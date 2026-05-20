তৃণমূলের পার্টি অফিসকেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বানালেন গ্রামবাসীরা ! শোরগোল হাড়োয়ায়

তৃণমূলের পার্টি অফিসকেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বানালেন গ্রামবাসীরা ! শোরগোল হাড়োয়ায়
আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মেরামতির জন্য দু’বার পাশ হয়েছিল টাকা ! অভিযোগ, তাও তৈরি হয়নি নতুন ভবন ৷
Published : May 20, 2026 at 6:40 PM IST
হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 20 মে: বারবার সরকারি টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও তৈরি হয়নি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ৷ একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি ৷ তাই রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার তৃণমূলের পার্টি অফিসকে আইসিডিএস (ICDS) বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রূপান্তর করলেন গ্রামবাসীরা ৷ আর এই কাজে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাটের হাড়োয়া থানার সদরপুর গ্রামের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদরপুর গ্রামের 150 নম্বর আইসিডিএস সেন্টারটি 2020 সালের বিধ্বংসী আমফান ঝড়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ তারপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ ৷ এমনকি বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য কয়েক দফায় সরকারি তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷
অভিযোগ উঠেছে, রহস্যজনকভাবে সেই টাকায় কোনও নতুন ভবন তৈরি হয়নি ৷ ফলে ভাঙাচোরা, জরাজীর্ণ ঘরের ভেতরেই আলো-পাখা ছাড়া চরম দুর্ভোগের মধ্যে পঠনপাঠন চলছিল ৷ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও বাধ্য হতেন এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই দৈনিক রান্নার কাজ করতে ৷
ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী মনজুরা খাতুন বলেন, "আমি গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এখানে এসেছি ৷ এসে দেখি এই কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে রয়েছে ৷ বাচ্চাদের নিয়ে বসার মতো কোনও পরিবেশ ছিল না ৷ কোনওরকমে পেপার বিছিয়ে কাজ চালাতে হতো ৷ আমরা পঞ্চায়েতকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা পাইনি ৷ অবশেষে পালাবদলের পর নতুন দাদারা এসে আমাদের এই ঘরটি দিলেন ৷ এখন ফ্যান, লাইট-সহ একটা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি ৷"
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আইসিডিএস সেন্টারের ঠিক সংলগ্ন একটি সরকারি জমিতে জোরপূর্বক তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল ৷ সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে ওই তৃণমূল কার্যালয়টি নিজেদের দখলে নেয় ৷
এই প্রসঙ্গে ক্ষোভপ্রকাশ করে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিমল দাস বলেন, "আমফান ঝড়ের পর থেকেই এই আইসিডিএস কেন্দ্রটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ ঝড়, জল, রোদ মাথায় নিয়ে বাচ্চাদের এখানে পড়তে হতো ৷ তৎকালীন শাসকদলের কাছে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷ উলটে দিদিমণিদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷ আমরা শুনেছি যে এই কেন্দ্রটি তৈরি করার জন্য দু-বার টাকা পাশ হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই টাকা কোথায় গেল, তার কোনও খোঁজ নেই ৷ তৃণমূলের নেতারা মানুষের টাকা খেয়ে নিজেদের বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েছে ৷ অথচ স্কুলের জায়গায় জোরজুলুম করে, মানুষের থেকে জোর করে চাঁদা তুলে পার্টি অফিস বানিয়েছিল ৷ তাই আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে এই পার্টি অফিসটি উদ্ধার করে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছি ৷ ফ্যান, লাইট-সহ এই গরমে বাচ্চারা একটা ভালো পরিবেশ পেয়েছে এবং এলাকার মানুষও এতে ভীষণ খুশি ৷"
অঙ্গনওয়াড়ি তৈরির টাকা নয়ছয় হওয়ার অভিযোগ নিয়ে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লাকে ফোন করা হলে, রীতিমতো ক্ষিপ্ত গলায় তিনি বলেন, "টাকা কোথায় গেছে আমি কী করে বলব ? ওটা তো আমার কাজ না ৷ আমি এখানে আন্দাজে কী বলব ! আমাকে জিজ্ঞাসা করেছন কেন ? আমি আন্দাজে না-জেনে কিছু বলব না ৷ কেউ যদি বলে, গাছে গরু উঠেছে ৷ আমি কি তাই বলব, গাছে গরু উঠেছে ৷"
তবে, স্কুলের জমি জবরদখল করে হওয়া পার্টি অফিসেই বাচ্চাদের বসার ও পড়াশোনার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ভাঙা ঘরের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে বেজায় খুশি আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মীরা ৷ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অভিভাবকরাও ৷