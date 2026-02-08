অকমিউনিস্ট সুলভ আচরণ, সেলিমের সঙ্গে বচসায় ভর্ৎসিত ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন

অকমিউনিস্ট সুলভ আচরণ, সেলিমের সঙ্গে বচসায় ভর্ৎসিত ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন
বামফ্রন্টের বৈঠকে কমপক্ষে 26টি আসনের দাবি ফরওয়ার্ড ব্লকের ৷ তথ্য-সহ সাংগঠনিক শক্তি প্রমাণ করতে বলেন বিমান বসু ৷
Published : February 8, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: প্রকাশ্যে নরেনের মুখ খোলা ও বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াকে 'অকমিউনিস্ট সুলভ আচরণ' বলে মনে করছে বামফ্রন্ট ৷ বিশেষত, মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে তাঁর বচসায় বেজায় ক্ষুব্ধ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ৷ তাই রবিবার সিপিআইএম-এর রাজ্য দফতরে ফ্রন্টের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় ৷
তবে, এ দিন বৈঠক থেকে বেরিয়ে পাল্টা সংবাদ মাধ্যমকেই তোপ দাগলেন নরেন চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, তিনি নন, সেলিমের সঙ্গে বচসা ও তর্কাতর্কিকে জনসমক্ষে এনেছে সংবাদমাধ্যম ৷ তবে, বামফ্রন্ট নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান নরেন ৷
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট আপাতত হচ্ছে না ৷ আর তাই বামফ্রন্টের শরিকদের বেশি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ রবিবার বামফ্রন্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ বৈঠকে 26 থেকে 28টি আসনের দাবি জানিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক ৷
তবে মহম্মদ সেলিম, বিমান বসুদের তরফে জানানো হয়েছে, বাস্তবে সাংগঠনিক ক্ষমতা কতখানি আছে, তার প্রমাণ দিতে হবে তথ্য-সহ ৷ তারপর আলোচনা করে নির্ধারিত হবে কতগুলি আসন ফরওয়ার্ড ব্লককে ছাড়া হবে ৷
তবে, গত 5 ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্টের বৈঠকে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বাকবিতন্ডা ৷ আর পরবর্তীতে সেই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে মুখ খোলায় বামফ্রন্টের উপর প্রভাব পড়েছে বলে এ দিনের বৈঠকে অভিযোগ করা হয় ৷ আর তাই এ দিন বৈঠকে ভর্ৎসিত হন ৷ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি, "মহম্মদ সেলিম, বিমান বসুরা বুঝিয়ে দিয়েছেন নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে তাঁরা ভালোভাবে নেননি ৷"
অন্যদিকে, গত কয়েকদিন ধরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, হুমায়ুন কবিরের পর সিপিআইএম আসাউদ্দিন ওয়াইসির মিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে জোট নিয়ে ৷ এমনকি রাজ্যে মিমের সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি সংবাদ মাধ্যমে দাবি করেছেন, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ঘনিষ্ঠ নেতা তাঁর সঙ্গে জোট নিয়ে যোগাযোগ করেছেন ৷
যদিও, সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা ৷ সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন,"ওরা (মিম) আরএসএস-এর হয়ে কাজ করে বলে সংবাদ মাধ্যমে শোনা যায় ৷ রাম-শ্যাম-যদু-মধু, যে যা বলবে উত্তর দিতে হবে ? মিমের সঙ্গে জোট করার জন্য সিপিআইএম ঝাঁপিয়ে পড়েছে একথা সত্য নয় ৷"