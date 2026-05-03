সম্মানজনক শর্তে তৃণমূলকে সমর্থন, ভোলবদল হুমায়ুনের

সম্মানজনক শর্তে তৃণমূলকে সমর্থন, ভোলবদল হুমায়ুনের
কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে পারব্ না । তাঁর দলই সরকার গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন তিনি ।
Published : May 3, 2026 at 11:23 AM IST
বহরমপুর, 3 মে: গণনার ঠিক আগেই ভোলবদল এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের । তিনি জানালেন, সরকার গঠনে শর্তসাপেক্ষে তিনি তৃণমূলকে সমর্থন করতে চান । তবে তারজন্য সম্মানজনক শর্ত থাকতে হবে । তাহলেই তিনি সরকার গঠনে তৃণমূলের সঙ্গে থাকবেন । পাশাপাশি তিনি এও জানিয়ে দেন, বিজেপিকে তিনি কোনওভাবেই সমর্থন করছেন না । কারণ তাঁর দলকে বারবার বিজেপির বি টিম বলা হয়েছে ।
কথা প্রসঙ্গে এদিন হুমায়ুন আরও জানান, দুই ফুলের কোনও শিবিরই এবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আসতে পারছেন না । তাঁর দলই সরকার গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন তিনি । তৃণমূলের বহিস্কৃত বিদায়ী বিধায়কের দাবি, রাজ্যে 25-30টি আসনে এজেইউপির প্রার্থীরা জিতছে ৷
মুর্শিদাবাদ জেলায় আর একটি বাবরি মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তথা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিলেন ভরতপুরের বিদায়ী বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । মসজিদ নির্মাণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে হুমায়ুন সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ভাবাবেগ নিজের দিকে টানতে সফল হয়েছিলেন । মসজিদ নির্মাণের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দিনের পর দিন জড়ো হয়ে হুমায়ুন কবীরকে সমর্থন জানিয়েছেন । শুধু তাই নয় । প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের জায়গায় ইট, পাথর, বালি, রড জমা করেছেন ধর্মপ্রাণ সংখ্যালঘু মানুষ । মুঠো মুঠো টাকা, দান বাক্সে ফেলেছেন । শিলান্যাসের ইট গাঁথা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে ।
এরমধ্যে বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী টাকার চুক্তির ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন হুমায়ুন । বহু সংখ্যালঘু মানুষ হুমায়ুনের পাশ থেকে হাত তুলে নিয়েছেন । নির্বাচনী প্রচারে বাংলায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার বাংলায় আর কোনও বাবরি মসজিদ হতে দেবেন না বলে গলা ফাটিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছেন । ভোট ঘোষণার অনেক আগেই হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বহিস্কার করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর নিজেই পৃথকভাবে দল গঠন করেন তিনি । সেই দলের নাম দেন জেইউপি (জনতা উন্নয়ন পার্টি)। পরে নির্বাচন কমিশনে স্বীকৃতি পেতে দলের নামের বদল করে হয় এজেইউপি (আম জনতা উন্নয়ন পার্টি)৷
হায়দরাবাদের মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েসি হুমায়ুনের সঙ্গে জোটও করেন । এক মঞ্চে বেশ কয়েকটি নির্বাচনী প্রচারও করেন । তারপরেই আসে সেই ভাইরাল ভিডিয়ো, যেখানে হুমায়ুনের সঙ্গে বিজেপির এক হাজার কোটি টাকার চুক্তি প্রকাশ্যে আসে । যদিও হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য, এই ভিডিয়ো সম্পূর্ণ এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ভিডিয়ো । সে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে । এজেইউপির বাঁশি চিহ্ন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়ে বহু প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন । হুমায়ুন নিজে রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে লড়েছেন । এজেইউপির প্রতীকে রাজ্যে প্রায় ষাটজন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন । হুমায়ুন কবীরের দাবি, নিজে দুটি আসন-সহ তাঁর দল কমপক্ষে 25-30টি আসনে জিতছেন ।
আগামিকাল বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা । তার কয়েক ঘণ্টা আগে, বির্তকিত রাজনীতিক হুমায়ুন কবীর কার্যত 180 ডিগ্রি ঘুরে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করতে রাজি হয়েছেন । হুমায়ুন বলেন, "বিজেপিকে আমি কোনওভাবেই সমর্থন করব না । আমার কাছে খবর আছে, তৃণমূলের বহু জয়ী প্রার্থী বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে আছে । তৃণমূল আগে নিজেদের ঘর সামলাক । তবে আমি শর্তসাপেক্ষে তৃণমূলকে সমর্থন করব ।" সম্মানজনক শর্ত হলে তবেই তিনি ফের তাড়িয়ে দেওয়া দলকেই সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন ।
হুমায়ুনের হঠাৎ ভোলবদল কেন ? এই প্রশ্ন এখন রাজনৈতিক বাতাসে উঁকিঝুঁকি মারছে । ব্যাকফুটে এসে ফের কি তিনি লাইমলাইটে আসতে চাইছেন ? 2024 এর লোকসভা ভোটের আগে রেজিনগরে দাঁড়িয়ে আমরা 70 ওরা 30, এক ঘণ্টায় কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব - বিবৃতি দিয়ে ভোটের ফলাফল বদলে দিয়েছিলেন । পরে বক্তব্যের পছনের সত্য সামনে এসেছিল । তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর হুমায়ুন নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি ওই কথাগুলো বলেছিলেন । এবারের ভোলবদলের পিছনে কি তেমন কোনও কারণ থাকতে পারে ? এ প্রশ্নও অবান্তর নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । মানুষের বক্তব্য, আগুন যেমন ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না সত্যও তেমনই চাপা দেওয়া যায় না । সত্য সামনে আসবে তবে সময়ের অপেক্ষা ।