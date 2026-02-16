'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর নির্দেশেই কাজ করেছি', দাবি ময়নাগুড়ির সাসপেন্ডেড এএইআরও-র

'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর নির্দেশেই কাজ করেছি', দাবি ময়নাগুড়ির সাসপেন্ডেড এএইআরও-র
জলপাইগুড়ি, 16 ফেব্রুয়ারি: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)–এর কাজে নথি যাচাই না করেই তথ্য আপলোডের অভিযোগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাসপেনশন। আর তার পরেই সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে নিজেকে কার্যত নির্দোষ দাবি করলেন ময়নাগুড়ি বিধানসভার এএইআরও (AERO) ডালিয়া রায়চৌধুরী। তাঁর সাফ কথা, "আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই কাজ করেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঠিক নির্দেশ দিয়েছে, সঠিক কাজই করেছি । আমাকে কেন সাসপেন্ড করা হল জানি না ।"
ময়নাগুড়ির ওয়ান ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন ডালিয়া । অভিযোগ, এসআইআর–এর আওতায় ভোটার সংক্রান্ত নথি যথাযথ যাচাই না করেই আপলোড করা হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় । এর পর জলপাইগুড়ির জেলাশাসক তাঁকে তলব করেন । সোমবার বিকেলে ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্রজিৎ কুণ্ডুর গাড়িতে করে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছন ডালিয়া ।
সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলব না । আমার তরফ থেকে 100 শতাংশ দিয়েছি । আমি কিছু করিনি । আমাকে জেলাশাসক ডেকেছেন, তাই এসেছি । এখন কী করব জানি না ।"
প্রসঙ্গত, শুধু ময়নাগুড়িই নয়— রাজ্যের একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে এএইআরওদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ করেছে কমিশন । ময়নাগুড়ির ডালিয়া রায় চৌধুরী ছাড়াও ক্যানিং পূর্বের সত্যজিৎ দাস, জয়দীপ কুণ্ডু, মুর্শিদাবাদের সুতির শেখ মুর্শিদ আলম, সামশেরগঞ্জের শেফাউর রহমান, ফরাক্কার নীতীশ দাস এবং ডেবরার দেবাশিস দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের দাবি, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকা সত্ত্বেও তা আপলোড করেছেন । এমনকি অযোগ্য মামলাগুলিও অনুমোদন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কমিশনের নির্দেশ অমান্য এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে বলেও জানানো হয়েছে । সেই কারণেই সাসপেনশনের পাশাপাশি শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে কমিশন ।
ভোটের আগে প্রশাসনিক স্তরে এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, নির্দেশ পালন না কি দায়িত্বে গাফিলতি— কোন ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে কমিশন ? আপাতত নজর জেলাশাসকের দফতর ও পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকে।
