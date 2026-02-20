শুনতে হল 'চোর' স্লোগান ! রাস্তা উদ্বোধনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক মানিক

শুনতে হল 'চোর' স্লোগান ! রাস্তা উদ্বোধনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক মানিক
বিধায়ক মঞ্চে বক্তব্য শুরু করতেই সামনের অংশ থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ । প্রথমে ক্ষোভ প্রকাশ, তারপরেই সরাসরি 'চোর' স্লোগান । উঠে আসে চাকরি চুরির প্রসঙ্গও৷
Published : February 20, 2026 at 1:38 PM IST
নদিয়া, 20 ফেব্রুয়ারি: রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য । 'চোর', 'চাকরি চোর'—এমন স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে মঞ্চের সামনে উপস্থিত একাংশ কর্মী-সমর্থক । ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার নদিয়ার পলাশীপাড়ার বিলকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হয় তীব্র উত্তেজনা ।
সামনেই রাজ্যের বিধানসভা ভোট ৷ ঠিক তার আগে সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনী মঞ্চে দলেরই একাংশ কর্মী যেভাবে বিধায়ককে চোর সম্বোধনে বিক্ষোভ দেখালেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরে বিধায়কের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি৷
এমনকী ঘটনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান রূকবানুর রহমানের 'সাবধানী প্রতিক্রিয়া', “বিষয়টি আমার জানা নেই। না জেনে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।” তবে এই ঘটনাকে ঘিরে দলের অভ্যন্তরে তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।
স্থানীয় সূত্রে খবর, পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে একটি রাস্তার উদ্বোধন করতে সেখানে যান বিধায়ক । অভিযোগ, পূর্বে অনুমোদিত একটি রাস্তার পরিবর্তে অন্য একটি রাস্তা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁর সুপারিশে । পাশাপাশি, এলাকায় একটি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কয়েকটি নাম বাদ দিয়ে অন্য নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । এই অভিযোগ ঘিরেই সরব হল একাংশ তৃণমূল কর্মী ।
বিধায়ক মঞ্চে বক্তব্য শুরু করতেই সামনের অংশ থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ । প্রথমে ক্ষোভ প্রকাশ, তারপরেই সরাসরি ‘চোর’ স্লোগান । উঠে আসে চাকরি চুরির প্রসঙ্গও৷ উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেশ কিছুদিন হাজতবাসে ছিলেন মানিক ৷ বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চিল চিৎকারে পরিস্থিতি ক্রমেই যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন সামাল দিতে বক্তব্য থামিয়ে বিক্ষুব্ধদের শান্ত থাকার আবেদন জানান মানিক ভট্টাচার্য । মাইকে তিনি জানান, সকলের অভাব-অভিযোগ শোনা হবে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । উলটে বচসা ও কথা কাটাকাটি শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে ।
চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ টেনে এনে বিক্ষোভকারীদের একাংশ দাবি করেন, “পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি মানিক ভট্টাচার্য ।” যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঞ্চ থেকে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি বিধায়ক । অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই তিনি এলাকা ছাড়েন ৷ এখন দেখার, এই ক্ষোভ এখানেই থামে নাকি আগামিদিনে আরও বড় আকারে দেখা দেয় !