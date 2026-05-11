নতুন সরকার পুর বোর্ড না-ভেঙে সহযোগিতা করলে স্বচ্ছন্দে মিলবে পরিষেবা: স্বপন সমাদ্দার
আইন অনুযায়ী সরকার চাইলে ভেঙে দিতে পারে কেএমসি-র বর্তমান বোর্ড ৷ ছয় মাস পর ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার কথা বলছেন সজল ঘোষ ৷
Published : May 11, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 11 মে: রাজ্যে পরিবর্তনের পর শুভেন্দুর অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছে বিজেপি ৷ সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন ফিরছে মহাকরণে ৷ দ্বিতীয়বারের পালাবদলে কলকাতার সিংহভাগ ওয়ার্ড থেকেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ৷ ফলে কলকাতা পুরনিগমেও পদ্ম ফোটা যেন সময়ের অপেক্ষা ৷ ইতিমধ্যে, মেয়র ফিরহাদ হাকিম কেএমসি-র একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর ৷ আর এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরনিগমে তৃণমূলের বোর্ড টিকে থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
যা নিয়ে এবার মুখ খুললেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ৷ তিনি বলছেন, "নতুন সরকার বোর্ড না-ভেঙে সহযোগিতা করলে পুর-পরিষেবা দিতে অসুবিধা হবে না ৷" তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোট হলে ফের তৃণমূল কর্পোরেশনে ক্ষমতায় আসবে ৷ যার পালটা শাসকদল বিজেপির জয়ী প্রার্থী তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষ জানাচ্ছেন, দখল করে নয়, ভোট করেই 'ছোট লালবাড়ি'র মসনদে বসবে বিজেপি ৷
2021 সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বিপুল সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন করে ঘাসফুল শিবির ৷ তবে, পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে সেই সবুজের চারণ ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর গেরুয়ার থাবা দেখা গিয়েছিল ৷ আর কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গেল সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ৷ যেখানে রাজ্যের অন্য জায়গার মতোই কলকাতাতেও প্রায় ধুয়ে গিয়েছে সবুজ ৷
নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, কলকাতা পুরনিগমের 144 ওয়ার্ডের মধ্যে 101 ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ৷ আর বাকি 43 আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল ৷ তবে, বর্তমান তৃণমূলের পুর বোর্ডের মেয়াদ এখনও 6 মাসের বেশি সময় রয়েছে ৷ তবে, তৃণমূলের এই বোর্ড টিকিয়ে রাখা নিয়ে একাধিক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, অতীতে 1972 সালে কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কলকাতা কর্পোরেশনের পুর বোর্ড ভেঙে দিয়েছিল ৷ রাজ্যের আইন আছে, চাইলেই তারা বোর্ড ভেঙে নির্বাচন করাতে পারে ৷ বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আসার পর, নির্বাচন করে পুর বোর্ডের দখল নিতে পারে বিজেপি ৷
একদিকে যখন এই আলোচনা চলছে, তখন আরেকদিকে তৈরি হয়ছে অন্য সংকট ৷ ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বেসুরো গাইছেন অধিকাংশ তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ ইতিউতি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, অনেকেই পদ্ম শিবিরে ঝাঁপ মারার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে ৷ এক্ষেত্রে বিজেপি সরকার কী পদক্ষেপ করবে পুর বোর্ড নিয়ে, তার থেকেও বেশি নিজেদের কাউন্সিলর বোর্ডের মেয়াদ শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, সেই চিন্তা ক্রমশ গ্রাস করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের ৷
তবে, তৃণমূল নেতা তথা দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার বলছেন, "সরকার যদি বোর্ড না-ভেঙে সহযোগিতা করে, তাহলে মানুষকে পুর পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷ অতীতে বাম আমলে আমরা বোর্ডে ছিলাম ৷ তবে ছয় মাস পর যে নির্বাচন হবে, তাতে ফের তৃণমূল মানুষের সমর্থন পাবে ৷ কারণ, প্রেক্ষাপট আলাদা ৷ কাউন্সিলর ভোট সম্প্রদায় বা অন্য ইস্যুতে হয় না ৷ কিন্তু, স্বচ্ছ নির্বাচন হতে হবে ৷"
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, অতীতে বাম জমানাতে দু’বার কলকাতা কর্পোরেশনে জিতেছিল তৃণমূল ৷ প্রথমবার 2000 সালে ৷ তখন মেয়র ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৷ তারপরে আবার 2010 সালে ৷ সেই সময় মেয়র হন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ আর 2011 সালের পরিবর্তনের পর থেকে তৃণমূলেরই দখলে 'ছোট লালবাড়ি' ৷
এবার বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, কী হবে 'ছোট লালবাড়ি' বা কলকাতা পুরনিগমের ? কলকাতা পুরনিগমের মধ্যে থাকা 16 বিধানসভা আসনের মধ্যে 11টিতে বিজেপি জয়লাভ করেছে ৷ ভোটের ফল ঘোষণার পর, যেভাবে তৃণমূলের নানা স্তর থেকে ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিকভাবে 'আত্মসমর্পণ' করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে দলের অনেকেই একান্ত আলোচনায় মানছেন, রাজধানীর 'ছোট লালবাড়ি'তে পদ্মফুল ফোটাও সময়ের অপেক্ষা ৷
ফলাফল ঘোষণা হতেই তৃণমূল কংগ্রেস 18 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনন্দা ঘোষকে কর্মীদের নিয়ে নিজে থেকেই বিজেপিতে রূপান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে ৷ যা দেখে অনেকেই বলছে ভাঙা কাঠামো ৷ গোটা পরিস্থিতির নিরিখে কলকাতা কর্পোরেশনের 50 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ও বরাহনগরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ বলেন, "আমরাও দল বদলেছি ৷ কিন্তু, এরা চরম নির্লজ্জ ৷ নিজে থেকেই পার্টি অফিসে পতাকা লাগিয়ে আবির মেখে বিজেপি সাজছে ৷ কাদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 15 বছর চালিয়েছেন ? কাদেরকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে স্বপন দেখেছিলেন ? কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন তো আর বেশিদিন বাকি নেই ৷ 19 ডিসেম্বর শেষদিন, তার মধ্যেই করতে হবে ৷"
আগেই বোর্ড ভেঙে দেবে কি বিজেপি ? এই প্রশ্নে, দল সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান সজল ৷ তাঁর আরও দাবি, "কর্পোরেশন ভোটের অংক বলছে আমরা জিতব ৷ তবে, নিশ্চিত থাকুন সেই ভোট মমতার ভোটের মতো হবে না ৷ তৃণমূল যেভাবে ভোট করেছে, তেমন হবে না ৷ ভোট হবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে ৷ আমাদের 144 জন জিতে আসবে না ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে কলকাতা পুলিশ করে দেখাবে ৷"
তবে, কী সজল ঘোষ বিজেপি বোর্ডের মেয়র হবেন ? বিজেপি কাউন্সিলর বলছেন, "আমি বলিনি, এখন যিনি মেয়র তিনি নিজেই আমার নাম দু’বার বলে ফেলেছেন ৷" বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে কলকাতা-সহ অন্যান্য পুরনিগমে দিনের পর দিন মানুষ ভোটই দিতে পারেনি ৷ তৃণমূল নিজের মতো করে ভোট করাত ৷ যার নেপথ্যে থাকত পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা' ৷
অন্যদিকে, অনেক ক্ষেত্রে ভোট না-করিয়ে প্রশাসক বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ তবে, ক্ষমতা হারানোর পরে সেই সুযোগ তৃণমূলের সামনে আর নেই ৷ ফলে বর্তমান বিরোধী দল তৃণমূলের শহরে নামমাত্র কিছু ওয়ার্ড ছাড়া আর কোথাও সেভাবে মাথা তুলতে পারবে না-বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল ৷