পিছিয়ে গেল জ্ঞানেশের গণ-ইমপিচমেন্ট, রবির সমাবেশ নিয়ে বড় পরিকল্পনা বিরোধীদের

পিছিয়ে গেল জ্ঞানেশের গণ-ইমপিচমেন্ট, রবির সমাবেশ নিয়ে বড় পরিকল্পনা বিরোধীদের
Public Impeachment of CEC: শুক্রবার বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয় দিল্লিতে । তার জেরে গণ-ইমপিচমেন্ট পিছিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন রাহুল ।
Published : October 31, 2026 at 1:27 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পিছিয়ে গেল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে হতে চলা গণ-ইমপিচমেন্ট। শুক্রবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে এই ইমপিচমেন্ট হওয়ার কথা থাকলেও দিল্লিজুড়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে তা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নতুন সূচি অনুযায়ী শনিবার খাড়গের রাজাজি মার্গের বাড়িতে গণ-ইনপিচমেন্ট হবে। নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, "বৃষ্টির কারণে সচেতনভাবেই আমরা কর্মসূচি একদিন পিছিয়ে দিয়েছি।" গত কয়েকদিন ধরেই মুখ ভার দিল্লির আকাশের । শুক্রবার বেশ খানিকটা বৃষ্টিও হয় । আর বৃষ্টির হাত ধরে একলাফে বেশ খানিকটা নামে তাপমাত্রা । মৌসম ভবনের একটি সূত্র বলছে, 30 অক্টোবর দিল্লর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে হয়েছিল 20.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা গত 75 বছরের রেকর্ড ।
এদিকে, নভেম্বর মাসের প্রথম দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের তরফে মহাসমাবেশে ডাক দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাহুল বলেন, “সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ওই সম্মেলনে থাকবেন।” সক্রিয় রাজনীতি করেন না কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভোট চুরির বিরোধিতা করছেন এমন মানুষরাও চাইলে রামলীলা ময়দানের সভায় আসতে পারেন বলে জানিয়েছেন রাহুল।
তবে সমাবেশে যোগ দিতে আসা অনেককে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ লোকসভার বিরোধী দলনেতার । সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে তিনি বলেন, “বহু মানুষ দিল্লি আসতে চাইছেন । কিন্তু তাঁদের আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।”
আক্রমণে সুর আরও চড়িয়ে আরও একবার ভোট চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনের নাম একত্রে উচ্চারণ করেন রাহুল । তিনি বলেন, “লাখো লাখো লোকের নাম বাদ গিয়েছে। মিস্টার আদানি,মিস্টার আম্বানি, মিস্টার মোদি, মিস্টার শাহ এবং মিস্টার ভাগবতকে সাহায্য করতেই ভোট চুরি হয়েছে।” বিরোধী ঐক্যের কথা তুলে ধরে রাহুল বলেন, “বিরোধীরা একজোট হয়েছেন সংবিধানকে রক্ষা করতে, দেশকে রক্ষা করতে । আগামিদিনেও এভাবেই লড়াই হবে।”
তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের গলাতেও ছিল একই সুর। তিনি বলেন, “ইন্ডিয়া শিবির একত্রিত হয়ে আন্দোলন নেমেছে। সমাজের সচেতন নাগরিক, ছাত্র-যুব এবং যারা সংসার চালান তাঁদের সকলকে আমরা রামলীলার সভায় স্বাগত জানাচ্ছি।” সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত হয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব জানান, বিজেপি সম্প্রতি যে ধরনের নির্বাচনী সাফল্য পেয়েছে সেটা জনাদেশ নয়, ভোট চুরির নামান্তর ।