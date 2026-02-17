'জামাত-মমতার সেতু হুমায়ুন, গিয়েছিলেন বাংলাদেশে !' বিস্ফোরক শুভেন্দু

'জামাত-মমতার সেতু হুমায়ুন, গিয়েছিলেন বাংলাদেশে !' বিস্ফোরক শুভেন্দু
শুভেন্দুর অভিযোগ, তথাকথিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের আগে এবং নতুন দল গঠনের পূর্বে হুমায়ুন কবীর সাত দিন বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন ।
Published : February 17, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে । সেই আবহেই ফের তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । হুমায়ুন কবীরকে ‘তৃণমূলের বি-টিম’ বলার পর এদিন আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর দাবি, “হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশের জামাত ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করছেন ।”
সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় যোগদান কর্মসূচির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ, তথাকথিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের আগে এবং নতুন দল গঠনের পূর্বে হুমায়ুন কবীর সাত দিন বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন । তাঁর আরও দাবি, State Bank of India-র মাধ্যমে বাবরি মসজিদের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল, তার 50 শতাংশের বেশি বাংলাদেশ থেকে এসেছে ।
শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ-কাণ্ডে কারা জড়িত ছিল ? হরিহরপাড়া মাদ্রাসা থেকে ‘আনসারুল বাংলা’র সন্দেহভাজন গ্রেফতারির নেপথ্যে কারা ? এখানেই না থেমে তাঁর অভিযোগ, সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্য সরকার আগ্রহী নয়, সেকারণেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজে রাজ্য সহযোগিতা করছে না। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ হাসান ইমরান-এর বিরুদ্ধে অতীতে ওঠা সিমি-যোগের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি ।
এদিন রাজ্য সরকারের ঘোষিত ‘যুব সাথী’ প্রকল্প নিয়েও সরব হন বিরোধী দলনেতা । অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে সার্ভার প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ ওঠে । শুভেন্দুর কটাক্ষ, “যেভাবে যুবক-যুবতীরা হেনস্তা হচ্ছেন, তার জবাব তাঁরা ভোটের লাইনে দেবেন।” মুখ্যমন্ত্রীকে ‘বাংলার লজ্জা’ বলেও আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর দাবি, অষ্টম শ্রেণি পাশ থেকে 40 বছর বয়সি—সবাই বেকার, সবাই যুব সাথীর লাইনে। চাকরি না পাওয়ার কারণে বহু মানুষের বিয়ে পর্যন্ত হচ্ছে না, তার দায়ও মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই চাপিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।
এদিনের সভায় বিজেপিতে যোগ দেন দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি 2025’-এর বিজয়ী বিপ্লব বিশ্বাস, আইনজীবী কস্তুরী গোস্বামী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘোষ।
সাংবাদিক বৈঠকে ‘আঁধারের কত কথা’ শীর্ষক একটি বইও প্রকাশ করে বিজেপি। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ তুলে বইটির মাধ্যমে ‘মহাজঙ্গলরাজ’-এর চিত্র তুলে ধরার দাবি গেরুয়া শিবিরের।
আরও পড়ুন:
সীমান্তে ‘কট্টর’ ছায়া! জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর
2013 সালে যুবশ্রী প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কী, যুব সাথী নিয়ে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর