ভোট মিটতেই বিজেপির পোলিং এজেন্টের বাড়িতে সাদা থান-প্রাণনাশের হুমকি, উত্তপ্ত হিঙ্গলগঞ্জ

ভোট মিটতেই বিজেপির পোলিং এজেন্টের বাড়িতে সাদা থান-প্রাণনাশের হুমকি, উত্তপ্ত হিঙ্গলগঞ্জ
অভিযোগের তীর তৃণমূলের বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকার৷
Published : May 2, 2026 at 7:00 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর 24 পরগনা), 2 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতেই ফের রাজনৈতিক হিংসা ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা। এবার এক সক্রিয় বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে রাতের অন্ধকারে ‘সাদা থান’ কাপড় রেখে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কালীতলা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম কালীতলার 243 নম্বর বুথের বাসিন্দা কঙ্কন বৈদ্য পেশায় বিজেপি কর্মী এবং এবারের নির্বাচনে তিনি দলের পোলিং এজেন্ট হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু দুষ্কৃতী তাঁর বাড়ির দরজার সামনে একটি সাদা থান কাপড় ফেলে রেখে যায়। গ্রামীণ বাংলায় সাদা থান সাধারণত মৃত্যু বা শোকের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।
কঙ্কন বৈদ্যর পরিবারের দাবি, নির্বাচনের দিন বুথে বিজেপির হয়ে শক্ত হাতে কাজ করার ‘অপরাধেই’ তাঁদের এভাবে টার্গেট করা হয়েছে। মূলত, পরিবারটিকে মানসিকভাবে ভেঙে দিতে এবং প্রাণে মেরে ফেলার ইঙ্গিত দিতেই এই আদিম কায়দায় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
তবে কেবল সাদা থান ফেলে রাখাই নয়, অভিযোগের মাত্রা আরও গুরুতর। কঙ্কন বৈদ্যের দাবি, 243 নম্বর এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বুথের তৃণমূল নেতারা এখন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর বিজেপি কর্মীদের চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে এবং তাঁদের ‘দেখে নেওয়া’ হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই হুমকির জেরে ওই পোলিং এজেন্ট ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তৃণমূল এখন সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকার। তিনি এই ঘটনাকে ‘বিজেপির সাজানো নাটক’ বলে অভিহিত করেছেন।
আনন্দ সরকার বলেন, “হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ নতুন নাটক দেখছে। বিশেষ করে রেখা পাত্র এখানে আসার পর থেকেই বিজেপি সমবেদনা পাওয়ার জন্য নানা মনগড়া গল্প সাজাচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের দূরদূরান্তের কোনও সম্পর্ক নেই।”
সব মিলিয়ে, ভোট মিটলেও এই ‘সাদা থান’ ও হুমকির রাজনীতিকে কেন্দ্র করে পশ্চিম কালীতলা এলাকায় চরম উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।