সোনারপুর তার ঘরের মেয়েকেই চায় ! ভোটে প্রচারে দাবি নির্দল প্রার্থী রাজন্যার

একসময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পরিচিত মুখ ছিলেন রাজন্যা । একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চে তার বক্তব্য নজর কেড়েছিল ।

ভোট প্রচারে রাজন্যা হালদার (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 21, 2026 at 7:37 PM IST

সোনারপুর, 21 মার্চ: দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র—ভোট যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । এই আবহেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে ময়দানে নেমে আলাদা নজর কেড়েছেন রাজন্যা হালদার । দলীয় ছাতার বাইরে দাঁড়িয়েই তিনি শুরু করেছেন জোরদার প্রচার, আর সেই প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন একটাই বার্তা, "সোনারপুর তার ঘরের মেয়েকেই চায় ।"

সোনারপুরের বিপত্তারিণী মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগের পথে নামেন রাজন্যা । পুজোর পর স্থানীয় মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন । তাঁর দাবি, এই এলাকার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । ফলে এলাকার সমস্যা, মানুষের চাহিদা—সবটাই তিনি নিজের মতো করে অনুভব করেন । সেই কারণেই 'বাইরের প্রার্থী' নয়, 'নিজেদের মেয়ে'কেই মানুষ বেছে নেবে বলে আত্মবিশ্বাসী রাজন্যা ।

শুধু প্রচার নয়, আবেগেও বাজি ধরেছেন এই প্রার্থী । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৈত্রিক ভিটেতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে শুরু করে এলাকার কৃতী ব্যক্তিদের স্মরণ—সব মিলিয়ে নিজের প্রচারে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের সুর তুলেছেন তিনি । একই সঙ্গে প্রচারে বেরিয়ে পুরনো তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাজনৈতিক মহলে আলাদা তাৎপর্য তৈরি করছে ।

একসময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পরিচিত মুখ ছিলেন রাজন্যা । একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চে তার বক্তব্য নজর কেড়েছিল । তবে আরজি কর-কাণ্ড ঘিরে একটি টেলিফিল্ম নির্মাণ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি । তার জেরেই দল থেকে সাসপেন্ড হন । পরে বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত কোনও দলেই যোগ দেননি রাজন্যা । নির্দল হিসেবেই লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নেন ।

এবারের নির্বাচনে তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ, তৃণমূলের লাভলী মৈত্র এবং বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । দু’জনেই পরিচিত মুখ, বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত । তবে রাজন্যার কৌশল স্পষ্ট, 'তারকা' নয়, 'স্থানীয় মুখ' ইস্যুকেই সামনে রাখা । তার দাবি, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নন, যা ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে ।

রাজন্যার কথায়, একসময় সোনারপুর তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত ছিল, যা এখন হারিয়ে যাচ্ছে । নির্বাচিত হলে সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ।

সব মিলিয়ে, সোনারপুরে এবার লড়াই শুধু দল বনাম দল নয়—স্থানীয় আবেগ বনাম তারকা প্রভাবেরও। 'ঘরের মেয়ে' ইস্যুতে ভর করে রাজন্যা হালদার কতটা জমি শক্ত করতে পারেন, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।

