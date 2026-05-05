নিরপেক্ষ আমলা চাই ! রাজ্যে পালাবদলের পরই পাহাড়ের পুরসভায় বড় দাবি

নিরপেক্ষ আমলা চাই ! রাজ্যে পালাবদলের পরই পাহাড়ের পুরসভায় বড় দাবি
Published : May 5, 2026 at 9:45 PM IST
কালিম্পং, 5 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আবহে এবার চাপ বাড়ছে পাহাড়ের স্থানীয় প্রশাসনেও । কালিম্পং পুরসভার বর্তমান রাজনৈতিক মনোনীত প্রশাসককে অপসারণের দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন একদল জনপ্রতিনিধি । একই সঙ্গে পুরসভার সমস্ত প্রশাসনিক ফাইল স্থগিত রাখার দাবিও উঠল জোরালভাবে ।
মঙ্গলবার দুপুরে গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (GTA)-এর স্বতন্ত্র সদস্য পালদেন তামাং এবং নরেন্দ্র তামাংয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কালিম্পংয়ের জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেয় । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পালদেন বলেন, "পুরসভার প্রশাসনে স্বচ্ছতা ফেরাতে হলে রাজনৈতিক প্রশাসককে অবিলম্বে সরাতে হবে । তাঁর পরিবর্তে একজন নিরপেক্ষ সরকারি আধিকারিককে দায়িত্ব দিতে হবে ।"
স্মারকলিপিতে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে । প্রথমত, পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও নির্বাচন হয়নি, এই বিষয়টিকে 'গণতান্ত্রিক ব্যত্যয়' বলে উল্লেখ করেছে প্রতিনিধি দল । তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের পরিবর্তে রাজনৈতিক নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসন চালানো হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরাচ্ছে ।
দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক একটি বিজ্ঞপ্তি (নোটিফিকেশন নং 95-CS/2026) উল্লেখ করে তারা দাবি জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত পুরসভার সমস্ত ফাইল এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক । তাঁদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায় ।
তৃতীয়ত, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নও তুলেছেন প্রতিনিধিরা । তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে যদি একজন সরকারি আধিকারিক দায়িত্ব নেন, তবেই প্রশাসনের ওপর মানুষের আস্থা ফিরবে ।
পাশাপাশি, দ্রুত পুরসভা নির্বাচনের দাবিও জোরদার করেছেন তাঁরা । প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা এবং জবাবদিহি দু'টিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । তাই মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে অবিলম্বে ভোট প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন ।
উল্লেখ্য, কালিম্পং পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজ্য সরকার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবি প্রধানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে কাজ চালাচ্ছে । সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে পাহাড়ে । এই নিয়ে দীর্ঘদিন জনমানসেও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ রাজ্যে পালা বদলের পরই এ ব্যাপারে নতুন করে নিরপেক্ষ প্রশাসনের দাবি উঠছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জেলাশাসক কী পদক্ষেপ নেন, এখন সেদিকেই নজর স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ।
