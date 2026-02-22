দিল্লিতে এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের অর্ধনগ্ন প্রতিবাদ! সমালোচনায় সরব বাবুল-অখিলেশ

দিল্লিতে এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের অর্ধনগ্ন প্রতিবাদ! সমালোচনায় সরব বাবুল-অখিলেশ
'রাজনৈতিক লড়াই ময়দানে হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে দেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে, সেখানে সংযম বজায় রাখা জরুরি '।
Published : February 22, 2026 at 8:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: রাজধানীতে আয়োজিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেস কর্মীদের অর্ধনগ্ন হয়ে প্রতিবাদ দেখানোর ঘটনায় জাতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ইন্ডিয়া (INDIA) জোটের শরিক দলগুলিও। তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ শরিকরা স্পষ্ট জানিয়েছে, বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে এই ধরনের আচরণ দেশের সম্মানহানি করে। শুক্রবারের এই ঘটনায় বড়সড় 'ষড়যন্ত্র' দেখছে দিল্লি পুলিশও ।
কী ঘটেছিল ভারতমণ্ডপমে?
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার দুপুরে । দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারতমণ্ডপমে তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছিল । দেশ-বিদেশের বহু প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ সেখানে উপস্থিত ছিলেন । অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই সম্মেলন কক্ষের ভেতরে কয়েকজন যুবক ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে শুরু করেন । তাঁদের পরনে ছিল 'নরেন্দ্র মোদী কমপ্রোমাইজড' লেখা টি-শার্ট । মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা সেই টি-শার্ট খুলে ফেলে অর্ধনগ্ন হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । এই ঘটনায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে চরম অস্বস্তি তৈরি হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত তাঁদের আটক করেন ।
তদন্তে উঠে আসছে 'জেন জি' কানেকশন
দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ভুয়ো পরিচয়পত্র বা অন্য কোনও উপায়ে সম্মেলনের পাস জোগাড় করে ভেতরে ঢুকেছিলেন । পুলিশের দাবি, এই প্রতিবাদের ধরনটি যথেষ্ট পরিকল্পিত । নেপালে সাম্প্রতিক সরকার পতনের নেপথ্যে থাকা তরুণ প্রজন্মের 'জেন জি' (Gen Z) আন্দোলনের আদলেই এই কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে । এর পেছনে কোনও বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সকলেই যুব কংগ্রেসের সদস্য ।
শরিকি বিবাদে 'ইন্ডিয়া' জোট?
প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেও, প্রতিবাদের জন্য যে স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবাদের ধরনকে সমর্থন করতে পারছে না বিরোধী শিবিরের বড় অংশ । পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয় রবিবার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন । নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "সারা বিশ্বের সামনে ভারত নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করছে । এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে আরও পরিণতমনস্ক হওয়া উচিত ছিল । রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নয় ।" বিক্ষোভকারীদের 'নাট্যকর্মী' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি ।
অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁর মতে, বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে এই ধরনের কুরুচিকর প্রতিবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে । রাজনৈতিক লড়াই ময়দানে হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে দেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে, সেখানে সংযম বজায় রাখা জরুরি ।
ভারত মণ্ডপমের মতো উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকায় কীভাবে রাজনৈতিক কর্মীরা টি-শার্টের নিচে গোপন বার্তা নিয়ে ঢুকে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । গোয়েন্দা সংস্থাগুলি খতিয়ে দেখছে, নিরাপত্তার কোনও বড়সড় গাফিলতি ছিল কি না । বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনাকে কংগ্রেসের 'নৈরাজ্যবাদী সংস্কৃতি' বলে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদলগুলিও সমালোচনায় সরব হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে রাহুল গান্ধির দলের যুব সংগঠনকে ।
পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সম্মান নিয়ে শুরু হওয়া এই রাজনৈতিক তরজা এখনই থামার লক্ষণ নেই । এদিকে ঘটনায় ধৃত বেশ কয়েকজনকে জেরা করে পুরো কর্মকাণ্ডের মদতদাতাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ ৷ এখন দেখার, মদতদাতা হিসেবে দিল্লি পুলিশের তদন্তে নতুন কোনও নাম সামনে আসে কি না ৷
