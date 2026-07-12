রাজনীতি ছাড়িনি... সরে গিয়েছিলাম ! ঋতব্রত শিবিরে 'বড় দায়িত্ব' পেয়েই বার্তা স্নেহাশিসের
প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর দাবি, সবাই তৃণমূল কংগ্রেসেই ছিল, এখনও তৃণমূল কংগ্রেসেই আছে । এখানে আলাদা শিবির বা ভাগাভাগির কোনও জায়গা নেই ৷
Published : July 12, 2026 at 2:00 PM IST
কোন্নগর, 11 জুলাই: বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনাও কম হয়নি । কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই জল্পনার অবসান । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী । তাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে । নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পরই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "আমি রাজনীতি ছাড়িনি, শুধু সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে দূরে ছিলাম ।"
নতুন পদে আসীন হওয়ার পর স্নেহাশিস বলেন, "সবাই তৃণমূল কংগ্রেসেই ছিল, এখনও তৃণমূল কংগ্রেসেই আছে । এখানে আলাদা শিবির বা ভাগাভাগির কোনও জায়গা নেই ।" তাঁর কথায়, ভোটে পরাজয়ের পর তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন ঠিকই, কিন্তু দল ছাড়ার কথা কখনও বলেননি ।
কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে । হিংসা, ব্যক্তিগত কুৎসা, অপপ্রচার এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি তাঁকে হতাশ করেছিল । তাঁর বক্তব্য, "একটি নির্বাচন মানেই বহু মানুষের মৃত্যু, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গণশত্রু হিসেবে দেখা, ঘরছাড়া করা কিংবা ব্যক্তিগত আক্রমণ, এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না । কয়েক দশকে বাংলা থেকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের সংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে ।"
স্নেহাশিসের মতে, এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য কোনও একক দল দায়ী নয় । তাঁর মন্তব্য, "সিপিএম যেমন করেছে, তৃণমূলও পরবর্তী সময়ে আরও বেশি করেছে । এই ধারাটা বন্ধ হওয়া দরকার ।" সেই কারণেই এক সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ।
তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে বলেই দাবি তাঁর । স্নেহাশিসের কথায়, তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত নেতা একজোট হয়ে দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে নতুনভাবে সাজিয়েছেন । দলের ভিতরে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়েছে বলেই তাঁর দাবি । তিনি বলেন, "আগে যে ঘাটতি ছিল, এখন তা অনেকটাই কেটেছে । দলের বিধায়করা একসঙ্গে বসে বিরোধী দলনেতা, মুখ্য সচেতক এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব ঠিক করছেন । সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসায় আমাকেও আবার সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে ।"
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বার্তা দিয়েছেন স্নেহাশিস । তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় নতুন সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন । তাই সরকারের কাছে যেমন মানুষের প্রত্যাশা রয়েছে, তেমনই বিরোধী দলেরও দায়িত্ব রয়েছে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার । স্নেহাশিসের কথায়, "দায়িত্বশীল বিরোধী দলের কাজ শুধু বিরোধিতা করা নয় । সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, আবার জনস্বার্থে ভালো কাজ হলে তার প্রশংসাও করতে হবে । শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি করাকে আমি দায়িত্বশীলতা বলে মনে করি না । আমরা রাজনীতি করি মানুষের জন্য ।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, স্নেহাশিস চক্রবর্তীর এই প্রত্যাবর্তন শুধু ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তন নয়, বরং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সাংগঠনিক সমীকরণেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত । দলের ভিতরে ঐক্য, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্বশীল বিরোধী রাজনীতির বার্তা সামনে রেখে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, স্নেহাশিসের বক্তব্যে সেই রাজনৈতিক রূপরেখাই উঠে এল ।