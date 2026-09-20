রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা ! রেজিনগরে ভোটের প্রচার থেকে সরে দাঁড়ালেন হুমায়ুন কবীর

রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা ! রেজিনগরে ভোটের প্রচার থেকে সরে দাঁড়ালেন হুমায়ুন কবীর
Humayun kabir withdraws from election campaigning: তাঁর বক্তব্য, "যেখানেই যাচ্ছি, আমার লোকেদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । পুলিশ দলদাসের ভূমিকা পালন করছে ।"
Published : September 20, 2026 at 9:20 PM IST
রেজিনগর, 20 সেপ্টেম্বর: ভোটের ময়দানে নামবেন না । প্রচার করবেন না । কিন্তু ভোটের দিন মানে 6 অক্টোবর 'বুঝে নেওয়া'র হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর । রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনের ঠিক আগে তাঁর এই ঘোষণায় নতুন করে উত্তাপ ছড়াল মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে ।
ছেলে গোলাম নবি আজাদ ওরফে রবিন এই কেন্দ্রে এজেইউপি-র প্রার্থী । অথচ সেই প্রার্থীর হয়ে সরাসরি প্রচারেই আর নামছেন না হুমায়ুন । তাঁর দাবি, তিনি প্রচারে বেরোলেই দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । একই সঙ্গে ভোটের দিন রক্তক্ষয়ের আশঙ্কার কথাও বলেছেন নওদার বিধায়ক ।
রবিবার রেজিনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন জানান, এবার তিনি সরাসরি প্রচারে যাবেন না । তাঁর বক্তব্য, "যেখানেই যাচ্ছি, আমার লোকেদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । পুলিশ দলদাসের ভূমিকা পালন করছে ।" তাঁর অভিযোগ, দলের নেতা-কর্মীদের একের পর এক গ্রেফতার করা হচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতে কর্মীদের নিয়ে পথে নেমে প্রচার চালানো সম্ভব নয় বলেই তাঁর দাবি । তবে ভোটের ময়দান পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছেন না । হুমায়ুনের ঘোষণা, প্রচার হবে তাঁর ফেসবুক পেজে । সেখান থেকেই প্রতিদিন প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালাবেন তিনি ।
হুমায়ুন বলেন, 6 অক্টোবর তিনি মাঠে থাকবেন । তাঁর কথায়, নির্বাচনের দিন কী হয়, তা সে দিনই দেখা যাবে । 'রক্তক্ষয়ে'র আশঙ্কা প্রকাশ করে হুমায়ুন জানান, তাঁর দলের 10 জন কর্মী খুন হতে পারেন, আবার বিজেপিরও 10 জন কর্মী খুন হতে পারেন । এই বক্তব্য ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে ।
সম্প্রতি এজেইউপির ব্লক সভাপতি সাইফুল ইসলাম মণ্ডল এবং দলের রাজ্য সম্পাদক আশিক ইকবাল-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ করেছে । পুলিশের বক্তব্য, এগুলি পুরনো মামলা বা পৃথক অপরাধের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত; হুমায়ুন অবশ্য গ্রেফতারগুলিকে রাজনৈতিক চাপ হিসেবে দেখছেন ।
এর মধ্যেই প্রতীক নিয়েও ধাক্কা খেয়েছে হুমায়ুনের দল । বিধানসভা নির্বাচনে এজেইউপি 'বাঁশি' প্রতীকে লড়েছিল । রেজিনগরের উপনির্বাচনে হুমায়ুন-পুত্র গোলাম নবি আজাদকে দেওয়া হয়েছে 'টেবিল' প্রতীক । ফলে পুরনো প্রতীকে শুরু করা দেওয়াল লিখনও কার্যত বদলে ফেলতে হয়েছে দলীয় কর্মীদের । নতুন প্রতীক নিয়ে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হলেও ভোটের মাত্র কয়েক দিন আগে প্রতীক পরিবর্তন দলের প্রচারে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে দলীয় সূত্রের বক্তব্য ।
রেজিনগরে এ বার লড়াইও বহুমুখী । হুমায়ুন কবীর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন । নওদা কেন্দ্রও জেতায় রেজিনগর আসনটি ছাড়েন তিনি । সেই কারণেই 6 অক্টোবর উপনির্বাচন । এ বার তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করেছে এজেইউপি । অন্যদিকে তৃণমূলের দুই শিবির, বিজেপি, সিপিএম, আরএসপি, কংগ্রেস-সহ একাধিক দল ও প্রার্থী ভোটের ময়দানে রয়েছে । ফলে একাধিক প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগির সম্ভাবনা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে ।
আর এই টানাপড়েনের মধ্যেই সামনে এল অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা । সামশেরগঞ্জে 12 নম্বর জাতীয় সড়কের তারানগর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও অক্ষয় মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁদের কাছ থেকে 10টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 10 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, মালদার দিক থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদের কোনও এলাকায় তা হাতবদলের পরিকল্পনা ছিল ।
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজলকান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, বেশ কিছু দিন ধরেই একটি অস্ত্র পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে । পুলিশের দাবি, ঝাড়খণ্ড ও মালদা থেকে অস্ত্র এনে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে আগেও অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে । তাঁদের হেফাজতে নিয়ে চক্রের মূল মাথাদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হবে ।
উপনির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধারের এই ঘটনাকে তাই আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ । রেজিনগর থেকে সামশেরগঞ্জ- মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ নিরাপত্তার মধ্যেই ভোটের প্রস্তুতি চলছে । তার মধ্যেই এক দিকে অস্ত্র উদ্ধারের খবর, অন্যদিকে এজেইউপি-র নেতাদের গ্রেফতার নিয়ে অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং হুমায়ুন কবীরের প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা- সব মিলিয়ে 6 অক্টোবরের ভোটের আগে রেজিনগরের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল ।