জোর করে জমি কেড়ে নয়, কৃষির সঙ্গেই শিল্প হবে: মমতা

জোর করে জমি কেড়ে নয়, কৃষির সঙ্গেই শিল্প হবে: মমতা
বুধবার হুগলির সিঙ্গুরের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষির সঙ্গে শিল্পের সহাবস্থানের বার্তা দিলেন৷
Published : January 28, 2026 at 6:08 PM IST
সিঙ্গুর (হুগলি), 28 জানুয়ারি: বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে সিঙ্গুর কেবল একটি জায়গার নাম নয়, এটি একটি আবর্ত। 2006 সালে এখান থেকেই পরিবর্তনের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল। প্রায় দুই দশক পর, সেই সিঙ্গুর ফের খবরের শিরোনামে। তবে এবার লড়াইটা অতীতের ‘না’ বনাম ভবিষ্যতের ‘হ্যাঁ’-এর।
মাত্র কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে টাটাদের ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে বিঁধেছিলেন। ঠিক তার পরেই, বুধবার সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিলেন তাঁর অবস্থান৷ মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, জোর করে জমি কেড়ে শিল্প নয়।
‘কৃষিও চলবে, শিল্পও চলবে’ — নতুন মডেলের বার্তা
প্রধানমন্ত্রী যখন সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের জমানায় শিল্পের খরা এবং ‘জঙ্গলরাজ’-এর অভিযোগ তুলেছিলেন, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন তিনি হয়তো নতুন কোনও দিশা দেখাবেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কেবল টাটাদের চলে যাওয়ার প্রসঙ্গই উস্কে দিয়েছিলেন। এর পালটা জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পেশ করলেন তাঁর ‘সিঙ্গুর মডেল’।
তাঁর কথায়, ‘‘কৃষিও চলবে, শিল্পও চলবে। কারও জমি কেড়ে নয়।’’ এই দাবির সমর্থনে তিনি তুলে ধরলেন পরিসংখ্যান। রতনপুরের ইন্দ্রখালির মাঠে গড়ে ওঠা ‘সিঙ্গুর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক’ এখন বাস্তব। আট একর জমিতে 9 কোটি 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই পার্কের 28টি প্লটের মধ্যে 25টি ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, 77 একর জমিতে গড়ে উঠছে প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেখানে অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা ওয়্যারহাউস তৈরি করছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এতে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
রাজনৈতিক তরজা ও পালটা তোপ
18 জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুর থেকে রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করে দাবি করেছিলেন, তিনি বাংলার জন্য কাজ করছেন কিন্তু রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে। এদিন মমতা সেই দাবি নস্যাৎ করে দিলেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেললাইন তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে দাবি করে তিনি বলেন, ‘‘আমি করে গিয়েছিলাম আর ওরা ফিতে কেটেছে।’’
তিনি এদিন আবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হন৷ তাঁর অভিযোগ, একশো দিনের কাজ থেকে আবাসন যোজনা, কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছো আর সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বলছো আমি বাংলার জন্য সব করব?’’ মোদির ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের স্লোগানকে ‘জুমলা’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বার্তা, তিনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেন না, যা বলেন ‘100 শতাংশ’ রাখার চেষ্টা করেন।
আবেগের নাম সিঙ্গুর
এদিন সিঙ্গুর নিয়ে আবেগের কার্ডটিও খেললেন তিনি। 26 দিনের অনশন, পুলিশের লাঠি আর দীর্ঘ আন্দোলনের স্মৃতিচারণও করেন তিনি৷ মমতা বলেন, ‘‘সিঙ্গুরের জমি ফিরিয়ে না-দিলে আমি নিজেকে বাজি রেখেছিলাম। মরার জন্য তৈরি ছিলাম।’’
উন্নয়নের খতিয়ান
শুধু রাজনৈতিক ভাষণেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রের দীর্ঘ টালবাহানার পর রাজ্যের 1500 কোটি টাকায় সেই কাজ শুরুর ঘোষণা করলেন তিনি। পাশাপাশি 20 লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের টাকা পাঠানো এবং 1077টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি৷
পরিশেষে, সিঙ্গুরের এই দ্বৈরথ বুঝিয়ে দিল লোকসভা ভোটের আগে কৃষি বনাম শিল্পের সেই পুরনো বিতর্ক আর প্রাসঙ্গিক নেই। বরং বিতর্ক এখন ‘মোদির অভিযোগ’ বনাম ‘মমতার বিকল্প উন্নয়ন মডেল’-এর। সিঙ্গুরের মানুষ শেষ পর্যন্ত কোনও বার্তায় আস্থা রাখেন, সেটাই এখন দেখার।