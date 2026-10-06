হুমায়ুনকে আগেই গ্রেফতার করা উচিৎ ছিল, পুলিশ দেরি করেছে: জলপাইগুড়িতে শমীক

হুমায়ুনকে আগেই গ্রেফতার করা উচিৎ ছিল, পুলিশ দেরি করেছে: জলপাইগুড়িতে শমীক
Humayun Kabir arrest: বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, বিভাজনের রাজনীতি এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণেই হুমায়ুন জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন
Published : October 6, 2026 at 1:06 PM IST
শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: উপনির্বাচনের আবহে হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র । পুলিশকে ঘিরে প্রথমে বিতর্কিত মন্তব্য এবং পরে উপনির্বাচনের শুরুতেই পুলিশের গায়ে হাত তোলার মতো গুরুতর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এ ব্যাপারে জলপাইগুড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "হুমায়ুন কবীরকে আরও আগে গ্রেফতার করা উচিৎ ছিল । পুলিশ দেরি করেছে ৷"
মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, "হুমায়ুনকে বাংলার মানুষ চিনে গিয়েছেন । তাঁর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণেই হুমায়ুন জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন । ভোটের আগে কেউ অশান্তি তৈরির চেষ্টা করলে প্রশাসন নিজের নিয়মেই ব্যবস্থা নেবে ।"
উত্তরবঙ্গে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে জেলা সফরে বেরিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি । সেই সফরের শুরুতেই বাগডোগরায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক রাজনৈতিক বিষয়ে সরব হন তিনি । রেজিনগর উপনির্বাচনে হুমায়ুনের গ্রেফতারি ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক, বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট এবং সিপিএমের কৃষক সভার সাম্প্রতিক সক্রিয়তা, তিনটি বিষয়েই আক্রমণাত্মক ছিলেন শমীক ।
রেজিনগর উপনির্বাচনে পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে হুমায়ুন যে অভিযোগ করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শমীক বলেন, "হুমায়ুন কবীরকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চিনে গিয়েছে ।" তাঁর অভিযোগ, বিভাজনের রাজনীতি, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টার কারণে হুমায়ুনের প্রতি মানুষের আস্থা নেই । ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে অপমান করার অভিযোগও তোলেন তিনি ।
এখানেই থামেননি বিজেপি রাজ্য সভাপতি । ভোটের সময়ে অশান্তির আশঙ্কা নিয়েও প্রশাসনকে ঘিরে তাঁর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ । শমীকের কথায়, কোনও সরকারই অশান্তি চায় না । শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের পাশাপাশি পুলিশেরও দায়িত্ব । কিন্তু কেউ যদি 'সীমার বাইরে' যাওয়ার চেষ্টা করেন, তা হলে প্রশাসন নিজের নিয়মেই ব্যবস্থা নেবে ।
রেজিনগরের উপনির্বাচন ঘিরে হুমায়ুনের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন শমীক । পুলিশকে 'মুগুর' দিয়ে পেটানোর মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "ওর এক্ষুনি হেলমেট পরে নেওয়া উচিত । কারণ, বাইরে বেরোলে ক্ষুব্ধ মানুষই ওর মাথায় বাড়ি মারবে ।"
এরপরেই বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । শমীকের দাবি, বাস্তবে এই জোটের কোনও অস্তিত্ব নেই । তাঁর যুক্তি, লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলি এক মঞ্চে এলেও রাজনৈতিকভাবে তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি । এমনকি একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক পর্যন্ত করতে পারেনি বলে দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতির ।
'ইন্ডিয়া' জোটের নেতৃত্ব নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি । শমীকের বক্তব্য, জোটের বৈঠকেই নেতৃত্বের প্রশ্নে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছিল । তাঁর দাবি, যেখানে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই মানুষ এই জোটকে প্রত্যাখ্যান করছেন । গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে বলেও মেনে নেন তিনি । শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেই রয়েছেন বলে দাবি বিজেপি নেতার ।
শুধু হুমায়ুন বা 'ইন্ডিয়া' জোট নয়, এ দিন সিপিআইএমের কৃষক সভাকেও নিশানা করেন শমীক । সাম্প্রতিক সময়ে কৃষক সভার সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর পাল্টা , "গত 15 বছর কোথায় ছিল এই কিষাণ সভা ?"
কৃষকদের দুরাবস্থা নিয়ে বামেদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন শমীক । তাঁর দাবি, তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে যখন প্রান্তিক কৃষকদের জমি ও পাট কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকদের যখন বাধ্য হয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করতে হচ্ছিল, তখন কৃষক সভা নীরব ছিল। এখন হঠাৎ করে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি ।
সিপিএমের কৃষক সভার কর্মসূচির সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির যোগ নিয়েও কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি । তাঁর দাবি, মানুষ বামেদের ভূমিকা এবং রাজনীতির চরিত্রও বুঝে গিয়েছেন। আগামী দিনে তাদের “নাম-নিশানা শেষ হয়ে যাবে" বলেও দাবি করেন তিনি।