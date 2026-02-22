ETV Bharat / politics

দিল্লিতে এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের অর্ধনগ্ন প্রতিবাদ! সমালোচনায় সরব বাবুল-অখিলেশ

'রাজনৈতিক লড়াই ময়দানে হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে দেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে, সেখানে সংযম বজায় রাখা জরুরি '।

AI Impact Summit 2026
বাবুল সুপ্রিয়, অখিলেশ যাদব (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: রাজধানীতে আয়োজিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026 চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেস কর্মীদের অর্ধনগ্ন হয়ে প্রতিবাদ দেখানোর ঘটনায় জাতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ইন্ডিয়া (INDIA) জোটের শরিক দলগুলিও। তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ শরিকরা স্পষ্ট জানিয়েছে, বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে এই ধরনের আচরণ দেশের সম্মানহানি করে। শুক্রবারের এই ঘটনায় বড়সড় 'ষড়যন্ত্র' দেখছে দিল্লি পুলিশও ।

কী ঘটেছিল ভারতমণ্ডপমে?

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার দুপুরে । দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারতমণ্ডপমে তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছিল । দেশ-বিদেশের বহু প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ সেখানে উপস্থিত ছিলেন । অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই সম্মেলন কক্ষের ভেতরে কয়েকজন যুবক ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে শুরু করেন । তাঁদের পরনে ছিল 'নরেন্দ্র মোদী কমপ্রোমাইজড' লেখা টি-শার্ট । মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা সেই টি-শার্ট খুলে ফেলে অর্ধনগ্ন হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । এই ঘটনায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে চরম অস্বস্তি তৈরি হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত তাঁদের আটক করেন ।

তদন্তে উঠে আসছে 'জেন জি' কানেকশন

দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ভুয়ো পরিচয়পত্র বা অন্য কোনও উপায়ে সম্মেলনের পাস জোগাড় করে ভেতরে ঢুকেছিলেন । পুলিশের দাবি, এই প্রতিবাদের ধরনটি যথেষ্ট পরিকল্পিত । নেপালে সাম্প্রতিক সরকার পতনের নেপথ্যে থাকা তরুণ প্রজন্মের 'জেন জি' (Gen Z) আন্দোলনের আদলেই এই কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে । এর পেছনে কোনও বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সকলেই যুব কংগ্রেসের সদস্য ।

শরিকি বিবাদে 'ইন্ডিয়া' জোট?

প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেও, প্রতিবাদের জন্য যে স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবাদের ধরনকে সমর্থন করতে পারছে না বিরোধী শিবিরের বড় অংশ । পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয় রবিবার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন । নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "সারা বিশ্বের সামনে ভারত নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করছে । এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে আরও পরিণতমনস্ক হওয়া উচিত ছিল । রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নয় ।" বিক্ষোভকারীদের 'নাট্যকর্মী' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি ।

অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁর মতে, বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে এই ধরনের কুরুচিকর প্রতিবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে । রাজনৈতিক লড়াই ময়দানে হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে দেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে, সেখানে সংযম বজায় রাখা জরুরি ।

ভারত মণ্ডপমের মতো উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকায় কীভাবে রাজনৈতিক কর্মীরা টি-শার্টের নিচে গোপন বার্তা নিয়ে ঢুকে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । গোয়েন্দা সংস্থাগুলি খতিয়ে দেখছে, নিরাপত্তার কোনও বড়সড় গাফিলতি ছিল কি না । বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনাকে কংগ্রেসের 'নৈরাজ্যবাদী সংস্কৃতি' বলে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদলগুলিও সমালোচনায় সরব হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে রাহুল গান্ধির দলের যুব সংগঠনকে ।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সম্মান নিয়ে শুরু হওয়া এই রাজনৈতিক তরজা এখনই থামার লক্ষণ নেই । এদিকে ঘটনায় ধৃত বেশ কয়েকজনকে জেরা করে পুরো কর্মকাণ্ডের মদতদাতাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ ৷ এখন দেখার, মদতদাতা হিসেবে দিল্লি পুলিশের তদন্তে নতুন কোনও নাম সামনে আসে কি না ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

YOUTH CONGRESS
PM MODI
DELHI
INDIA ALLIANCE
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.