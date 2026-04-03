তৃণমূলের বোমা-গুলির হামলায় দোতলা থেকে ঝাঁপ, আদর্শ আঁকড়েই লড়াই শ্যামলীর

বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে নানুরের বোমা-বন্দুকের রাজনীতি ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের মুখোমুখি নানুর বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান ৷

নানুর বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী শ্যামলী প্রধান (ইটিভি ভারত)
Published : April 3, 2026 at 8:02 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 8:11 PM IST

নানুর, 3 এপ্রিল: 10 বছর ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ৷ বিধায়ক পদে ছিলেন 5 বছর ৷ আজও পরনে আটপৌরে শাড়ি, মাটির বাড়িতে বসবাস ৷ আর পাঁচটা গ্রামের মহিলার মতো দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে, ধান শুকিয়ে নির্বাচনী প্রচারে বের হন ৷ ইনি বীরভূমের নানুর বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান ৷

তবে 'নরম' মাটিতে রাজনীতি করেছেন বা করেন তাও নয়, বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসা বোমা-বন্দুকের নানুরে রাজনীতি করে চলেছেন ৷ চোখের সামনে দেখেছেন দলীয় কার্যালয়ে হামলা, বোমাবাজি, গুলির লড়াই ৷ দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, 'তৃণমূলে যোগ দেওয়ার' প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন, আদর্শ ধরে রাখতেই সাদামাটা জীবনযাপন ৷

শ্যামলী প্রধানের বাবা দিলীপ প্রধান প্রথম থেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ সিপিএমের সক্রিয় সদস্য ৷ তিনি নানুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন ৷ বাবার আদর্শকে সঙ্গী করেই মেয়ে শ্যামলী প্রধান ধাপে ধাপে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই হয়ে সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত হন ৷ নানুর থেকে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী হয়ে 2006 সালে জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন ৷ পরে নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন ৷ 2013 সাল পর্যন্ত এই পদেই ছিলেন তিনি ৷ তবে 2011 সালে নানুর বিধানসভা থেকে কাস্তে হাতুড়ির প্রার্থী হয়েছিলেন শ্যামলী প্রধান ৷ রাজ্য পালা বদলের ঝড়ে তৃণমূল প্রার্থী গদাধর হাজরার কাছে মাত্র 5 হাজার 863 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন ৷ পরে শাসকদল তৃণমূলের ভরা বাজার 2016 সালে তৃণমূল প্রার্থী গদাধর হাজরাকে 25 হাজার 730 ভোটে পরাজিত করেন সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান। 2021 সালে তৃণমূল প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝির কাছে পরাজিত হন তিনি ৷

ইটিভি ভারতে স্পষ্টকথায় নানুরের সিপিএম প্রার্থী শ্যামলী (ইটিভি ভারত)

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, 10 বছর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, 5 বছর বিধায়ক পদ সামলেছেন ৷ অথচ, আজও মাটির বাড়িতে বাস করেন ৷ নানুরের কুমিরা গ্রামে বাড়ি শ্যামলী প্রধানের ৷ দেওয়ালময় ঘুঁটে দেওয়া ৷ খড় ও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি, রয়েছে একটা গোয়াল ঘর, ধানের গোলা ৷ বাড়ির উঠানে ধান শুকাচ্ছে ৷ একেবারে সাদামাটা জীবনযাপন। আটপৌরে শাড়ি পরে বাড়ির কাজ সেরে নির্বাচনী প্রচারে যান তিনি ৷ বাড়িতে রাখা গণশক্তি পত্রিকা, তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই প্রচারের কাজে বেরোন শ্যামলী প্রধান।

নানুর বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান ৷ যে নানুর বর্তমানে তৃণমূলের বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের 'গড়' হিসাবে পরিচিত ৷ এই বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি এবং বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ৷ সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামলী প্রধান অকপটে ইটিভি ভারতকে জানালেন তাঁর নানান অভিজ্ঞতার কথা ৷

আদর্শ আঁকড়েই লড়াই শ্যামলীর (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: বর্তমানে পঞ্চায়েত স্তরের একজন নেতার বাড়ি দেখলেও তাক লেগে যায়। আপনার এই অবস্থা কেন ?

শ্যামলী প্রধান: আমার বাবা অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন ৷ সেই সময় পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছিলেন ৷ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাবা 10 টাকা দিয়ে যেতেন ৷ বলে যেতেন ওই দশটাকার মধ্যেই কোনওরকমে চালাতে হবে ৷ তখন আমার মা'কে বলতে শুনেছি, তুমি প্রধান এমন কিছু করবে না-যাতে আমার ছেলেমেয়েদের মাথা হেট হয়, আমাদের পরিবারের মাথায় হেট হয় ৷ আমাদের যেটুকু আছে সেটুকু দিয়েই চলবে ৷ তাই ছোট থেকেই লোভ-লালসা বা লুটেপুটে খাওয়া শিখিনি। আমরা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি ৷ খেটে খাওয়া গরীব মানুষ আর শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করেছি।কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ আর বাবার দেখানো পথ- এই দুটোই আছে আমার সাদামাটা জীবনযাপনের মূলে।

ইটিভি ভারত: কখনও তৃণমূল থেকে সেই দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পেয়েছেন ?

শ্যামলী প্রধান: যখন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় ট্রেনে (তৃণমূল বিধায়ক) একসঙ্গে যাওয়া-আসা করতাম তখন একজন বলতেন জেলা থেকে মাত্র একা আপনি অন্যদিকে ৷ আপনিও চলে আসুন আমাদের দলে ৷ আমি বলতাম, দেখুন আমরা আদর্শ নীতি নিয়ে রয়েছি ৷ আমি যখন জয়ী হয়েছি আমাদের অনেক পার্টির কর্মী মার খেয়েছে, তাদের নামে অনেক মামলা রয়েছে ৷ তাঁরা আমাদের উপর ভরসা করেছেন ৷ সেই ভরসা ভাঙব না। আমরা নীতি, আদর্শ নিয়ে মানুষের সঙ্গে চলব।

ইটিভি ভারত: কাজল শেখের গড় বলা হয় নানুরকে, এখানে সুস্থ রাজনীতি করতে পারেন ?

শ্যামলী প্রধান: নানুর কাজল-অনুব্রত বা অন্য কারও গড় এটা কিন্তু নয়। নানুরের মানুষ এত ভালো, তার জন্যই আমরা টিকে আছি ৷ নানুরের মানুষ সঙ্গে আছে বলেই আমরা টিকে আছি, গড় নানুরের মানুষের, এটা চন্ডীদাসের মাটি তো ৷ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। নানুরে ঘুরে আমি যা দেখেছি, তৃণমূল এই ক'বছরের যা করেছে, মানুষ আর তাঁদের আর চাইছেন না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ ৷ আর শ্রমিক মানুষের যে জ্বালা, তা কাছে না-গেলে বোঝা যায় না।

নিজের বাড়িতে নানুরের সিপিএম প্রার্থী (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: নানুর মানেই হানাহানি, বোমাবাজি, রক্তপাত ৷ এবার নির্বাচন কতটা সন্ত্রাস মুক্ত হবে ?

শ্যামলী প্রধান: নির্বাচন আমাদের কাছে উৎসব ৷ আমরা বামপন্থীরা মনে করি, ভোটাধিকার প্রয়োগ মানুষের প্রধান গণতান্ত্রিক অধিকার। মানুষের জন্য সরকার গঠন হবে ৷ সরকার মানুষের কাজ করবে, এটা মানুষের ধারণা, আমাদের ধারণা।

ইটিভি ভারত: তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে কীসে জোর দেবেন ?

শ্যামলী প্রধান: বিজেপি এখন সনাতনীদের পক্ষে স্লোগান তুলেছে ৷ আমরা মনে করি, ভারতবর্ষ শুধুমাত্র সনাতনীদের জন্য স্বাধীন হয়েছে -এমনটা নয় ৷ সেখানে আদিবাসী, তফশিলি, সংখ্যালঘু, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আত্ম বলিদানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেথে। আর তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত।

ইটিভি ভারত : 2016 সালে আপনি যখন বিধায়ক হন, তখন কাজল শেখ নাকি তলায় তলায় আপনাকে সহযোগিতা করেছিলেন। এবার তো সেই সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন না, কীভাবে লড়াই করবেন ?

শ্যামলী প্রধান: 2011 সালে তৃণমূল যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন মাত্র 6 হাজার ভোটে আমি হেরেছিলাম ৷ অনেক বুথে আমরা এজেন্ট দিতে পারিনি ৷ প্রায় 41টা বুথ। পরের নির্বাচনগুলো দেখুন, ভোটের মার্জিন দেখলে বুঝতে পারবেন নানুরে আমাদের সমর্থক কত রয়েছে ৷ 2016 সালে মানুষ নিজের ভোটটা দিতে পেরেছিল কিন্তু 2021 সালে তা পারেনি ৷ এখানে কাজল বা অনুব্রত ভূমিকা মানুষ জানে। মানুষ ঠিকমতো ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে আবার বামপন্থীরাই জিতবে।"

ইটিভি ভারত: একটা সময় আপনার উপর হামলা হয়েছিল, সেদিন কি হয়েছিল ?

শ্যামলী প্রধান: 2010 সাল, আমাদের বিধায়ক আনন্দ দাস খুন হয়েছিলেন। তখন নানুর পার্টি অফিসে আক্রমণ হয়। আমি-সহ পাঁচ জন কর্মী সেখানে ছিলাম। হঠাৎ দেখি মুখে কালো কাপড় বেঁধে তৃণমূলের স্লোগান দিতে দিতে এলোপাথারি বোমা ও গুলি চালাতে চালেতে কয়েকজন ভিতরে প্রবেশ করেছে ৷ আমরা পার্টি অফিসের দোতলায় ছিলাম। যখন দেখি ওরা আক্রমণ করছে, তখন পার্টি অফিসের ছাদে উঠে যাই ৷ পাশের একটি বাড়িতে ছোট চালা ছিল, ছাদ থেকে সেই চালার মধ্যে ঝাঁপ দিই। ঝাঁপানোর পরে তো আমার দুটো হাঁটু একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল ৷ পার্টি অফিসের পাশেই আনন্দদা'র বাড়ি ছিল ৷ তাঁকে ওই রাতে খুন করা হয়েছিল।

ইটিভি ভারত: নানুরের বুকে বোমাবাজি দেখেছেন ?

শ্যামলী প্রধান: এমনভাবে পার্টি অফিসে বোমা মারছে, গুলি মারছে তা দেখেছি ৷ এখনও সেই ফ্যান ভাঙা, আলমারি সমস্ত ভাঙা পড়ে আছে ৷ তখন আমরাই সরকারে আছি ৷ তবু পুলিশ কিছু করেনি ৷

ইটিভি ভারত: তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কি নানুর শান্ত ?

শ্যামলী প্রধান: কোথায় শান্ত, তারপরেও তো আমাদের অনেক মানুষ খুন হয়েছেন। ওদের নিজেদের মধ্যেও ঝামেলা হয়েছে ৷ মারধর, চারিদিকে লুটপাট, ভয় দেখানো কিছুই থামেনি। আজও চলছে ৷ পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেক বোমা উদ্ধার করছে। এই তো কিছুদিন আগে কীর্ণাহারে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে দুষ্কৃতীরা বোম মারতে মারতে ঢুকল ও সব লুটপাট হয়ে গেল।

ইটিভি ভারত: সিপিআইএমের বিরুদ্ধেও তো নানুরের সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল ?

শ্যামলী প্রধান: সিপিআইএমের সময় জমি আন্দোলন হয়েছে । কত মানুষের জমি বর্গা হয়েছে, খাস হয়েছে, এগুলো নিয়েই আমাদের লড়াই, আমাদের আন্দোলন ৷ ক্ষমতা দখল নিয়ে লড়াই ও আন্দোলন হয়নি। করেয়ার মাঠে আন্দোলন হয়েছিল, দাসকল গ্রামের মাঠে আন্দোলন হয়েছে, আমাদের ধানু মেটেকে সেই সময় খুন করা হয়েছিল।

ইটিভি ভারত: প্রচারে গিয়ে কোথাও বাধা পেয়েছেন ?

শ্যামলী প্রধান: এবার প্রচার আমার কাছে আলাদা একটা অভিজ্ঞতা ৷ আগে প্রচারে গেলে মানুষ মুখ খুলতে চাইছিল না। এখন মানুষ মুখ খুলছে, বলছে লক্ষীর ভাণ্ডার আছে তো কি হয়েছে, আমার ছেলেটা তো চাকরি পাচ্ছে না। বামফ্রন্টের সময় প্রতি বছর চাকরি হয়েছে ৷ এই ভাতা দেওয়া একটা রিলিফ দেওয়া স্থায়িত্ব নেই ৷ একমাত্র বামপন্থীরাই স্থায়িত্বের বিষয় ভেবেছিল ৷ আর জমি ছিল না জমি পেয়েছিল, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পেয়েছিল, টাকা পয়সা দিতে হয়নি, চাকরি অনিশ্চিত তাও ছিল না। এমনটা মানুষজনই বলছে ৷

