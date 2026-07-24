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দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের আঁচ কলকাতায়! বিজেপির বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র'র অভিযোগ কংগ্রেসের

শিয়ালদা থেকে এসএফআইয়ের মিছিল, সঙ্গে 'ককরোচ জনতা পার্টি' । কলেজ স্ট্রিট থেকে ছাত্র পরিষদ-যুব কংগ্রেসের পৃথক পদযাত্রা । শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ-সহ একাধিক দাবিতে সরগরম শহর ।

Impact of Delhi student protests
কলেজ স্ট্রিট থেকে ছাত্র পরিষদ-যুব কংগ্রেসের পদযাত্রা (ফাইল ছবি, নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 4:48 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ এবার আছড়ে পড়ছে কলকাতার রাস্তায় । কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস, ছাত্রদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণের দাবিতে শুক্রবার শহরে একাধিক সংগঠনের মিছিল ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । বাম ছাত্র সংগঠন, কংগ্রেসের ছাত্র-যুব সংগঠন এবং 'ককরোচ জনতা পার্টি'- ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান থেকেও একই ইস্যুতে পথে নামছে । দিনের শেষে সব মিছিলের গন্তব্য ধর্মতলা ।

এই আবহেই বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করার অভিযোগ তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । এক বিবৃতিতে শুভঙ্কর বলেন, "মোদি সরকারের আমলে গত 10 বছরে 152 বার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। দেশের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি । আজ সেই প্রতিবাদ ছাত্র-যুব সমাজের গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে ।"

তাঁর অভিযোগ, ছাত্রদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন যতই জোরদার হচ্ছে, ততই তা ভাঙার চেষ্টা করছে বিজেপি । শুভঙ্কর বলেন, "আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে । কারণ, রাহুল গান্ধি আজ দেশের ছাত্র-যুবদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন । তাই তাঁকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করার সবরকম চেষ্টা করছে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু এতে আন্দোলন থামবে না ৷"

শুভঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠন তিনটি দাবিকে সামনে রেখেই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। দাবিগুলি হল- কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণ, ছাত্রদের উপর হামলার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ছাত্রসমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । তাঁর কথায়, "এই তিনটি মূল দাবি থেকে এক চুলও সরে আসার প্রশ্ন নেই ।"

শুক্রবার দুপুরে কলেজ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস । অন্যদিকে, শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করবে এসএফআই-সহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলি । পুলিশের অনুমতি না-পাওয়ায় নিজেদের পৃথক কর্মসূচি বাতিল করে এসএফআইয়ের মিছিলে যোগ দিয়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' ।

ফলে একই দিনে, একই ইস্যুতে শহরের দুই প্রান্ত থেকে পৃথক রাজনৈতিক শিবিরের মিছিল ধর্মতলার দিকে এগোবে । রাজনৈতিক মহলের মতে, ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ দিনের কর্মসূচি কলকাতার রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে ।

তবে রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উদ্বেগও কম নয়। শুক্রবার দুপুর থেকে কলেজ স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধি রোড, বউবাজার, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোড, এসপ্ল্যানেড ও ধর্মতলা চত্বরে ব্যাপক যানজটের আশঙ্কা রয়েছে । কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ।

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দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের আঁচ
IMPACT OF DELHI STUDENT PROTESTS

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