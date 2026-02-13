মহারাষ্ট্র পুলিশ না-পারলে কেস ট্রান্সফার করুক, পরিযায়ী শ্রমিক খুনের ঘটনায় মন্তব্য অভিষেকের

মহারাষ্ট্র পুলিশ না-পারলে কেস ট্রান্সফার করুক, পরিযায়ী শ্রমিক খুনের ঘটনায় মন্তব্য অভিষেকের
10-12 দিনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রস্তুতির দাবি ৷ 50 দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিয়ে দেখানোর চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : February 13, 2026 at 9:53 PM IST
বান্দোয়ান (পুরুলিয়া), 13 ফেব্রুয়ারি: পুনেতে পরুলিয়ার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকের নৃশংস হত্যার ঘটনায় এবার মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মহারাষ্ট্র পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে অভিষেকের বক্তব্য, মহারাষ্ট্র পুলিশ না-পারলে, মামলা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে ট্রান্সফার করে দিক ৷ 50 দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করার চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি ৷
মহারাষ্ট্রে নৃশংসভাবে খুন হওয়া পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের সুখেন মাহাতোর বাড়িতে যান অভিষেক ৷ শুক্রবার তাঁর দেহ বাড়িতে ফিরেছে ৷ সেখানেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের খুনের অভিযোগে তিনি বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্যে একটা লোক খুনের মতো অপরাধ করার পরেও জামিন পেয়ে বাইরে চলে আসে ৷ অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার দায়িত্ব মহারাষ্ট্র পুলিশের ৷ আর তারা যদি না-পারে তবে কেস ট্রান্সফার করে দিক আমাদের স্টেটে ৷ আমরা 50 দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিয়ে দেখাব ৷"
উল্লেখ্য, পুনে জেলার কোরেগাঁও ভীমায় পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে খুন হন পুরুলিয়ার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতো ৷ 2009 সাল থেকে তিনি এবং তাঁর দুই ভাই কোরেগাঁও ভীমার একটি অটো পার্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন ৷ তিনদিন আগে কাজে যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি ৷ পরে একটি রেস্তরাঁর পিছন থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷
পুনে পুলিশের তরফে জানানো হয়, দু’জন মদ্যপ অবস্থায় মারামারি করেন, আর তার জেরেই এই নৃশংস ঘটনা ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সোশাল মিডিয়া পেজে দাবি করেন, ভাষাগত কারণেই সুখেন মাহাতোকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে ৷
এদিন অভিষেক অভিযোগ করেছেন, "সুখেনের যে ভিডিয়োটা সমাজ মাধ্যমে রয়েছে, তা আপনারা দেখেছেন ৷ যে নৃশংস ও বর্বরোচিতভাবে তাঁকে মারা হয়েছে, তাঁর দেহের দিকে তাকানো যাচ্ছে না ৷"
তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে সওয়াল তুলেছেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি পরিচালিত তদন্তকারী সংস্থাগুলি 10 বছর আগের তদন্তের ট্রায়াল এখনও শুরু করতে পারেনি ৷ যদি অভিযুক্তদের জামিন হয়, তবে তা বাতিলের জন্য যা আইনি লড়াই লড়তে হবে, দলগতভাবে আমরা সেই সাহায্য পরিবারকে করব ৷ হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট যেখানে যেতে হয় আমরা যাব ৷"
বিজেপির বিরুদ্ধে 'বাংলা বিরোধী' মানসিকতার অভিযোগে পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমালোচনা করে অভিষেক বলেন, "বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ করার সময় তো বিজেপির সাংসদ দিল্লিতে গিয়ে তদ্বির করেন ৷ এখন কী নিজের জেলার এক তরতাজা যুবকের খুনের বিচারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে ফোন করার সাহস দেখাবেন ?"
নিহত সুখেনের দুই ভাই আতঙ্কে আর মহারাষ্ট্রে ফিরতে চাইছেন না ৷ যা নিয়ে অভিষেক ঘোষণা করেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন রাখব, যাতে পুরুলিয়াতেই তাঁদের দুই ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার ৷"
অন্যদিকে, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় গতি আনতে আগামী 10 থেকে 112 দিনের মধ্যে তৃণমূলের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল মহারাষ্ট্র যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে তিনি জানান ৷ পাশাপাশি, তৃণমূলের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামিকাল জেলার প্রতিটি ব্লকে ও শহরে ধিক্কার মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷