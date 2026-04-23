বাদ যাওয়া সব হিন্দুর নাম আবার ভোটার তালিকায় তুলব ! বনগাঁয় সিএএ-বার্তা হিমন্তের

বাদ যাওয়া সব হিন্দুর নাম আবার ভোটার তালিকায় তুলব ! বনগাঁয় সিএএ-বার্তা হিমন্তের
রাজ্যের ভোট-পরিসংখ্যান নিয়েও আত্মবিশ্বাসী সুর হিমন্তর গলায় । প্রথম দফায় বিপুল ভোটদানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন আসবেই ।
Published : April 23, 2026 at 10:17 PM IST
বনগাঁ, 23 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফা ভোটের দিনেই উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় নির্বাচনী মঞ্চ থেকে তীব্র রাজনৈতিক বার্তা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা । স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউর (SIR) জেরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিতর্কের প্রসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, "এসআইআরে যে সব হিন্দুর নাম বাদ গিয়েছে, আমরা আবার তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তুলব । কোনও হিন্দু বিদেশি হয়ে যাবেন না।"
বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার সমর্থনে এ দিন রোড-শো করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী । বনগাঁ-1 নম্বর রেলগেট থেকে ত্রিকোণ পার্ক হয়ে নীলদর্পণ মঞ্চ পর্যন্ত খোলা গাড়িতে প্রচার সারেন তিনি । পরে সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিএএ প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি আক্রমণ শানান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ।
এসআইআরে হিন্দু ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টিকে সামনে রেখে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি বিধানসভা নির্বাচনে বড় ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেছেন । সে ব্যাপারে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে হিমন্তর দাবি, "হিন্দুদের নাম বাদ যাওয়ার বিষয় নিয়ে তৃণমূলের ভাবার প্রয়োজন নেই । হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য ভগবান রামচন্দ্র আছেন, আর আমরা আছি । প্রত্যেক হিন্দুর নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য ।" একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, "বাংলাদেশি মুসলমানদের আমরা বিতাড়িত করবই ।" তৃণমূলকে উদ্দেশ্য করে তাঁর হুঁশিয়ারি, যদি সত্যিই হিন্দুদের কথা ভাবেন, তবে রাজনীতি না করে সিএএ-কে সমর্থন করুন ।
অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প প্রসঙ্গেও এ দিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি । অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজনও হিন্দু থাকলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব । সেখানে শুধু বাংলাদেশি মুসলমানদের রাখা হয়েছে ।"
রাজ্যের ভোট-পরিসংখ্যান নিয়েও আত্মবিশ্বাসী সুর হিমন্তর গলায় । প্রথম দফায় বিপুল ভোটদানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "এবার 90 শতাংশের বেশি ভোট পড়বে । বাংলায় পরিবর্তন আসবেই । দেশকে বাঁচাতে আমরা লড়তে প্রস্তুত । বাংলাকে সোনার বাংলা বানাবই ।"
ভোটের উত্তাপে বনগাঁয় এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে SIR ও নাগরিকত্ব প্রশ্নে শাসক-বিরোধী সংঘাত আরও তীব্র হবে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ।
