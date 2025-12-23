বাঁকুড়ায় বিজেপির শক্তঘাঁটিতে ভাঙন ধরালো তৃণমূল

বাঁকুড়ায় বিজেপির শক্তঘাঁটিতে ভাঙন ধরালো তৃণমূল
সোমবার সন্ধ্যায় ওন্দা বিধানসভা এলাকায় এই বিজেপি থেকে তৃণমূল যোগদানের পর্বটি হয়৷ 2021 সালে এই বিধানসভায় বিজেপি জিতেছিল৷ তৃণমূলের দাবি, ওই আসনে এবার বিজেপি হারবে৷
Published : December 23, 2025 at 4:47 PM IST
ওন্দা (বাঁকুড়া), 23 ডিসেম্বর: গত কয়েকবছরে বাঁকুড়া ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জেলার দু’টি লোকসভা আসনেই বিজেপি জয়লাভ করে৷ 2021 সালের বিধানসভা ভোটেও বাঁকুড়া থেকে পদ্ম-পার্টির সাফল্যের হার ছিল চমকপ্রদ৷ কিন্তু 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুুপুর আসনটি ধরে রাখতে সক্ষম হলেও বাঁকুড়ায় হেরে যায় বিজেপি৷
তার পর প্রায় দু’বছর কেটে গিয়েছে৷ সামনে আবারও ভোটের লড়াই উপস্থিত হয়েছে৷ এবার কি বিজেপির শক্তঘাঁটিতে আরও ভাঙন ধরাতে পারবে তৃণমূল? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্যের এই প্রান্তিক জেলার রাজনৈতিক মহলে৷ উত্তর পেতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েকমাস৷ কিন্তু তার আগেই বাঁকুড়ায় বিজেপির একটি শক্তঘাঁটিতে ভাঙন ধরালো বাংলার শাসক দল৷
2021 সালের বিধানসভা ভোটে বাঁকুড়া থেকে যে ক’টি আসনে বিজেপি জিতেছিল৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল ওন্দা৷ সেখান থেকে জিতে বিধায়ক হন বিজেপির অমরনাথ শাখা৷ সেই ওন্দাতেই 70টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলেন৷ সবমিলিয়ে প্রায় 300 জন ভোটার তৃণমূলে যোগদান করেন৷ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁদের শাসক দলে যোগদান করানো হয়৷ যে পরিবারগুলি যোগদান করেছে, তাদের মধ্যে 69টি এতদিন গেরুয়া শিবিরে ছিল৷ একটি পরিবার ছিল সিপিআইএমের সমর্থক৷
তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে যে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা ওন্দা-1 অঞ্চলের গোগড়া গ্রামের 215 ও 216 নম্বর বুথের ভোটার৷ যোগদান পর্ব শেষ হতেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল৷ ওন্দা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি উত্তম বিদ এই নিয়ে সরাসরি তোপ দেগেছেন ওন্দার বিধায়ক বিজেপির অমরনাথ শাখার বিরুদ্ধে৷ তিনি বলেন, ‘‘ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখার কাউন্টডাউন আজ থেকে শুরু হয়ে গেল৷’’
উত্তম বিদ আরও বলেন, ‘‘চারবছর ধরে তিনি সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন৷ সেই কারণে মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন৷’’ যোগদান পর্ব যে এখানেই শেষ নয়, সেটাও জানিয়েছেন তৃণমূলের ওই নেতা৷ তিনি বলেন, ‘‘ওন্দা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের যোগদান মেলা আরও হবে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি নিয়ে সাতদিন ব্যস্ততা থাকবে৷ তার পরই যোগদান মেলা শুরু হবে৷ সমস্ত অঞ্চলেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলে আসবেন যোগদান মেলার মাধ্যমে৷’’
যদিও এই সব যোগদান ভোটের ফলের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না বলেই দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা৷ তিনি বলেন, ‘‘ওন্দায় বিজেপি ছিল৷ বিজেপি থাকবে৷ যে ভোটে বিজেপি ওন্দায় জিতেছিল, তার থেকে বেশি ভোটে জিতবে৷ টিকিট পাওয়ার জন্যই তৃণমূল নেতারা এখন এসব বলছেন৷ তাই এসব মন্তব্য থেকে তৃণমূল নেতারা বিরত থাকলেই ভালো হয়৷ তৃণমূল নেতারা তো চোর৷ বাইরে বের হলেই লোকে এই কথা বলছে৷’’