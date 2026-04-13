বারাসতে সরল বিজেপির নির্দল 'কাঁটা'! নেতৃত্বের চাপে মনোনয়ন প্রত্যাহার তাপসের

বারাসতে সরল বিজেপির নির্দল 'কাঁটা'! নেতৃত্বের চাপে মনোনয়ন প্রত্যাহার তাপসের
মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর সোমবার বিজেপি অফিসে সাংবাদিক বৈঠকও করেন তাপস মিত্র৷ জানালেন, বারাসতে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারেও নামতে প্রস্তুত তিনি৷
Published : April 13, 2026 at 9:13 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 13 এপ্রিল: যতটা না-গর্জালেন, তার ছিটেফোঁটাও বর্ষালেন না! প্রার্থী না-পছন্দ হওয়ায় দলের বিরুদ্ধাচরণ করে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন দলেরই রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বারাসত জেলার প্রাক্তন সভাপতি তাপস মিত্র। নির্দল প্রার্থী হিসেবেও নিজের মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন বারাসত কেন্দ্র থেকে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দলের অফিসিয়াল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত তিনি।
কিন্তু, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে মাথা নোয়াতে হল পদত্যাগী নেতাকে। পাঁচদিনের মাথায় সোমবার জেলার নির্বাচনী অধিকারিকের কাছে গিয়ে নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন তাপস মিত্র। তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহারে বারাসতে নির্দল 'কাঁটা'-র অস্বস্তি থেকেও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন বিজেপির নেতৃত্ব।
তাপসের দাবি, ‘‘দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে দলের সঙ্গে থেকেই কাজ করার অনুরোধ করেছেন। এ-ও বলেছেন দলের পুরনো নেতাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে। আমার ক্ষোভের বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশ্বাসেই এদিন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছি।’’
কিন্তু, দলের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা সত্ত্বেও কেন পিছিয়ে আসতে হল? এই প্রশ্নের জবাবে কার্যত 180 ডিগ্রি ঘুরে তাপস বলেন, "আমি দলের বিরুদ্ধাচরণ কখনোই করিনি। আমার অভিযোগ ছিল ব্যক্তি বিশেষের দিকে। রাজ্য সভাপতির ঘনিষ্ঠ একজনের দিকেই মূলত অভিযোগের তীর ছিল। সেই অভিযোগ থেকে এখনও সরছি না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই অভিযোগ পর্যালোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই তো আমি আমার মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলাম। দল চাইলে নিশ্চয় বারাসতের প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে নামব।"
যদিও তাপসের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর লোকজন বলতে শুরু করেছে, ভোটের আগে তিনি যেভাবে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে দল ছেড়ে 'হিরো' হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে কিছুটা হলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে জনমানসে। চারদিন পর আবারও তিনি ফিরে আসলেন ঠিকই। কিন্তু, যখন তিনি দলে ফিরে আসবেনই, তখন এত 'নাটক' করার কী দরকার ছিল। শাসক শিবিরও অবশ্য একে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর 'নাটক' বলেই কটাক্ষ করেছে।
ঘটনার সূত্রপাত বারাসতে বিজেপির দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন ঘিরে। দীর্ঘদিনের পুরনো নেতা ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র এবার সেখানে পদ্ম প্রার্থী হওয়ার প্রবল দাবিদার ছিলেন। কিন্তু, তাঁর পরিবর্তে বারাসত কেন্দ্রে টিকিট দেওয়া হয় গতবারের পরাজিত প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি তাপসের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই পরিচিত। শঙ্করের প্রার্থিপদের বদল চেয়ে এবং বারাসতের 'ভূমিপুত্র' হিসেবে নিজেকে প্রার্থী করার দাবিতে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সভাপতিকে ইমেইল মারফত চিঠিও দেন তাপস।
কিন্তু, প্রার্থী তো বদল হয়েইনি। উল্টে, মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকেও টিকিট পাননি তিনি। এর পরেই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পদত্যাগ করেন এই নেতা। শমীকের আমলে দল সঠিকভাবে চলছে না-বলেও দাবি করেছিলেন। দলত্যাগ করার পর গত 9 এপ্রিল বারাসত কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন তাপস।
এর পরেই ইউটার্ন! দলের বিরুদ্ধে বড় বড় বুলির পরেও চাপ নিতে পারলেন না তিনি। 180 ডিগ্রি ঘুরে সোমবার বিকেলে নিজের দাখিল করা মনোনয়ন তুলে নিলেন তাপস মিত্র। তাঁর মনোনয়ন ও বিরুদ্ধাচরণে কিছুটা হলেও যে দলের ক্ষতি হয়েছে, তা মানছেন নিজেই। তবে, এই নিয়ে নতুন করে আর বিতর্ক চাইছেন না বিজেপিতে ফেরা তাপস।
এদিকে, বারাসতে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের আরেক নেতা দাঁড়িয়ে যাওয়ায় নির্দল 'কাঁটা' যথেষ্ট বিপাকে ফেলে গেরুয়া শিবিরকে। ভোট কাটাকাটির অঙ্কও ভাবাচ্ছিল তাদের। শেষমেশ তাপসের মনোনয়ন প্রত্যাহারে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন পদ্ম নেতৃত্ব!