রাজ্য বাজেটে ঘোষিত উত্তরবঙ্গের IIT হবে কোচবিহারে, জানালেন অধ্যক্ষ
তোর্সার জলস্তর বৃদ্ধি নিয়ে উত্তরবঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ জাতীয় পোলিও দিবসে পোলিও মুক্ত ভারত গড়ার বার্তাও দিলেন ৷
Published : June 28, 2026 at 8:18 PM IST
কোচবিহার, 28 জুন: রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা বাজেটে উত্তরবঙ্গে আইআইটি তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ তবে, কোথায় রাজ্যের দ্বিতীয় আইআইটি হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি বাজেটে ৷ রবিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বোস জানালেন, কোচবিহারেই তৈরি হবে সেই IIT ৷ আর এ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে বলেও জানালেন তিনি ৷
রবিবার জাতীয় পোলিও দিবস পালিত হচ্ছে দেশজুড়ে ৷ সেই উপলক্ষে কোচবিহার শহরের ল্যান্সডাউন হলে পোলিও ক্যাম্প করা হয় ৷ সেখানে একাধিক এনজিও-র সঙ্গে বৈঠকও করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ কর্মসূচির মাঝেই রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন, "কোচবিহারে আইআইটি তৈরির ভাবনা রয়েছে ৷ জায়গা খোঁজা হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে আলোচনার স্তরে রয়েছে ৷ তবে আইআইটি কোচবিহারেই হবে ৷ সেই চেষ্টায় রয়েছি আমরা ৷ রাজ্য সরকার দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি এটা পাশ করানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷"
কোচবিহারে রাজ্যের দ্বিতীয় আইআইটি করা নিয়ে রথীন্দ্রনাথ আরও বলেন, "কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের বহু পুরনো পীঠস্থান ৷ এখানে নামী স্কুল, কলেজ সবই আছে ৷ তাদের রাজ্যজোড়া খ্যাতি ছিল একসময় ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে তা লোপ পেয়েছে ৷ সেই খ্যাতি ফিরিয়ে আনতেই আইআইটি করা হবে কোচবিহারে ৷ আগে ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম ছিল গোটা রাজ্যে ৷ সেই দিন ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে ৷"
অন্যদিকে, তোর্সা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে দুই পাড়ের জনবসতি এলাকা প্লাবিত হওয়া নিয়েও এ দিন আশ্বস্ত করেছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক ৷ তিনি জানিয়েছেন, যে সব এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ এ নিয়ে জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি নিজে কোচবিহারের জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন বলেও জানান ৷
একদিনের জেলা সফরে এসে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে জাতীয় পোলিও দিবস উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ সেখানে তিনি নিজের হাতে কয়েকটি শিশুকে পোলিও’র দুই ফোঁটা খাওয়ান ৷ পাশাপাশি, দেশকে পোলিও মুক্ত করতে উপস্থিত বাবা ও মায়েদের সচেতন করেন ৷ কেন তাঁদের সন্তানদের পোলিও’র প্রতিষেধক দেওয়া জুরুরি, তাও বোঝান ৷
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়, পোলিও মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে প্রতিটি শিশুর কাছে এই টিকাকরণ কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য ৷ কোচবিহার পুরসভার 4 ও 12 নম্বর ওয়ার্ডে পোলিও মুক্ত ভারতের কর্মসূচিতে যোগ দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ এরপর দুপুরে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে NGO’র সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেখানে নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন রথীন বোস ৷