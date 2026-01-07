কাটমানির ভয়ে শিল্প আসছে না রাজ্যে, তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ মিঠুনের
মিঠুন চক্রবর্তীর হুঁশিয়ারি, তাঁর শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে কেউ বাংলাদেশ বানাতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গকে ।
Published : January 7, 2026 at 2:30 PM IST
ডানকুনি, 7 জানুয়ারি: কাটমানির ভয়ে রাজ্যে শিল্প আসছে না । পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের শূন্যস্থান হয়ে গিয়েছে । শিল্পপতিরা রাজ্যে শিল্প করার জন্য রাজি আছেন । শুধুমাত্র ভয়েই কেউ আসতে চাইছেন না ৷ এভাবেই রাজ্যের শাসকদলকে শিল্প নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ।
মঙ্গলবার শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে ডানকুনিতে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলকে একের পর এক তীরে বৃদ্ধ করেন তিনি ৷ মহাগুরু বলেন, "বিজেপি সরকার যেদিন আসবে, সেদিন দেখবেন কীভাবে শিল্পপতিরা উৎসাহ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় শিল্প করবে ।"
সিঙ্গুরে টাটার কারখানার জমিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা হবে আগামী 18 জানুয়ারি । সিঙ্গুরে সিংহের ভেরি ও গোপালনগর এলাকায় জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী । সোমবার থেকেই রাজ্য ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব দফায় দফায় সিঙ্গুর পরিদর্শনে আসছেন । প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে উন্মাদনা শুরু হয়েছে সিঙ্গুরে । প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরে আসা নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যেদিন জনসভা করবেন, তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন, তিনি কী বলছেন এই রাজ্যের বিষয়ে । রাজ্যে দুর্নীতি-অপশাসন চলছে ৷ তার থেকে রেহাই পেতে সাধারণ মানুষকে বলব বিজেপির উপরই ভরসা রাখুন আপনারা ।"
মিঠুন চক্রবর্তী এদিন মঞ্চে বক্তৃতায় বলেন, "আমি এখানে হিরোগিরি দেখানোর জন্য আসিনি । এখানকার ভাই-বোনেদের জন্য সঙ্গে দেখা করে কিছু কথা বলার জন্য এসেছি । যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই সকলে প্রশ্ন করছে যে দাদা, এটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো ?" এরপর বাংলাদেশের পরিস্থিতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে যা ঘটছে, সেটা পশ্চিমবাংলাতেও হচ্ছে । বাংলাদেশে ছায়ানটে হারমোনিয়াম ভেঙে দিচ্ছে । আর এখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে (লগ্নজিতা চক্রবর্তী) মায়ের গান গাইতে বাধা দেওয়া হচ্ছে । দুর্গা মায়ের গান কেন গাইতে পারবে না পশ্চিমবাংলায় ?"
মঞ্চ থেকে এভাবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলার পর তিনি সভায় আসা সমস্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আবেদন করেন, "আপনাদের কাছে যত ধর্মীয় বই আছে, আপনারা পড়ুন । তাতে ভালো করে লেখা আছে, মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ । তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হল কী করে? লগ্নজিতার পর মধুবন্তীকেও গান গাইতে আটকানো হল । এইটা কি ভাবা সম্ভব পশ্চিমবাংলায়? দুর্গা মায়ের গান গাইতে পারবে না । কোনও একটা সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য আমরা কিছু বলতে পারব না কেন?"
মিঠুন দাবি করেন, বিজেপি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয় । দেশে থেকে যারা দেশের ক্ষতি করে, তাদের বিরুদ্ধে বিজেপি ৷ এরপর তিনি বলেন, "আমরা যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে না হই, তাহলে এই সরকার কাদের জন্য এত লড়ছে? কীসের জন্য লড়ছে? একটা জিনিসের জন্যই লড়ছে সেটা ভোট বাক্সের জন্য । কারণ, তৃণমূল জানে এসব করলে তাদের ভোট বাড়বে । যারা ভারতীয় নয়, তাদের আমরা সমর্থন করব না ।"
তাঁর কথায়, "যদি আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয় আমরা কোথায় যাব ৷ সবার কোনও কোনও দেশ আছে ৷ আমাদের জন্য কোন দেশ আছে ? আমরা এই দেশেতেই জন্মেছি, এই দেশেই মরব ৷ আমরা সমস্ত বাঙালি এক ছাতার তলায় আসব । যাঁরা সনাতনী আছেন, সনাতনকে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এখন সময় এসেছে সনাতনী বাঙালিকে বাঁচাতে হবে । আর কেউ যদি চেষ্টা করে পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশ তৈরি করার, আমি বা আমরা যতক্ষণ আছি, কেউ বাংলাদেশ বানাতে পারবে না এই রাজ্যকে ।"
মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমি কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে যাঁরা হিন্দুত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের আহ্বান করছি ৷ বিজেপি দলে আসুন ৷ একসঙ্গে ভোট করে তৃণমূলকে হারাব ৷ এবার তৃণমূল সরকারের পতন নিশ্চিত, নিশ্চিত, নিশ্চিত ৷" তিনি তৃণমূল সরকারের দেওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নেওয়ার কথাও বলেন ৷ মিঠুনের বক্তব্য, "এক হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন ওটা নেবেন ৷ ছাড়বেন না ৷ কারণ ওটা আপনার টাকা ৷"