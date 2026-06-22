'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' কোথায় ? রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু বঞ্চনার অভিযোগ হুমায়ুনের

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' কোথায় ? রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু বঞ্চনার অভিযোগ হুমায়ুনের
সংখ্যালঘুদের বরাদ্দ কমানোকে এরা উন্নয়ন বলে চালাবে, সরব নওশাদ ৷ কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন মদনের ৷
Published : June 22, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য ঘোষিত বাজেটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে ৷ যেখানে বিশেষ করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া ৷ যা নিয়ে সরব হলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সমাজের নির্দিষ্ট একটি অংশকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ কমানো নিয়ে সরব হয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও ৷
বিজেপি সরকারের প্রথম রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমানোর বিরুদ্ধ সরব হয়েছে হুমায়ুন কবীর ৷ রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একাধিক প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের বিষয়গুলিকেও সামনে আনেন ৷ তিনি বলেন, "বিরোধী দলের সদস্য হলেই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে হবে, এমন কোনও ধারণায় আমি বিশ্বাসী নই ৷ জনস্বার্থে কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হলে, তার প্রশংসা করতেই হবে ৷ তবে, সমাজের কোনও নির্দিষ্ট অংশকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদ গড়ে তুলব ৷"
তাঁর মতে, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এর কথা বলা হলেও বাস্তবে সেই নীতির প্রতিফলন সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না ৷ সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে ৷ যদিও এই বাজেট চূড়ান্ত নয় ৷ আগামিদিনে সরকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাবো আমরা ৷"
তিনি বিশেষভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) হারের পার্থক্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ৷ তাঁর দাবি, "দীর্ঘদিন ধরে এই বৈষম্য দূর না-হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে ৷ বাজেটে এ বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপের ইঙ্গিত না-থাকায় বহু কর্মচারী হতাশ হয়েছেন ৷"
একই সঙ্গে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান নিয়ে সরকারের ঘোষণাগুলির বাস্তবায়ন নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন হুমায়ুন কবীর ৷ তাঁর মতে, কেবলমাত্র বাজেটে প্রতিশ্রুতি দিলেই হবে না, বাস্তবে নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে ৷ তা না-হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে না ৷
অন্যদিকে, এ দিন রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ কমানো প্রসঙ্গে ভাঙড়ের আইএসএফ-এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "এই সরকার উন্নয়নের কথা বলছে ৷ এরা আদতে সংখ্যালঘুদের টাইট দিয়ে উন্নয়ন দেখাতে চাইছে ৷ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে এরা (বিজেপি) বাংলার উন্নয়ন দেখাতে চাইছে ৷ অন্যান্য সব খাতেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে, সেটা ভালো ৷ কিন্তু, একমাত্র সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৷"
নওশাদের অভিযোগ, "গত সরকারের বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ 5 হাজার কোটি টাকার উপরে ছিল ৷ সেটা এই সরকারের বাজেটে 2 হাজার কোটির ঘরে নেমে এসেছে ৷ প্রায় 61 শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৷ আর এই বাজেটে বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে ৷ কিন্তু, আয়ের রাস্তা কী, তা বলেনি ৷ কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই ৷ কেবল প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৷"
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেট নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ৷ বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেছেন, এতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি ৷ বিশেষ করে কর্মসংস্থান, সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই তাঁর অভিযোগ ৷
মদন মিত্রের বক্তব্য, নতুন সরকার হিসেবে প্রথম বাজেটে সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব না-হলেও, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঘাটতি স্পষ্ট ৷ তাঁর মতে, বাজেটে কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও, অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানো হয়েছে, যা সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷
সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "রাজ্যের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কোনও উল্লেখ বাজেটে নেই ৷ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এই প্রকল্পকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যা উদ্বেগের বিষয় ৷"
সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমানো নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল বিধায়ক ৷ পাশাপাশি বেকারত্ব ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট রূপরেখার অভাব রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন ৷
বিজেপির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগানের প্রসঙ্গ টেনে মদন মিত্র বলেন, "বাস্তবে সেই উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু, বর্তমান বাজেটে সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়নি ৷"