ভোটের মুখে রক্তাক্ত পাহাড়, বিজিপিএমের 2 কর্মীর উপর প্রাণঘাতী হামলা ! অভিযুক্ত বিজেপি
নির্বাচন যত এগোচ্ছে, পাহাড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে ! যদিও বিজিপিএমের আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ।
Published : April 10, 2026 at 2:48 PM IST
দার্জিলিং, 10 এপ্রিল: নির্বাচনের আবহে ফের অশান্তির আঁচ পাহাড়ে । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দার্জিলিংয়ে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এর দুই কর্মী । ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজিপিএম, যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই কর্মীর নাম সংযোগ সুব্বা ও সত্যম সুব্বা । দু’জনেই দার্জিলিংয়ের লোয়ার রেলিং এলাকার বাসিন্দা । বর্তমানে তাঁরা দার্জিলিং সদর হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন । চিকিৎসকদের মতে, সংযোগের হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে সত্যমের মাথায় একাধিক আঘাত লেগেছে এবং তাঁকে বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয়েছে ।
দলীয় সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার বিকেলে মোর্চা সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী নোমান রাই ওই এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালান । একই সময়ে বিজিপিএমও বুথস্তরে নিজেদের প্রচার কর্মসূচি চালাচ্ছিল । অভিযোগ, গভীর রাতে দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে আচমকা একটি গাড়িতে করে আসা 8-10 জন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই দুই কর্মীর উপর হামলা চালায় ।
চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে হামলাকারীরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় বলে দাবি । গুরুতর জখম অবস্থায় দুই কর্মীকে দ্রুত দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রাতেই তাঁদের অস্ত্রোপচার করা হয় । ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন বিজিপিএমের মুখ্য প্রবক্তা কেশবরাজ পোখরেল । শুক্রবার সকালে আহতদের দেখতে যান জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা ও চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান ।
ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অনিত থাপা বলেন, "পাহাড়কে ফের অশান্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ কর্মীদের প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে । গাড়ি থেকে বিজেপির পতাকা উদ্ধার হয়েছে । আমরা আইনি লড়াই করব । বিরোধীদের বলব সীমা লঙ্ঘন না করতে ৷" একইসঙ্গে তিনি দলের কর্মীদের সংঘর্ষে না জড়ানোর বার্তাও দেন ।
কেশবরাজ পোখরেলও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "24 ঘণ্টার মধ্যে দোষিদের গ্রেফতার করতে হবে । না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব । পাহাড়কে অশান্ত হতে দেওয়া হবে না ।" যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির দার্জিলিং হিল সভাপতি সঞ্জীব লামা । তাঁর দাবি, "এই ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ নেই । এটা ওদের নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তিগত বিবাদ । আমাদের বদনাম করতে নাম জড়ানো হচ্ছে ।"
ঘটনায় ইতিমধ্যেই দার্জিলিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই পাহাড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে, এই ঘটনা তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত ।
