঘর ঠিক নয়। যেখানে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকরা থাকেন, সেখানে তিনি রাত কাটান। তবে ভোটের ময়দানে তিনি অন্যের বাড়িঘর তথা শহর কলকাতার এন্টালি বিধানসভার বস্তিবাসীর জীবন-জীবিকার কথা চিন্তা করছেন। এই সমস্ত মানুষের কথা বলে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। আদৌ পরিবর্তন কতটা হবে, সেটা ভোটের ফলাফল প্রকাশ করলে জানা যাবে।
ইটিভি ভারত: এর আগে আপনি কোনও নির্বাচনে লড়েননি। এই প্রথমবার৷ চ্যালেঞ্জ কতটা?
আব্দুল রউফ: 15 বছর হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানে বিধানসভায় একজনই প্রার্থী। একজনই বিধায়ক। আবার আমি যেখানে বসে আছি 55 নম্বর ওয়ার্ড। এখানেও 15 বছর ধরে কাউন্সিলর আছেন তৃণমূলের। আবার যিনি সাংসদ তিনিও 15 বছর ধরে এখানে জয়লাভ করেন৷ তিনটে স্তরেই একই দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করল। এই 15 বছরে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী-মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ, সর্বোপরি এই মুহূর্তে বস্তিবাসী মানুষ যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন, ভাবা যায় না।
বামফ্রন্ট আমলে যে নিকাশি ব্যবস্থা ছিল, সেই নিকাশি ব্যবস্থা রেখেই যে হারে টালির বাড়িগুলোকে একেবারে অট্টালিকা, পাঁচতলা, ছ’তলা, করা হল, কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনও প্ল্যানিং নেই। ফলে সেই নিকাশি ব্যবস্থায় উপচে পড়ে। মানুষজন রাস্তায় হাঁটতে পারে না৷
এরকম অবস্থার অবস্থান ঘটানোর জন্যই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে। পার্টিও যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, সেই চ্যালেঞ্জকে মানে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমিও। জীবনে কোনোদিন রাজনৈতিকভাবে এই নির্বাচনের লড়াইয়ের ময়দানে ছিলাম না। লড়াইয়ের ময়দানে ছিলাম প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য। এখন নিজে প্রার্থী৷ কিন্তু মানসিকভাবে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়েই নামতে হয়েছে, যাতে ওই সমস্ত মেহনতী শ্রমজীবী মানুষ এই সমস্ত দিক থেকে অন্ততপক্ষে একটু মুক্তি পায়।
ইটিভি ভারত: প্রচারে সাধারণ মানুষের সাড়া পাচ্ছেন?
আব্দুল রউফ: 2011-র পর সাধারণ মানুষ যারা আমাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, তাঁরা মুখ খুলছেন৷ তাঁরা বলছেন যে 15 বছর আগে এরকম ছিল না। অনেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতার মতো সরকারি প্রকল্পগুলিকে ভালো বলছেন৷ শ্রমজীবী-মেহনতি খেটে মানুষ, যাঁরা এই প্রকল্পগুলিকে প্রথমে ভালো ভেবেছিলেন, তাঁরাও এখন মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছেন৷ কারণ, জিনিসপত্রের দাম আজ আকাশচুম্বি৷ রান্নাঘরে পাওয়া যাচ্ছে না৷
স্থানীয় বিধায়কের 15 বছরের যে অপশাসন, তার জেরে তিনি শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের কাছে টার্গেট হয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করা হয়েছে৷ অন্য কাউকে প্রার্থী করতে পারতো৷ পরিবারতন্ত্রের জন্যই বিধায়কের ছেলেকে প্রার্থী করা হয়েছে৷ তাঁর ছেলে 58 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদ৷ তাঁর 58 নম্বর ওয়ার্ডে গেলে জানতে পারবেন, সেখানে মানুষজন কী বলছেন। তৃণমূলের লোক কী বলছে, সেটা বুঝতে পারবেন।
অতীতে 2011-র আগে যাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা তৃণমূল করছেন। কেউ কেউ তাঁরা এখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁরা বেরিয়ে এসে বলছেন যে রউফদা আমরা আছি। আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।
ইটিভি ভারত: আপনাকে না জানিয়ে দল আপনাকে প্রার্থী করল৷ আগেও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আপনি রাজি হননি৷ এই বিষয়ে কী বলবেন?
আব্দুল রউফ: এটা একটা আলাদা দিক। আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি তখন যা বলার বলেছিলাম। কিন্তু একেবারে প্রার্থী ঘোষণার পর আমি জানতে পারি। প্রার্থীর থেকে পার্টির সিম্বলটা হচ্ছে আসল। আমার নাম বড় কথা নয়। এখানে কাস্তে-হাতুড়ি-তারাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে একেবারে সবথেকে বড় বিষয়। সাধারণ পার্টি সদস্যদের ইচ্ছা ছিল যে এবার অন্তত আমাদের পার্টির কাউকে প্রার্থী করা হোক৷
ইটিভি ভারত: কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হল না। আগে থেকে চলে গিয়েছে। এই বিষয়ে কতটা খুশি?
আব্দুল রউফ: আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে যদি সরিয়ে দিত, তাহলে সব থেকে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু তারা নিজের থেকেই সরে গিয়েছে। তাতে তো আমি খুশি হবই। কংগ্রেসের সঙ্গে আমি জোট কোনোদিনই পছন্দ করিনি। অতীতেও করতাম না। আর এখন তো করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কোনোদিনই কংগ্রেসের জোটের ব্যাপারে আমি একমত নই। এখন দেশের স্বার্থে, বৃহত্তর স্বার্থে, পার্টির নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয়। যে কারণে 2024-এ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়েছিল। আমি তখন বিধানসভা কমিটির কনভেনার ছিলাম। আমাকে প্রদীপ ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রচারেও বেরতে হয়েছে। মিছিল করতে হয়েছে। সবকিছুই করতে হয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থে, সেটা কিছু করার ছিল না। পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত। আমি পার্টির সদস্য আমাকে মানতে বাধ্য।
ইটিভি ভারত: আপনি ছোটবেলায় কংগ্রেসের শাসনকাল দেখেছেন৷ 34 বছরের বামফ্রন্ট শাসনকাল দেখেছেন। গত 15 বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল দেখছেন। পার্থক্য কী দেখছেন?
আব্দুল রউফ: পার্থক্য তো আপনারা আরও বেশি করে বলতে পারবেন। পার্থক্য মানে বিশাল পার্থক্য। 34 বছরের বামফ্রন্ট সরকার। প্রথম কথা যদি বলেন, একেবারে শ্রমজীবী-মেহনতি-খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁরা অন্ততপক্ষে সারাদিন কাজ করার পর যেটুকুই হাতে পেতেন, সেইটা নিয়ে বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন। আজকে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন? বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকারি প্রকল্প ছিল। হয়তো এইরকম মাপের ছিল না৷ হাতে টাটকা পয়সা পেত না। তখনও বেকার ভাতা ছিল।
আজকে 18 বছরের ছেলেদের যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, পাড়ায় পাড়ায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে৷ অথচ বামফ্রন্টের সময় আইন মেনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত তৈরি করা হয়েছিল৷ 34 বছর শাসনকালের সঙ্গে এই শাসনকাল মেলাতে পারবেন না। আজ অপশাসন-দুর্নীতি কী নেই! বালি, গরু, চাকরি - কোনও চুরিই আর বাকি নেই৷ এই পরিস্থিতির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলকে মেলাতে কেউ পারবে না।
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার পর বিমানদার শুভেচ্ছা পেয়েছেন?
আব্দুল রউফ: যেদিন ঘোষণা হবে, সেদিন আমাকে মিন্টু পার্কে খালি পিঠটা ঠুকে বলল, ‘তুমি খালি না বলবে না। তুমি চালিয়ে যাও।’ আমি তখন বুঝতে পেরেছি একটা কিছু হতে চলেছে। তারপরেই আপনার ফোন প্রথমে তখন আমি এখানেই বসে।
ইটিভি ভারত: আপনি তৃণমূল প্রার্থীর বিষয়ে বললেন, এখানকার বিজেপি প্রার্থীর বিষয়ে কী বলবেন?
আব্দুল রউফ: প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের একটাই কথা, বিভাজনের রাজনীতি 58 ওয়ার্ডকে একটা অশান্তির জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো 2024-এ নির্বাচনে ওখানে বিজেপি মার্জিন পেয়েছে। তার মানে এবারেও হয়তো ভেবেছে সেটাই ধরে রাখবে। কোনোদিন এটা পারবে না। এবারের নির্বাচনে ওই বিজেপির প্রার্থী যাই বলুক না কেন, অত সোজা হবে না। সাধারণ মানুষ মুখ খুঁজতে যখন শুরু করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা একটা কিছু করবেই।
ইটিভি ভারত: তাহলে আপনি এই বিধানসভার পরিবর্তন হবে?
আব্দুল রউফ: আমরা তো পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছি। আমাদের কমরেডদের নিয়ে, আমাদের কর্মীদের নিয়ে সভা করে আমাদের নেতৃত্ব যা বলার বলেছেন। এটুকু বলতে পারি পরিবর্তনের পরিবর্তন করার জন্যই নেমেছি৷ হারার জন্য নামব না। আগামী নির্বাচন যদি ঠিকঠাক হয়, মানুষ যদি ভোট দিতে পারে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি পরিবর্তন হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না।
মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে আছে। ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। হয়তো আপনার কাছে মুখ খুলবে না। আমাদের কাছে মুখ খুলতে শুরু করেছে। বস্তির মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। তাহলে বুঝতে পারবেন, তারা কী বলছে। যে কষ্টে আছে, তারা এই কষ্টের অবসান মানে ঘটানোর জন্য তারাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ভোটটা যদি আমাদের আগে দিতে পারি কি না, সেটা দেখুন। আমরা সেই কারণেই বলছি নিজের ভোট নিজে দিন। সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে যান। নিজের ভোটটা নিজে দিন।