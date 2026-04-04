এ বার ডাবল মার্জিনে জিতব ! ভাঙড় থেকে বারুইপুর, মিছিলেই 'শক্তিপ্রদর্শন' নওশাদের

নওশাদের কথায়, ধর্ম-বর্ণ নয়, উন্নয়নই ইস্যু । মুসলিম, খ্রিস্টান, ওবিসি, সবাই এখন বিকল্প খুঁজছে । মানুষ পুরনো প্রতিশ্রুতিতে ক্লান্ত !

মনোনয়ন জমা দিলেন নওশাদ সিদ্দিকী
Published : April 4, 2026 at 8:25 PM IST

বারুইপুর, 4 এপ্রিল: ভোটের আগেই শক্তির মহড়া । দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনীতিতে শনিবার দুপুরটা যেন এক ঝলকে বদলে দিল ভাঙড় । আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ভাঙড় থেকে বারুইপুর পর্যন্ত দীর্ঘ মিছিল, শুধু মনোনয়ন জমা নয়, ছিল স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা । স্লোগানে-ঢাকের তালে, পতাকার ঢেউয়ে বারুইপুরের এসডিও অফিস চত্বর কার্যত পরিণত হল শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে ।

মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে নওশাদের গলায় ছিল আত্মবিশ্বাসের ঝাঁজ । বললেন, "2021 সালে মানুষ আমাদের বিধানসভায় পাঠিয়েছে । পাঁচ বছর ধরে লড়েছি, কথা বলেছি । এখন সমর্থন আরও বাড়ছে । এ বারও জয়ের সার্টিফিকেট নিয়েই ফিরব, জিতব ডাবল মার্জিনে ৷"

এ বার ডাবল মার্জিনে জিতব ! ভাঙড় থেকে বারুইপুর মিছিলেই 'শক্তিপ্রদর্শন' নওশাদের (ইটিভি ভারত)

গত নির্বাচনের কঠিন লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এ বার সমীকরণ বদলেছে বলেই দাবি নওশাদের । তাঁর কথায়, "গত বার লড়াই ছিল টাফ । কিন্তু এ বার লড়াই অনেকটাই আমাদের দিকে । বিজেপি আর তৃণমূলের দ্বন্দ্ব মানুষ বুঝে গিয়েছে ।"

ভাঙড়ে আইএসএফের জমি যে আরও পোক্ত হয়েছে, সে কথাও বারবার তুলে ধরেন তিনি । নওশাদের কথায়, "ধর্ম-বর্ণ নয়, উন্নয়নই ইস্যু । মুসলিম, খ্রিস্টান, ওবিসি, সবাই এখন বিকল্প খুঁজছে । মানুষ পুরনো প্রতিশ্রুতিতে ক্লান্ত !" বলতে গিয়ে স্পষ্টই শাসক-বিরোধী দুই শিবিরকেই নিশানা করেন নওশাদ ।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলিও টেনে আনেন আইএসএফ প্রার্থী । প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "কয়েকজন মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানালে তাকে হিংসা বলা হচ্ছে কেন ?" এখানেই থামেননি। অন-ক্যামেরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, "যদি সত্যিই হিংসা হয়ে থাকে, ভিডিও দেখান । কোথায়, কখন, কী হয়েছে সব সামনে আনুন ।"

তাঁর দাবি, বাস্তবে কোনও প্রমাণ নেই, বরং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে 'হিংসা' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । এখানেই না থেমে সুজাপুরের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আরও একধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, "একাধিক ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে । কোথাও অফিস ঘেরাও বা দীর্ঘ অবরোধের ভিডিও নেই । বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে ইচ্ছে করেই ।" এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "যাচাই করে খবর করুন ।"

প্রশাসনের ভূমিকায়ও তীব্র অসন্তোষ ঝরে পড়ে তাঁর কথায় । অভিযোগ, সাধারণ মানুষ দীর্ঘক্ষণ ধরে দাবি জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি । উলটে লাঠিচার্জ করা হয়েছে ৷ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলে নওশাদ বলেন, "সব ফুটেজ প্রকাশ হোক । সত্যিটা সামনে আসুক । কে কোথায় ছিল, কীভাবে ঘটনা ঘটল, সব জানা দরকার ।"

মুখ্যমন্ত্রীকেও নিশানা করেছেন আইএসএফের বিদায়ী বিধায়ক ৷ কড়া সুরে নওশাদ বলেন, "ভুল তথ্যের ভিত্তিতে যদি মন্তব্য হয়ে থাকে, তা হলে সেই রিপোর্ট কারা দিয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার । ভুল তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিপজ্জনক !"

শুধু নিজের কেন্দ্র নয়, দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়িয়ে বৃহত্তর লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে আইএসএফ প্রার্থী বলেন, ক্যানিং পশ্চিম, বারুইপুর, বাসন্তী, মিনাখাঁ, বারাসাত, দেগঙ্গা, যাদবপুর একাধিক কেন্দ্রে এবারে আইএসএফ-সহ বাম ঐক্য জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে সরব হয়ে নওশাদের বার্তা, "গণতন্ত্র মানে মানুষের কথা বলার অধিকার । সেটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না । আমরা শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, সাধারণ মানুষের জন্য লড়ছি । ভয় পাই না, মাথা নত করি না । সত্য সামনে আসুক—মানুষই বিচার করবে ।"

