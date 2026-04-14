ফাঁকা মাঠ, বীরভূমে সভা না-করেই ফিরলেন হুমায়ুন ! তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ

হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 7:48 PM IST

মাড়গ্রাম, 14 এপ্রিল: ফারাক্কার পর বীরভূম, দুই জেলাতেই একই ছবি । সভার আয়োজন থাকলেও ভিড় নেই, ফাঁকা চেয়ার আর শেষমেশ সাংবাদিক সম্মেলন করে ফিরে যাওয়া ! আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সভাপতি হুমায়ুন কবীরের প্রচারে এই ধারাবাহিক 'ব্যর্থতা' ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার মাড়গ্রামে সভা করার কথা ছিল তাঁর। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অ্যাডভোকেট সইদুল জামানের সমর্থনে প্রচারে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জোরকদমে । হেলিকপ্টারে পৌঁছনোর কথা থাকলেও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে শেষমেশ সড়কপথেই সভাস্থলে পৌঁছন হুমায়ুন । কিন্তু সেখানে গিয়েই ধাক্কা-প্রায় ফাঁকা মাঠ, সারি সারি চেয়ার খালি !

অবশেষে নির্ধারিত সভা না করেই তিনি হেলিপ্যাডে গিয়ে অল্প কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে কথা বলেন । এরপর মাড়গ্রাম থেকে ফিরে রামপুরহাটের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ।

সভা বাতিলের কারণ হিসেবে হুমায়ুনের অভিযোগ, "হাঁসন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখের দলবল সাধারণ মানুষকে হুমকি দিয়ে সভায় আসতে দেয়নি ।" তাঁর আরও দাবি, " বীরভূমে বিরোধীদের কাজ করার পরিবেশ নেই । এখানে একটাই বাঘ- অনুব্রত মণ্ডল । তাঁর বাইরে কাউকে জায়গা দেওয়া হয় না ৷"

শুধু অভিযোগেই থামেননি হুমায়ুন । তাঁর কথায়, "আম জনতা উন্নয়ন পার্টি মাত্র চার মাসের দল । তবু বীরভূমের 11টি আসনের মধ্যে 9টিতে প্রার্থী দিয়েছি । তাই আমাদের আটকাতে মরিয়া শাসকদল ।" তবে জনসমর্থন নিয়ে তিনি আশাবাদী বলেই দাবি করেন । হুমায়ুন বলেন, "ফিরে আসার সময় রাস্তায় মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলেছে, মিষ্টি খেতে দিয়েছে । তাঁদের চোখেমুখে ভয় ছিল, কিন্তু সমর্থনও স্পষ্ট ৷"

উল্লেখ্য, এর আগেও সোমবার মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের ঘোড়াইপাড়ায় সভা করতে গিয়ে একই অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয় তাঁকে । সেখানেও ভিড় না হওয়ায় সভা কার্যত ভেস্তে যায় । যদিও হুমায়ুনের আনা 'ভয় দেখানোর অভিযোগ'কে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ তাঁদের বক্তব্য, "জনসমর্থন নেই ৷ সভা ফ্লপ হওয়ায় এখন মিথ্যে কুৎসা করছে ৷"

  • আরও পড়ুন:

