ETV Bharat / politics

ব্লকে ব্লকে ধরনায় বসব, তবু ট্রাইব্যুনালে যাব না: হুমায়ুন কবীর

এসআইআর নিয়ে এই পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর৷

Humayun Kabir
আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 11 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, তাঁদের আবেদন শোনার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ কিন্তু সেই ট্রাইব্যুনালে যেতে নারাজ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর৷ বুধবার তিনি বলেন, ‘‘ট্রাইব্যুনালে কোনোমতেই যাব না।’’

বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড়ে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি করে আম জনতা পার্টি৷ সেখানেই যোগ দিয়ে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে এই কথা বলেছেন হুমায়ুন কবীর৷

ব্লকে ব্লকে ধরনায় বসব, তবু ট্রাইব্যুনালে যাব না: হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)

কেন তিনি ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পক্ষপাতী নন, সেই ব্যাখ্যাও এদিন দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক৷ তিনি বলেন, ‘‘ট্রাইব্যুনালে যাওয়া মানেই মীমাংসা হতে তিন চার বছর লাগবে। ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।’’ এর পর হুমায়ুনের সংযোজন, ‘‘দরকার হলে বিচারাধীন ভোটারদের নিয়ে ব্লকে ব্লকে ধরনায় বসব।’’ এই পরিস্থিতির জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করেছেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত এই নেতা।

উল্লেখ্য, একসময় প্রতিবাদ সভার মঞ্চ বাঁধার জায়গা না-পেয়ে বহরমপুরে তথ্য দফতরের সামনে লরির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। এদিন কার্যত তারই অনুকরণে মঞ্চ হিসেবে একটি লরিকে ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকে দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন হুমায়ুন কবীর। এই কর্মসূচিতে দলের আরও অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন৷ তাঁদের দাবি, মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 11 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। তারই প্রতিবাদে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

পরে আটজনের প্রতিনিধি দল প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয়৷ যদিও জেলাশাসক উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর পরিবর্তে স্মারকলিপি নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। এই সম্পূর্ণ ঘটনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল। তবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির জমায়েতে ভিড় তেমন ছিল না৷

এই সভার একদিন আগে, মঙ্গলবার শক্তিপুর থানার পুলিশ হুমায়ুন-পত্নীকে থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটশ পাঠায়। ভূমির চরিত্র বদল না-করে রেকর্ডে থাকা নালার উপর বসতবাড়ি করায় হুমায়ুনের স্ত্রীর নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, ‘‘এসব নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। যা পারে করবে। বাইশ বছর পর ওদের ঘুম ভাঙল। কে কী করছে আমিও জানি, সবাই জানে। হুমায়ুনকে দমানো যাবে না। যত কচলাবে তত তেতো হবে। আর বাংলার মসনদ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিদায় ঘণ্টা বাজাব।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

HUMAYUN KABIR
SIR
MAMATA BANERJEE
হুমায়ুন কবীর
HUMAYUN KABIR ON SIR TRIBUNAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.