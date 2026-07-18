রতুয়ায় দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা তৃণমূলের সদস্যদের, বেছে নিলেন নতুন প্রধান

রতুয়ায় দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা তৃণমূলের সদস্যদের, বেছে নিলেন নতুন প্রধান
রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের চাঁদমনি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তলবি সভা ঘিরে উত্তেজনা ৷ পঞ্চায়েতের বাইরে পুলিশের লাঠিচার্জ ৷
Published : July 18, 2026 at 9:04 PM IST
রতুয়া (মালদা), 18 জুলাই: রাজ্যের জমানা পালটেছে৷ নীল-সাদা এখন গেরুয়া-সবুজে পরিণত ৷ ঘাসফুল শিবির অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ ৷ তবু রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের নিচুতলার সংস্কৃতি অব্যাহত ৷ তারই প্রমাণ মিলেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে ৷ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দলীয় প্রধানকে অপসারিত করে গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান নির্বাচিত করলেন সিংহভাগ সদস্য ৷ নতুন প্রধানও তৃণমূলের ৷
এই অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভা ঘিরে এলাকায় ছিল টানটান উত্তেজনা ৷ ঘাসফুলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একসময় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে ৷ যদিও পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়নি ৷ এনিয়ে অবশ্য তৃণমূলের কোনও নেতা কিংবা নেত্রী সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তাঁরা এখন নিজেদের শিবির কী হবে, তা নির্ধারণেই ব্যস্ত ৷
ঘটনাটি মালদার রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের চাঁদমনি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে 22 আসনের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল 19টি আসনে জয়ী হয় ৷ বাকি তিনটি আসনের মধ্যে দু’টি সিপিআইএম এবং একটি কংগ্রেসের দখলে যায় ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করে তৃণমূল ৷ প্রধান নির্বাচিত হন ঘাসফুল শিবিরের তানজিমা বিবি ৷ পরবর্তীতে এক তৃণমূল সদস্য রুকসানা খাতুনের মৃত্যু হয় ৷ ফলে বর্তমানে পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 21 জনে ৷
তানজিমা বিবিকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অসন্তোষ দানা বাঁধছিল তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠী শিবিরে ৷ অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের কয়েকজন অনুগামী নিয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনা করছিলেন ৷ দলের অন্যান্য সদস্যদেরও গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না ৷ বিশেষ করে টেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি কারও উপর ভরসা করতে পারতেন না ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি-সহ স্বজনপোষণের অভিযোগও তুলতে শুরু করেন পঞ্চায়েত সদস্যদের অনেকে ৷
অবশেষে গত 2 জুলাই ওই পঞ্চায়েতের 11 জন তৃণমূল সদস্য তানজিমা বিবির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন ৷ তার ভিত্তিতেই বিডিও তলবি সভার আয়োজন করেন ৷ 11 জন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেন ৷ তাই নিজের 10 অনুগামীর ভোট পেলেও অপসারিত হতে হয় তানজিমা বিবিকে ৷ পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হন সাকিরুল ইসলাম ৷
রতুয়া 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য নাজমুল হক বলেন, “তিন মাস ধরে আমরা এই দিনটি দেখার অপেক্ষায় ছিলাম ৷ অবশেষে চাঁদমনি গ্রাম পঞ্চায়েতের 11 জন সদস্য নিয়ে সাকিরুল ইসলামকে প্রধান নির্বাচিত করেছি ৷ এতে শুধু আমরা নই, এলাকার মানুষও খুব খুশি ৷ এবার আমরা পঞ্চায়েতের সব সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েতের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করব ৷”
নয়া প্রধান সাকিরুল ইসলামের বক্তব্য, “অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভার ভোটাভুটিতে 11টি ভোট পেয়ে আমি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছি ৷ এতে এলাকার মানুষজন খুব খুশি৷ প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি পঞ্চায়েতের যেসব কাজ বাস্তবায়িত করতে বাকি রয়েছে, সেসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করব ৷ প্রশাসন অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে এই তলবি সভা পরিচালনা করেছে ৷ এর জন্য প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ ৷”
রতুয়া 1 নম্বর ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অজয় সিনহাকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, “এখন জেলা কিংবা রাজ্যস্তরে তৃণমূলের কোনও কমিটি নেই ৷ সব কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে৷ আমিও এখন কোনও দায়িত্বে নেই ৷ তাই কোথায় কী হয়েছে বলতে পারব না ৷”
এদিকে তলবি সভা চলাকালীন তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধার উপক্রম হলে ময়দানে নামে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ লাঠিচার্জ করে যুযুধান দুই গোষ্ঠীকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷
মালদা উত্তর মহকুমার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, “চাঁদমনি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ সভা চলাকালীন পঞ্চায়েত দফতরের বাইরে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল ৷ পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে সেখান থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে ৷ ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে এই ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে রতুয়া থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাও রুজু করেছে ৷”