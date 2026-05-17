পেট্রল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি ! অভিনব প্রতিবাদে কংগ্রেস
রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার এলাকায় রিকশা চালিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব ।
Published : May 17, 2026 at 3:56 PM IST
দুর্গাপুর, 17 মে: পেট্রল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার অভিনব আন্দোলনের পথে হাঁটল কংগ্রেস । রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার এলাকায় রিকশা চালিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব । সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের ছবি তুলে ধরতেই এই কর্মসূচি বলে দাবি দলের । আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী ।
রবিবার দুপুরে বেনাচিতি বাজার চত্বরে জড়ো হন কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকেরা । হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মিছিল করেন তাঁরা । জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির জেরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি বলে জানানো হয় দলের তরফে । পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানাতে নিজেই রিকশার হ্যান্ডেল ধরেন দেবেশ চক্রবর্তী । তাঁকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মীদের স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা ।
কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এড়াতে কেন্দ্র সরকার সাময়িকভাবে পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়েছিল । কিন্তু ভোটপর্ব মিটতেই ফের বাড়তে শুরু করেছে জ্বালানির দাম । এর জেরে পরিবহণ খরচ বাড়ছে, পাশাপাশি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামও লাগামছাড়া হয়ে উঠছে । সাধারণ মানুষের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও দাবি কংগ্রেসের ।
এদিন দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, "দেশের মানুষ আজ চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছেন । পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে । নির্বাচনের আগে মানুষকে ভুল বোঝাতে দাম কিছুটা কমানো হয়েছিল । এখন আবার সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়ানো হচ্ছে । কেন্দ্র সরকার অবিলম্বে জ্বালানির দাম কমাক । না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস ।"
তিনি আরও দাবি করেন, মূল্যবৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের উপর । প্রতিদিনের যাতায়াত, বাজার খরচ থেকে রান্নার গ্যাস- সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । সেই কারণেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে কংগ্রেস ।
যদিও এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক নাটক বলেই কটাক্ষ করেছে বিজেপি । জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থির পরিস্থিতি চলছে । বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানির দাম বাড়ছে । সেই তুলনায় ভারত সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে । কংগ্রেস গঠনমূলক বিরোধিতার বদলে শুধুই রাজনৈতিক প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ৷"