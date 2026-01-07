ETV Bharat / politics

কাটমানির ভয়ে শিল্প আসছে না রাজ্যে, তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ মিঠুনের

মিঠুন চক্রবর্তীর হুঁশিয়ারি, তাঁর শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে কেউ বাংলাদেশ বানাতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গকে ।

Mithun Chakraborty
বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 7, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডানকুনি, 7 জানুয়ারি: কাটমানির ভয়ে রাজ্যে শিল্প আসছে না । পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের শূন্যস্থান হয়ে গিয়েছে । শিল্পপতিরা রাজ্যে শিল্প করার জন্য রাজি আছেন । শুধুমাত্র ভয়েই কেউ আসতে চাইছেন না ৷ এভাবেই রাজ্যের শাসকদলকে শিল্প নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ।

মঙ্গলবার শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে ডানকুনিতে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলকে একের পর এক তীরে বৃদ্ধ করেন তিনি ৷ মহাগুরু বলেন, "বিজেপি সরকার যেদিন আসবে, সেদিন দেখবেন কীভাবে শিল্পপতিরা উৎসাহ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় শিল্প করবে ।"

কাটমানির ভয়ে শিল্প আসছে না রাজ্যে, তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ মিঠুনের (ইটিভি ভারত)

সিঙ্গুরে টাটার কারখানার জমিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা হবে আগামী 18 জানুয়ারি । সিঙ্গুরে সিংহের ভেরি ও গোপালনগর এলাকায় জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী । সোমবার থেকেই রাজ্য ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব দফায় দফায় সিঙ্গুর পরিদর্শনে আসছেন । প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে উন্মাদনা শুরু হয়েছে সিঙ্গুরে । প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরে আসা নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যেদিন জনসভা করবেন, তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন, তিনি কী বলছেন এই রাজ্যের বিষয়ে । রাজ্যে দুর্নীতি-অপশাসন চলছে ৷ তার থেকে রেহাই পেতে সাধারণ মানুষকে বলব বিজেপির উপরই ভরসা রাখুন আপনারা ।"

মিঠুন চক্রবর্তী এদিন মঞ্চে বক্তৃতায় বলেন, "আমি এখানে হিরোগিরি দেখানোর জন্য আসিনি । এখানকার ভাই-বোনেদের জন্য সঙ্গে দেখা করে কিছু কথা বলার জন্য এসেছি । যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই সকলে প্রশ্ন করছে যে দাদা, এটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো ?" এরপর বাংলাদেশের পরিস্থিতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে যা ঘটছে, সেটা পশ্চিমবাংলাতেও হচ্ছে । বাংলাদেশে ছায়ানটে হারমোনিয়াম ভেঙে দিচ্ছে । আর এখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে (লগ্নজিতা চক্রবর্তী) মায়ের গান গাইতে বাধা দেওয়া হচ্ছে । দুর্গা মায়ের গান কেন গাইতে পারবে না পশ্চিমবাংলায় ?"

Mithun Chakraborty
সভামঞ্চে মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

মঞ্চ থেকে এভাবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলার পর তিনি সভায় আসা সমস্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আবেদন করেন, "আপনাদের কাছে যত ধর্মীয় বই আছে, আপনারা পড়ুন । তাতে ভালো করে লেখা আছে, মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ । তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হল কী করে? লগ্নজিতার পর মধুবন্তীকেও গান গাইতে আটকানো হল । এইটা কি ভাবা সম্ভব পশ্চিমবাংলায়? দুর্গা মায়ের গান গাইতে পারবে না । কোনও একটা সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য আমরা কিছু বলতে পারব না কেন?"

Mithun Chakraborty
মিঠুন চক্রবর্তীকে দুর্গা মূর্তি উপহার (নিজস্ব ছবি)

মিঠুন দাবি করেন, বিজেপি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয় । দেশে থেকে যারা দেশের ক্ষতি করে, তাদের বিরুদ্ধে বিজেপি ৷ এরপর তিনি বলেন, "আমরা যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে না হই, তাহলে এই সরকার কাদের জন্য এত লড়ছে? কীসের জন্য লড়ছে? একটা জিনিসের জন্যই লড়ছে সেটা ভোট বাক্সের জন্য । কারণ, তৃণমূল জানে এসব করলে তাদের ভোট বাড়বে । যারা ভারতীয় নয়, তাদের আমরা সমর্থন করব না ।"

Mithun Chakraborty
ডানকুনিতে পরিবর্তন সংকল্প সভায় মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "যদি আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয় আমরা কোথায় যাব ৷ সবার কোনও কোনও দেশ আছে ৷ আমাদের জন্য কোন দেশ আছে ? আমরা এই দেশেতেই জন্মেছি, এই দেশেই মরব ৷ আমরা সমস্ত বাঙালি এক ছাতার তলায় আসব । যাঁরা সনাতনী আছেন, সনাতনকে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এখন সময় এসেছে সনাতনী বাঙালিকে বাঁচাতে হবে । আর কেউ যদি চেষ্টা করে পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশ তৈরি করার, আমি বা আমরা যতক্ষণ আছি, কেউ বাংলাদেশ বানাতে পারবে না এই রাজ্যকে ।"

Mithun Chakraborty
তৃণমূলকে আক্রমণ মিঠুন চক্রবর্তীর (নিজস্ব ছবি)

মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমি কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে যাঁরা হিন্দুত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের আহ্বান করছি ৷ বিজেপি দলে আসুন ৷ একসঙ্গে ভোট করে তৃণমূলকে হারাব ৷ এবার তৃণমূল সরকারের পতন নিশ্চিত, নিশ্চিত, নিশ্চিত ৷" তিনি তৃণমূল সরকারের দেওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নেওয়ার কথাও বলেন ৷ মিঠুনের বক্তব্য, "এক হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন ওটা নেবেন ৷ ছাড়বেন না ৷ কারণ ওটা আপনার টাকা ৷"

TAGGED:

BJP LEADER MITHUN CHAKRABORTY
MITHUN CHAKRABORTY MEETING
মিঠুন চক্রবর্তী
মিঠুন চক্রবর্তীর সভা
MITHUN CHAKRABORTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.