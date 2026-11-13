বিজেপির বি-টিমে থাকলে জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙা হত না ! শুভেন্দুকে নিশানা কুণালের
Questions about police's role: কুণালের অভিযোগ, পুলিশ দিয়ে এমএলএ-দের বলা হচ্ছে, এদিকে (ঋতব্রত শিবির) যাও, তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করো ।
Published : November 13, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: জাহাঙ্গির খানের বহুতল বাড়ির বেআইনি অংশ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তাপ আরও বাড়ল । এ বার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ।
তাঁর কটাক্ষ, জাহাঙ্গির খান যদি বিজেপির 'বি-টিম'-এর অংশ হতেন, তা হলে তাঁর বাড়িতে এভাবে হাত পড়ত না । একই সঙ্গে বিজেপির এক বিধায়ক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তুলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার তৃণমূল যুব নেতা জাহাঙ্গির খানের বহুতল বাড়ির একাংশ ভাঙার ঘটনায় প্রশাসনের দাবি, আদালতের নির্দেশ মেনেই পদক্ষেপ করা হয়েছে । বিষয়টি আইনি হওয়ায় এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি কুণাল ।
তাঁর বক্তব্য, "জাহাঙ্গিরের মামলার মেরিট কী, বলতে পারব না । ওঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, সেটাও আমার বিচার্য নয় । তবে, জাহাঙ্গির যদি বিজেপির বি-টিমে থাকতেন, তা হলে গায়ে হাত পড়ত না । বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করলে ওঁর বাড়িতেও হাত পড়ত না ।"
এর পরেই বিজেপির এক বিধায়ক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ সামনে এনে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল । তাঁর দাবি, ওই বিধায়ক ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে 80 থেকে 90টি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রকাশ্যে একথা বলেছিলেন । তা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । যদিও কারও নাম উল্লেখ করেননি তৃণমূল বিধায়ক । তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতেই প্রশাসনের পদক্ষেপে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে ।
শুধু জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙা নয়, তৃণমূলের একাধিক নেতা-বিধায়কের নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং তাঁদের উপর পুলিশি চাপ তৈরির অভিযোগও তুলেছেন কুণাল । তাঁর দাবি, পুলিশকে ব্যবহার করে তৃণমূলের বিধায়কদের দল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । কুণালের কথায়, "আমরা যেগুলি বলছি, ওরা নিজেদের কাজের মধ্য দিয়েই সেগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে । পুলিশ দিয়ে বলা হচ্ছে, এদিকে (ঋতব্রত শিবির) যাও, তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করো ।"
এই প্রসঙ্গে কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন কুণাল । তাঁর দাবি, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিজয়ার মিষ্টি খাওয়ার পরেই কাজল শেখের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে । তাঁর কটাক্ষ, "কী বোকামি, কী ছেলেমানুষি !" একই ভাবে পরেশরাম দাসের গ্রেফতারি এবং বিধায়ক শামিমের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন তিনি । কুণালের অভিযোগ, পরেশরাম যত দিন ঋতব্রত শিবিরে ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার কথা বলতেই পুরনো একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।