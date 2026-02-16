হরিশ্চন্দ্রপুরে গিয়ে মন্ত্রী তজমুলকে 'তোলাবাজ' নিশানা হুমায়ুন কবীরের

হরিশ্চন্দ্রপুরে গিয়ে মন্ত্রী তজমুলকে 'তোলাবাজ' নিশানা হুমায়ুন কবীরের
হুমায়ুনের বক্তব্যে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ৷ মালদা জেলায় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেবন না হুমায়ুন, দাবি তজমুল হোসেনের ৷
Published : February 16, 2026 at 8:15 PM IST
মালদা, 16 ফেব্রুয়ারি: জনতা উন্নয়ন পার্টির কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে রাজ্যে মন্ত্রী তজমুল হোসেনকে তোলাবাজ বলে কটাক্ষ করলেন হুমায়ুন কবীর ৷ যদিও, তৃণমূল ছেড়ে পৃথক দল তৈরি করা হুমায়ুনের কথার গুরুত্ব দিতে নারাজ তজমুল ৷ এমনকি হুমায়ুন কবীরের মালদা জেলায় ভোট কাটার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে দাবি করেন তিনি ৷
রবিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে আসেন হুমায়ুন কবীর ৷ কার্যালয় উদ্বোধনকে ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন বলেন, "মন্ত্রী তজমুল হোসেন গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ান ৷ হাওয়া খেয়ে বেড়ান ৷ তাঁর আত্মীয় স্বজনরা তোলাবাজি করেন ৷ সেই তোলাবাজির ভাগ কিছু পাঠাতে হয় ৷ 75 শতাংশ ও 25 শতাংশের কথা খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফলে তজমুল সাহেবও তাঁর বাইরে যেতে পারেন না ৷ এক টাকা তুললে 25 পয়সা সেখানে পাঠাতে হয় ৷ আর 75 পয়সা নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় ৷"
বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদ করা নিয়ে হুমায়ুনের বক্তব্য, "গত 11 তারিখ থেকে বাবরি মসজিদের কাজ শুরু হয়েছে ৷ আমার ধারণা ছিল, সেই কাজ শেষ হতে তিন বছর সময় লাগবে ৷ কেরলের একটি নির্মাণ সংস্থা সেই কাজ করছে ৷ সেই সংস্থা দুই বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করে দেওয়ার চুক্তি করেছে ৷"
আসন্ন বিধানসভা ভোটে লড়াই করার প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, মানিকচক, মোথাবাড়ি-সহ মালদা জেলার সমস্ত আসনে আমাদের প্রার্থীরা লড়াই করবে ৷ তবে, এখনই কোথায়, কে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে কোনও কথা বলব না ৷ ভোটের গণনার দিন প্রমাণ হবে, কে ভোট কাটোয়া ৷ আর ভোট কেটে নিয়ে কাকে উচ্ছেদ করব ৷ দেবাংশু দু’বার খেলে 2024 লোকসভা নির্বাচনে নিজেই বোল্ড আউট হয়েছে ৷ এবার যে খেলতে আসবে হুমায়ুন কবিরের খেলাতে চিৎপাত হয়ে গদিতে পড়বে ৷ এই হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রথম এসেছি ৷ এত রাতেও মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে ৷ আমাদের প্রতি ভরসা না-থাকলে, কেউ এখানে আসতেন না ৷ পার্ক সার্কাসে যে মিটিং হয়েছে, সেখানে আমাদের দলের প্রতিনিধিও ছিল ৷ কারা-কারা আমাদের জোট সঙ্গী হবে, কে কোথায় প্রার্থী দেবে, তা আগামী 25 ফেব্রুয়ারি সকলে জানতে পারবে ৷"
হুমায়ুনের বক্তব্য নিয়ে তজমুল হোসেন বলেন, "হুমায়ুন কবীর হরিশ্চন্দ্রপুরে এসেছিলেন সেই খবর পেয়েছি ৷ তবে, আমাকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই ৷ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখেই বলতে পারব ৷ সারা রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন, তাতে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কিছু বোঝেন না ৷ হুমায়ুন কবীরের এখানে কিছুই নেই, তাই ভোট কাটারও প্রশ্ন আসে না ৷"