ছাব্বিশের নির্বাচনের পর আমাদের হাতেই থাকবে সরকার গঠনের চাবিকাঠি: হুমায়ুন

ছাব্বিশের নির্বাচনের পর আমাদের হাতেই থাকবে সরকার গঠনের চাবিকাঠি: হুমায়ুন
হুমায়ুন দাবি করেন, এসআইআর আসলে মুসলিমদের হয়রানি করতে, সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের একটা চক্রান্ত ৷
Published : March 12, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 12 মার্চ: সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করার পরিকল্পনা এখনই শিকেয় তুলে দিতে নারাজ তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত, জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর ৷ যদিও সেই জোট সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ তিনি দাবি করেছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না ৷ নতুন সরকার গঠনে মূল চাবিকাঠি থাকবে তাঁদেরই হাতে ৷ শুধু তাই নয়, হুমায়ুন এদিন পরোক্ষে জানিয়ে দেন, ছাব্বিশের নির্বাচনের পর তিনিই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এদিন মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান হুমায়ুন কবীর ৷ তার আগে এদিন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি মিছিল করেন তিনি ৷ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা-নেত্রী ও কর্মীরা ৷ পরে এসআইআর নিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে হুমায়ুন দাবি করেন, এসআইআর আসলে মুসলিমদের হয়রানি করতে, সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের একটা চক্রান্ত ৷
তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশন বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর-এর কাজ শুরু করেছে ৷ এটা বড় রাজ্য ৷ এখানে 7 কোটি 66 লাখ 533 জন ভোটার রয়েছেন ৷ মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে কমিশন এত বড় একটি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ এটা বাংলার মানুষের উপর জুলুম বা অত্যাচার ৷ 2002 সালে আড়াই বছর ধরে এসআইআর-এর কাজ চলেছিল ৷ রাজ্য সরকার মুখে বলেছিল, এসআইআর তারা মানছে না ৷ কিন্তু পরে সেই সরকারই এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নিল ৷ অযোগ্য কর্মীদের বিএলও এবং এআরও হিসাবে নিয়োগ করা হল ৷ 4 নভেম্বর থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে ৷ এখনও সেই কাজ শেষ করা যায়নি ৷ দেখা গেল, 50 শতাংশ সরকারি কর্মীর অ্যাপ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ৷ কম্পিউটার পর্যন্ত চালাতে পারেন না ৷ এ যেন ছাগল দিয়ে ধান মারা ৷"
তিনি আরও বলেন, "খসড়া তালিকায় প্রায় 58 লাখ 20 হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এদের নাম অবশ্য বাদ যাওয়াই উচিত ছিল ৷ আমরা তার বিরোধিতা করিনি ৷ কিন্তু এই রাজ্য সরকারের ভুল পদক্ষেপে এক কোটি 36 লাখ মানুষকে শুনানির নোটিশ পেতে হল ৷ শুনানির পর 60 লাখ আট হাজার মানুষের নাম বিচারাধীন অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হল ৷ এরপর খোদ মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে গেলেন ৷ গত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তৃণমূল নিজেদের বিশাল জয় বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিল ৷ কী সেই জয় ? সুপ্রিম কোর্ট বলল, অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে ৷ বিচারকরা এখন বিচারাধীন থাকা মানুষদের নথিপত্র পরীক্ষা করছেন ৷"
তাঁর কথায়, "আমাদের কাছে খবর আছে, এই 60 লাখ আট হাজারের মধ্যে অন্তত 30 শতাংশ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে ৷ রাজ্য সরকার বলছে, তারা ট্রাইব্যুনালে যাবে ৷ আমরা বলছি, যাঁরা গত 20 বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য তাঁদের ট্রাইব্যুনালে কেন যেতে হবে ? কোনও বৈধ ভোটার ট্রাইব্যুনালে যাবে না ৷ মালদায় আট লাখ মানুষের নাম বিচারাধীন ৷ মুর্শিদাবাদে 11 লাখ ৷ এঁদের সবার নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তুলতে হবে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ ষড়যন্ত্র ৷”
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন বলেন, “এবারের ভোটে মিম আমাদের সঙ্গে আছে ৷ আইএসএফ কিংবা সিপিআইএম-এর সঙ্গে আমাদের জোট হবে না ৷ সিপিআইএম-এর সঙ্গে জোট করার চেষ্টা এখনও চলছে ৷ তবে সেই আশা খুব সংকীর্ণ ৷ কংগ্রেস এবার আলাদাভাবেই ভোটে লড়ছে ৷ যত দফায় ভোট হোক না-কেন, আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ৷ নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেই প্রতিটি রাজনৈতিক দল ভোটের ময়দানে নেমে পড়বে ৷ বাংলায় যে সরকার চলছে, তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে মা, মাটি, মানুষের নেত্রী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন ৷ 2011 সালে 20 মে তিনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন, সেদিন বলেছিলেন, প্রতি শনি ও রবিবার তিনি কালীঘাটে আমজনতার সঙ্গে কথা বলবেন ৷ কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, তিনি দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলারও সময় দেন না ৷ সবসময়ই তিনি নিজেকে ব্যস্ত দেখান ৷ একুশের ভোটে নন্দীগ্রামে তিনি হেরে যাওয়ার পর আমরাই তাঁকে পরিষদীয় নেত্রী করে শপথ গ্রহণ করিয়েছিলাম ৷ জ্যোতিবাবু কিংবা বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আলিমুদ্দিন হয়ে রাইটার্সে যেতেন ৷ বুদ্ধবাবু রাইটার্স থেকে ফের আলিমুদ্দিনে আসতেন ৷
হুমায়ুন আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, "ছাব্বিশে রাজ্যে কেউ একক ক্ষমতা নিয়ে সরকার গঠন করতে পারবে না ৷ জনতা উন্নয়ন পার্টি এবার 182 আসনে প্রার্থী দেবে ৷ একশোর বেশি আসনে আমরা জিতব ৷ তারপর পরিস্থিতি দেখে পরিষদীয় বৈঠক ডেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব, কার সঙ্গে সরকারে যাব ৷”