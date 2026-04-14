কার্শিয়াংয়ে আক্রান্ত আইজিজেএফ প্রার্থী বন্দনা রাই, কাঠগড়ায় বিজিপিএম

মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের বালাসন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে৷ কার্শিয়াং থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন৷

Bandana Rai Attacked
কার্শিয়াংয়ে আক্রান্ত আইজিজেএফ প্রার্থী বন্দনা রাই (নিজস্ব ছবি)
Published : April 14, 2026 at 8:15 PM IST

কার্শিয়াং, 14 এপ্রিল: রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়াল পাহাড়েও৷ মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট বা আইজিজেএফ-এর প্রার্থী বন্দনা রাইয়ের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ৷ কার্শিয়াংয়ের বালাসন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে৷

বন্দনা রাই এই ঘটনায় ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা বা বিজিপিএম-কে অভিযুক্ত করেছেন৷ যদি বিজিপিএম নেতা অনীত থাপা এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর দলের যোগ থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন৷ তিনিও এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন৷

Bandana Rai Attacked
বন্দনা রাইয়ের গাড়িতে হামলা (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে প্রথম দফার ভোট আগামী 23 এপ্রিল৷ সেদিন রাজ্যের 152টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে৷ এই 152টি আসনের মধ্যে একটি কার্শিয়াং৷ এই আসনে এবার লড়াই মূলত ত্রিমুখী৷ তৃণমূল সমর্থিত বিজিপিএম, বিজেপি (সঙ্গে রয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা) ও অজয় এডওয়ার্ডসের আইজিজেএফ মুখোমুখি লড়াই করছে৷ আইজিজেএফ-এর প্রার্থী বন্দনা রাই৷

Bandana Rai Attacked
বন্দনা রাইয়ের গাড়িতে হামলা (নিজস্ব ছবি)

মঙ্গলবার সকালে দলীয় কর্মীদের নিয়ে কার্শিয়াংয়ের বালাসন এলাকায় জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন তিনি৷ অভিযোগ, প্রচার চলাকালীন আচমকাই একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হামলাকারীদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল এবং বন্দনা রাইকে লক্ষ্য করে সরাসরি আঘাত হানার চেষ্টা করা হয়। কোনোক্রমে রক্ষী ও দলীয় কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হলেও, এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

Bandana Rai Attacked
কার্শিয়াংয়ের আইজিজেএফ প্রার্থী বন্দনা রাই (নিজস্ব ছবি)

বন্দনা রাই এই ঘটনার জন্য সরাসরি অনীত থাপার দলকে দায়ী করেছেন৷ তাঁর অভিযোগ, আইজিজেএফ-এর ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন দেখে ভয় পেয়েই শাসক শিবির (বিজিপিএম) এই কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে।’’ এই ঘটনার পরেই কার্শিয়াং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে এই নিয়ে পুলিশ বা নির্বাচন কমিশন কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

Bandana Rai Attacked
বন্দনা রাইয়ের গাড়িতে হামলা (নিজস্ব ছবি)

যদিও অনীত থাপা তাঁর দলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘পাহাড়ে শান্তি বিঘ্নিত করার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই। এই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যারাই দোষী হোক, পুলিশকে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।’’

Bandana Rai Attacked
কার্শিয়াংয়ে আক্রান্ত আইজিজেএফ প্রার্থী বন্দনা রাই (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, পাহাড়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হিংসার ঘটনা পর্যায়ক্রমে বেড়ে চলেছে। কয়েকদিন আগেই রেলিং এলাকায় বিজিপিএম কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই সংঘর্ষে দু’জন বিজিপিএম কর্মী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার মধ্যে অজয় এডওয়ার্ডের দলের প্রার্থী আক্রান্ত হওয়ায় কার্শিয়াংয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে৷ বাসিন্দাদের আশঙ্কা, ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই গোলমাল বাড়তে পারে৷ ভোটের দিনও অশান্তির আশঙ্কা করছেন অনেকে৷

