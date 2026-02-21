ETV Bharat / politics

শক্তি প্রমুখ-মণ্ডল সভাপতি-প্রভারী, বিজেপির সংগঠনের ‘ভারী’ শব্দগুলি কি বাঙালির আপন হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ দখলে মরিয়া বিজেপি৷ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রশ্ন, বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে কি মোদি-শাহের দল সম্পৃক্ত হতে পেরেছে?

BJPs Organisational Words
বিজেপির সংগঠনের ‘ভারী’ শব্দগুলি কি বাঙালির আপন হয়েছে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 7:34 PM IST

6 Min Read
তারক চট্টোপাধ্যায়

আসানসোল, 21 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে বিধানসভার ভোট আসন্ন। এবারও বাংলা দখলে মরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ কিন্তু বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে কি সম্পৃক্ত হতে পেরেছে বিজেপি? সেই প্রশ্নই উঠছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে৷ প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন কর্মসূচিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাঙালি কতটা একাত্ম হতে পারছে কি?

এই নিয়ে অনেকের সমালোচনার মুখে পড়ছে বিজেপি৷ অনেকেই বিষয়টিকে বাঙালির আত্মাভিমানে আঘাত বলে ব্যাখ্যা করছেন৷ যদিও বিজেপির দাবি, বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই৷ বরং সর্বভারতীয় দল হিসেবে সব জায়গায় বোধগম্য হবে এমন শব্দ ব্যবহার করাই মূল লক্ষ্য, এমনই যুক্তি দিয়েছে গেরুয়া শিবির৷

শক্তি প্রমুখ-মণ্ডল সভাপতি-প্রভারী, বিজেপির সংগঠনের ‘ভারী’ শব্দগুলি কি বাঙালির আপন হয়েছে? (ইটিভি ভারত)

বিজেপির সাংগঠনিক শব্দ

আসলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সাংগঠনিকস্তরে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে৷ বিজেপিও তার ব্যতিক্রম নয়৷ অন্য রাজনৈতিক দলগুলিতে বুথ সভাপতি বা বুথ কমিটি বা ওয়ার্ড কমিটি থাকে৷ বিজেপিতে অবশ্য সেই নিচুতলার নেতৃত্বকে বলে 'শক্তি প্রমুখ', 'শক্তি কেন্দ্র' ইত্যাদি। আবার ব্লক শব্দটি ব্যবহার না করে বলা হয় 'মণ্ডল'। যেমন 'মণ্ডল সভাপতি' বলা হচ্ছে। কর্মীদের হিন্দি টানে উচ্চারণে 'কারয়্যাকর্তা' (কার্যকর্তা) বলা হয়।

এছাড়াও পর্যবেক্ষকদের প্রভারী বলা হয়৷ কিছুদিন আগেই সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে বলা হল 'সদস্যতা অভিযান'। বাংলায় সদস্যতা বলে কোনও শব্দ নেই। এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি। কেন এই ধরনের অদ্ভুতুড়ে বাংলা শব্দ বাঙালিদের উপর চাপাতে চাইছে বিজেপি, তা নিয়েই সমালোচনার ঝড় বয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি বিজেপি বাঙালির হতে পেরেছে?

বাঙালির আত্মাভিমানে আঘাত!

এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ এবং একটা অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিকে বাঙালিদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আসলে বাঙালিদের আত্মাভিমানে আঘাত বলেই দাবি করলেন আসানসোলের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও লেখক সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "গোটা পৃথিবীতে যত বাংলাভাষী রয়েছেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন বা বাংলা ভাষায় যাপন করেন, তাঁদের সবারই এটা আত্মাভিমান এবং আত্মসম্মানে আঘাত। তাঁরা যে শুধু অদ্ভুত শব্দগুলো চর্চা করছেন তাই নয়, তাঁদের নেতা সংসদে দাঁড়িয়ে অনায়াসে বলে ফেলছেন বঙ্কিমদা, কিংবা স্বামীর রামকৃষ্ণ দেব। আসলে এগুলো যোগাযোগ ছিন্নতা থেকে তৈরি হয়।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বা ন্যাশনাল। ভারতবর্ষ এত বৈচিত্রপূর্ণ একটা দেশ, আমরা যদি আমাদের রাজ্যের ভাষা দেখি, খাওয়া-দাওয়া দেখি, সংস্কৃতি দেখি, যাপন দেখি, আবার সেটা যখন আমরা দক্ষিণ ভারতে যাই, সেখানে একেবারেই অন্যরকম, উত্তর ভারতে আরেকরকম, কিন্তু প্রতিটাই ভারতীয়। কিন্তু এই স্বতন্ত্রতাই তাদের পরিচয়, আত্মাভিমান। তাই কোনও রাজনৈতিক দল যদি এখানে এসে তারা তাদের ক্ষেত্র তৈরি করতে চান, চিত্র তৈরি করতে চান, তাহলে সবার আগে আমাদের ভাষার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা দরকার।"

বিজেপি নেতৃত্ব বারবারই দাবি করছেন, যেহেতু এটি একটি জাতীয় দল তাই সমস্ত রাজ্যের সুবিধার্থে তারা তাদের কর্মসূচি বা সাংগঠনিক স্তরে নামগুলি ওইভাবে দেন। এই বিষয়ে সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "সবকিছুকে একই খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া, সবকিছুকে একই শেকল দিয়ে বাঁধা, এটা শাসকদের একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ, শাসকরা কখনও বৈচিত্র্য পছন্দ করেন না। শাসকরা কখনও স্বতন্ত্র কেউ হবে এটা চান না, তারা মনে করে আমার তন্ত্রটাই তোমার তন্ত্র।"

বাঙালি অস্মিতার উপর আঘাত!

বাংলায় এমন অদ্ভুতুড়ে শব্দ প্রয়োগে নাম না-করেই বিজেপিকে আরেক হাত নিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক পার্থপ্রতিম আচার্য।
তিনি বলেন, "এটা ওঁরা করছেন, জানেন না বলেই। বাংলা ভাষার যে একটা পরম্পরা রয়েছে, একটা ঐতিহ্য রয়েছে এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে একটা গণ অভুথ্যান, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল এবং একটা দেশের জন্ম হয়েছে। যে দেশের ভাষা হচ্ছে বাংলা। এই বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ওরা এখন চাইছে ওপার বাংলার যে বাংলা ভাষা এবং এপার বাংলার যে বাংলা ভাষা সেটাকে বিচ্ছিন্ন করতে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। বাঙালি অস্মিতার উপরে আঘাত আসছে। আমরা অন্য রাজ্যের পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করি, আমরা উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাদের যে পরম্পরা, সেটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জোর করে। এটা বাঙালি মেনে নেবে না।"

গোবলয়ে বলপূর্বক ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

আসানসোলের বিশিষ্ট চিকিৎসক সাহিত্যিক ও লোকশিল্পী অরুণাভ সেনগুপ্ত বলেন, "একটা গো বলয়ের যে সংস্কৃতি সেটাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা বুঝতে হবে তাঁদেরকেও, যাঁরা এটা করার চেষ্টা করছেন। বাঙালির আপন হতে গেলে তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে। যে শব্দবন্ধগুলি বাঙালির আপন নয়, যে শব্দবন্ধগুলির মধ্যে বাঙালি গো বলয়ের আধিপত্যের গন্ধ পায়, সেগুলো আগে ছাড়তে হবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বাঙালির একটা অন্যরকমের সংস্কৃতি রয়েছে, যদি মঙ্গলকাব্য থেকেই ধরা হয় আমাদের দেবতাদের আমরা যেভাবে পুজো করি, আমাদেরকে দুর্গাকে আমরা আমাদের বাড়ির মেয়ে ভাবি, শিব যেমন আমাদের বড় আপন। সেখানে মন্ত্র-তন্ত্র। শিব যেন পরিবারের কেউ। বাঙালির একেবারে নিজের বাড়ির কাউকে ভেবে শিবঠাকুরের পুজো হয়। এই সংস্কৃতিটাকে ওদের বুঝতে হবে। না-হলে বাঙালির হৃদয়ে ওরা পৌঁছতে পারবে না।''

যদিও মিশ্র মতও উঠে এসেছে

যদি ওই শব্দগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনও দোষের বিষয় খুঁজে পাননি আসানসোলের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তথা প্রবীণ সাংবাদিক দেবব্রত ঘোষ। তিনি বলেন, "যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, সেই রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচিগুলিকে একটি জাতীয় ছাঁচে ফেলে করতে চায়। যাতে সব রাজ্যে একই রকম ভাবেই বলা হয় বা বোঝা যায়। এই যেমন 'মণ্ডল' শব্দটা, কেউ 'ব্লক' বলে ওরা 'মণ্ডল' বলছে। এটা তো ঠিক বিজেপি এখনও এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি। তাই আমাদের মনে হচ্ছে, বাইরের থেকে এসে ওঁরা এই শব্দগুলো আমাদের কেন শোনাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা যদি কখনও এ রাজ্যে বলার মতো জায়গায় আসে, তখন তাঁরা কী বলে সেটাই দেখা যাবে।"

কী বলছেন বিজেপির নেতৃত্ব?

কেন এমন শব্দ চয়ন করা হয়, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজেপির নেতৃত্ব। বিজেপির আসানসোল সংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন, "বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল এবং সেই সর্বভারতীয় দলের ক্ষেত্রে একটি গঠনতন্ত্র এবং শব্দ প্রয়োগও থাকে। যে শব্দগুলো সারা ভারতের সব রাজ্যেই গ্রহণযোগ্য, সেই শব্দগুলিকেই ব্যবহার করা হয়। যাতে পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সব জায়গায় একই নিয়মে চলতে পারে। এটা কখনোই ভাবা উচিত নয় যে এর মধ্যে হিন্দি টান আছে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বা অন্য কোনও ভাষাকে বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়া বা বাঙালিদের অপমান করার কোনোরকমের স্পৃহা রয়েছে বিজেপির। এটা শুধুমাত্র সব রাজ্যে বোঝার জন্যই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।"

তবে তর্ক বিতর্ক যাই থাক না কেন, অতীতে বামেদেরও এমন কিছু শব্দ ছিল যা বাঙালিদের সঙ্গে কখনোই যেত না। যেমন কমরেড, পলিটব্যুরো, লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি - বহু কিছুই বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিলত না। কিন্তু ধীরে ধীরে বামেরা ক্ষমতায় আসার পর বাঙালিদের সেই সমস্ত শব্দ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আগামিদিনে যদি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তবে হয়তো এই সমস্ত শব্দও বাঙালির মজ্জাগত হবে। এমনটাই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

