স্পষ্টকথা: জয়ের ব্যবধান বৃদ্ধিই মূল লক্ষ্য ডোমজুড়ের তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি

স্পষ্টকথা: জয়ের ব্যবধান বৃদ্ধিই মূল লক্ষ্য ডোমজুড়ের তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি
ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি ডোমজুড়ের তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি৷ কী কী বললেন তিনি? লিখেছেন অয়ন নিয়োগী৷
Published : March 20, 2026 at 9:36 PM IST
ডোমজুড় (হাওড়া), 20 মার্চ: 1977 থেকে 2011, টানা 34 বছর হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র ছিল সিপিআইএম-এর দখলে৷ এগারোর ভোটে এই কেন্দ্রেও পরিবর্তন হয়৷ বিধায়ক হন তৃণমূলের রাজীব বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের মন্ত্রীও হন তিনি৷
2016 সালে ডোমজুড় থেকে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেও একুশে তা ধরে রাখতে পারেননি রাজীব৷ কারণ, তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন৷ ডোমজুড়ের ভোটাররা আস্থা রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের উপরই৷ জয়ী হন কল্যাণ ঘোষ৷ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই কল্যাণের উপর আর আস্থা রাখেনি তৃণমূল৷ এবার ডোমজুড়ে তৃণমূল প্রার্থী করেছে তাপস মাইতিকে৷
ডোমজুড় বরাবর প্রার্থীর চেয়ে প্রতীকের উপর বেশি ভরসা করে৷ বাম জমানাতেও দেখা গিয়েছে প্রার্থী বদল হলেও কাস্তে-হাতুড়ি-তারাতেই ছাপ দিয়েছেন ভোটাররা৷ তৃণমূল জমানাতেও প্রার্থী বদলের পরও ঘাসফুলেই ভোট দিয়েছেন স্থানীয় ভোটাররা৷ সেই ধারা 2026-এও বজায় রাখার গুরুভার এখন তাপস মাইতির কাঁধে৷
আগামী 29 এপ্রিল ভোটাররা যাতে তাঁর উপর আস্থা রেখে আবার তৃণমূলকেই ভোট দেন, সেই বিষয়টি নিয়ে কী ভাবছেন তাপস মাইতি? ভোটারদের মন জয়ে কী কৌশল নেওয়ার চিন্তা করছেন তিনি? এলাকার সমস্যা সম্পর্কে তিনি কতটা ওয়াকিবহাল, ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়ে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন ডোমজুড়ের তৃণমূল প্রার্থী তাপস মাইতি৷
প্রশ্ন: আপনাকে মানুষ ভোট দেবেন কেন?
উত্তর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ডোমজুড়ে যে শক্তিশালী সংগঠন, তার নিরিখে ডোমজুড়ে ভোট হবে৷
প্রশ্ন: সাম্প্রদায়িক হিংসায় এখানে বরাবরই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয়৷ এমন ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কী হবে?
উত্তর: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় হাওড়াকে কমিশনারেট করার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হয়েছে৷ এখনও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে৷ আপনারা জানেন, ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্য, প্রচার এবং কর্মসূচি পালন করছে, তাতে একটা ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ায়৷ আগামিদিন যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সমন্বয় রেখে যে ব্যবস্থা নেওয়ার, সেই নিয়ে আমরা নিশ্চয় উদ্য়োগ নেব৷
প্রশ্ন: গতবারের জয়ী বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী না-করা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ?
উত্তর: দল মনে করেছে৷ এবার তো আরও অনেক নতুন প্রার্থী এসেছে৷ আমাদের মতো আরও তরুণ যাঁরা, তাঁদের উপর ভরসা করেছে, তাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে৷ সেভাবেই হয়তো এখানেও প্রার্থী বদল করা হয়েছে৷ কোন মাপকাঠিতে এই পরিবর্তন করা হল, সেটা দল ভালো বলতে পারবে৷
প্রশ্ন: জয়ের বিষয়ে কতটা আশাবাদী?
উত্তর: ডোমজুড়ে আমরা ব্যবধান বৃদ্ধি করার লড়াই করছি৷ সামনে তো কোনও বিরোধী আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না৷ ডোমজুড় ঘুরে দেখলে ক’টা জায়গায় বিরোধী প্রার্থীদের নাম দেখতে পাচ্ছেন! ডোমজুড়ের 15টা অঞ্চলের প্রত্যেকটা জায়গায় তৃণমূলের হাজার হাজার কর্মী পথে নেমেছে৷ সেখান দেওয়াল লিখন, ব্যানার টাঙানো, পোস্টার দেওয়া-সহ সমস্ত কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে৷ কর্মীরা আবেগের সঙ্গে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে তৃণমূল প্রার্থীকে জেতানোর জন্য পথে নেমেছে৷ এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি৷
প্রশ্ন: ডোমজুড়ে প্রায়ই নিম্নমানের নিকাশি ব্যবস্থার অভিযোগ ওঠে৷ এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?
উত্তর: ডোমজুড়ের ভৌগোলিক অবস্থা ভিন্ন৷ এখানে নিকাশি ব্যবস্থা নির্ভর করে হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানেলের উপর, যেটা গঙ্গায় গিয়ে মিশছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপর দিয়ে৷ সেটার কাজ আমাদের সেচ দফতর অনেকটা করেছে৷ এবারও করেছে৷ এবছর অতিবর্ষার জন্য কিছুটা জলমগ্ন হয়েছিল৷
আমাদের ওখানে একটা পাম্পিং স্টেশনের অনুমোদন কেএমডিএ-র মাধ্যমে দিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ জোয়ারের সময় তো আমাদের লকগেট বন্ধ রাখতে হয়, জলটা বেরোতে পারে না৷ সেই সময় যাতে পাম্পিং করে জল বের করা যায়, তার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে৷ আগামিদিন পর্যায়ক্রমে আমরা যেভাবে খালগুলো, নিকাশি নালাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে৷ ইতিমধ্য়েই কাজ শুরু হয়েছে৷ আরও করব৷
আরেকটা কথা, আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে অনুরোধ করব - মানুষকে আরেকটু সচেতন হতে হবে৷ আপনার বাড়ির আবর্জনা দয়া করে খালে ফেলবেন না৷ আমরা আজ খাল সংস্কার করছি, কাল আবর্জনা ফেলে দিচ্ছেন৷ আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিতভাবে করব৷ কিন্তু দয়া করে খালে ফেলবেন না৷ মানুষকেও একটু সচেতন হতে হবে৷
প্রশ্ন: আপনাকে যে প্রার্থী করা হবে, সেটা আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন?
উত্তর: এটা জানা সম্ভব ছিল না৷ পশ্চিমবঙ্গের 291 জন প্রার্থীর কেউই জানতেন না৷ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর জানতে পেরেছি৷ সেই মতো করে কাজ শুরু করেছি৷
প্রশ্ন: আগেরবারের প্রার্থী কল্যাণ ঘোষ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?
উত্তর: একদম৷ আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ আছে৷ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা হচ্ছে৷ আমরা একসঙ্গে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াই লড়ব৷
প্রশ্ন: এই এলাকায় ছিনতাই, পকেটমারির অভিযোগ উঠছে৷ এই নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?
উত্তর: সত্যি কথা বলছি, এটা আমার জানা ছিল না৷ আপনার মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম৷ মানুষ যাতে এই ধরনের সমস্যায় আর না-পড়ে সেই কারণে প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব৷ যাতে এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়, সেই বিষয়টা অনুরোধ করব প্রশাসনের কাছে৷
প্রশ্ন: আপনারা নাকি সব দেওয়াল দখল করে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে৷ আপনি কী বলবেন?
উত্তর: দেওয়াল লেখার লোক নেই৷ আর তারা অভিযোগ করছে৷ ওরা দেওয়াল লিখুক না৷ আমরা দাঁড়িয়ে থেকে দেওয়াল লিখে দেব৷ লোক থাকতে হবে তো দেওয়াল লেখার! আমি তো বললাম, তৃণমূল কংগ্রেসের হাজার হাজার লোক দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে৷
আমার আসা-যাওয়ার পথে দেওয়াল বিজেপি দখল করে রেখেছে৷ কিন্তু লেখার লোক নেই৷ এই তো অবস্থা৷ তবুও আমি, আমার সহকর্মীদের অনুরোধ করব, নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী যে দেওয়ালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম লেখা হবে এবং প্রচার করা হবে, সেই দেওয়ালের যিনি মালিক, তাঁর লিখিত অনুমতিপত্র নিয়ে যাতে এই কাজ করা হয়৷
প্রশ্ন: এবারের বিধানসভা ভোটে বিরোধীদের বড় হাতিয়ার ধর্ম৷ ধর্মের ভিত্তিতে কী ভোটে জেতা যায়?
উত্তর: এলাকার উন্নয়ন কতটা হবে, মানুষের পাশে কতটা থাকবে, পরিষেবা কতটা দেবে, তার নিরিখেই মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন এবং একটা গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়৷ ধর্মের জন্য তো ধর্মগুরুরা আছেন৷ মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গির্জা আছে৷ সেখানে গিয়ে ধর্মের পাঠ নেবেন৷ ভোটের ময়দানে মানুষ ধর্মের পাঠ নেবেন না৷ ভোটের ময়দানে মানুষ উন্নয়নের নিরিখে তাঁদের জনমতের প্রতিফলন ঘটাবেন৷
সব মিলিয়ে বলা যায় যে ডোমজুড়ে উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা এবং পরিকাঠামো — এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই নির্বাচনী প্রচারে নামছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস মাইতি। এখন দেখার, তাঁর এই বার্তা ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে!