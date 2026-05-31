'কাপুরুষোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপথে-আইনি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব', হুঁশিয়ারি মমতার

প্রথমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা, পরের দিনই আক্রান্ত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জোড়া আক্রমণের পর তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হুঁশিয়ারি মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়
Published : May 31, 2026 at 5:10 PM IST

কলকাতা, 31 মে: চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে বাংলার দুই হেভিওয়েট সংসদীয় নেতার উপর ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নজিরবিহীন উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শনিবার সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার পর, রবিবার দুপুরে হুগলির চণ্ডীতলায় আক্রান্ত হন শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা লোকসভার চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জোড়া আক্রমণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার বিকেলে আহত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন তিনি। এরপরই সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্টে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে রাজপথ ও আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল নেত্রী।

রবিবার হুগলির চণ্ডীতলা থানায় একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্মারকলিপি জমা দিতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের অভিযোগ, থানার কাছাকাছি পৌঁছতেই বিজেপির মদতপুষ্ট একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর পথ আটকায় এবং গাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটবৃষ্টি শুরু করে। এই অতর্কিত হামলায় শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর চোট পান প্রবীণ এই আইনপ্রণেতা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসা হলে, খবর পেয়েই তড়িঘড়ি তাঁর বাসভবনে ছুটে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সাংসদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজেপিকে তীব্র নিশানা করেন তিনি।

ফেসবুকে করা এক পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "বাংলায় বিরোধী কণ্ঠরোধ ও বিজেপির হিংস্র রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বাংলায় রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ও হিংসার এক চরম রূপ দেখছে দেশবাসী। গতকাল লোকসভার সংসদীয় দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কাপুরুষোচিত হামলার পর, আজ লোকসভার আমাদের চিফ হুইপ শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা চালানো হয়েছে।"

একের পর এক বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের টার্গেট করে এই ধরনের আক্রমণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, অমানবিক এবং গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত বলে বর্ণনা করেন তিনি। একইসঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, "আমি এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপথে এবং আইনি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। তীব্র ধিক্কার জানাই এই অমানবিক ও ফ্যাসিবাদী মানসিকতাকে!"

জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বের দিকেও আঙুল তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, দেশের সংসদের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি ও প্রবীণ আইনপ্রণেতারাও যদি সুরক্ষিত না থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? বাংলার বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য রাজ্যের শাসকদল বিজেপিকে দায়ী করে তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তারা স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের ভুয়ো অজুহাত দিয়ে নিজেদের দলীয় দুষ্কৃতীদের রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। "নতুন ভারতের" দোহাই দিয়ে বিরোধীদের উপর এই ধরনের শারীরিক আক্রমণ শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন মদতেই ঘটছে কি না, সেই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর সাফ কথা, বাংলা চিরকালই সংস্কৃতি, সৌজন্য ও সুস্থ রাজনীতির পীঠস্থান, এখানে গুন্ডামি এবং হিংসার কোনও স্থান নেই।

অন্যদিকে, শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে আক্রান্ত হওয়া লোকসভার ফ্লোর লিডার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলেছেন। জোড়া পোস্টে তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। অখিলেশ যাদবকে ট্যাগ করে অভিষেক লেখেন, গতকাল তাঁর উপর যা ঘটেছে তা কেবল কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল উপাদানের কাজ নয়। বিরোধী সাংসদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা, স্পষ্ট সঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ মোতায়েন না করা এবং সশস্ত্র গুন্ডাদের অবাধে ছেড়ে দেওয়া এক উদ্বেগজনক সত্য প্রকাশ করে। এটি নিছক গাফিলতি নয়, বরং রাজনৈতিক হিংসার পথ প্রশস্ত করতে প্রশাসনের সচেতনভাবে দায়িত্ব এড়ানোর প্রমাণ। তবে এই হিংসা তাঁদের মনোবল ভাঙতে পারবে না বলে দাবি করেন তিনি।

রাহুল গান্ধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অপর একটি পোস্টে নিজের জাতীয়তাবাদী পরিচয় তুলে ধরে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করিয়ে দেন, গত বছর 'অপারেশন সিন্দুর'-এর অংশ হিসেবে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি পাঁচ দেশে গিয়েছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে সওয়াল করেছিলেন। অথচ আজ তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার।

বিজেপির নীতিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "তাদের সমর্থন করলে আপনি দেশপ্রেমিক, আর প্রশ্ন করলেই আপনি টার্গেট।" তবে নিজের নীতি বিসর্জন দিয়ে আরামের জীবন কাটানোর চেয়ে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে এই হুমকির মুখোমুখি হওয়াকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন।

উল্লেখ্য, 2026 সালের 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে প্রায় 26 দিন পেরিয়ে গেলেও বাংলায় রাজনৈতিক উত্তাপ কমার কোনও লক্ষণ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, নির্বাচনের পর থেকেই তাদের নেতা-কর্মীদের উপর লাগাতার আক্রমণ চালানো হচ্ছে এবং তার প্রতিবাদে এই মুহূর্তে বাংলার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে।

