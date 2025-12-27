মমতা 'ট্রিপল গদ্দার', তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণ-রাজনীতির অভিযোগ হুমায়ুনের

মমতা 'ট্রিপল গদ্দার', তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণ-রাজনীতির অভিযোগ হুমায়ুনের
বিধানসভা নির্বাচনে জনতা উন্নয়ন পার্টি 182 আসনে লড়বে বলে দাবি হুমায়ুনের ৷ ফের একবার মিম ও আইএসএফ-কে জোটসঙ্গী করার ইচ্ছেপ্রকাশ ৷
Published : December 27, 2025 at 7:56 PM IST
বহরমপুর, 27 ডিসেম্বর: 135 নয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টি লড়াই করবে 182 আসনে ৷ শনিবার এই ঘোষণা করেছেন জেইউপি-র চেয়ারম্যান ৷ তবে, সেই ঘোষণার মাঝেই তৃণমূল সুপ্রিমোকে 'ট্রিপল গদ্দার' বললেন হুমায়ুন ৷ তোষণের রাজনীতির অভিযোগে, সংখ্যালঘুদের সঙ্গে গদ্দারির অভিযোগ তুললেন তিনি ৷
এদিন হুমায়ুন কবীর বলেন, "আমি তৃণমূল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করেছি বলে গদ্দার হয়ে গেলাম ৷ তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ট্রিপল গদ্দার' ৷ উনি সংখ্যালঘুদের সঙ্গে গদ্দারি করেছেন ৷ আর সনাতনীদের তোষণ করেছে ক্ষমতার লোভে ৷ আর এই কথা আমি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলছি ৷"
হুমায়ুনের দাবি, "2011 সালে 34 বছরের বাম শাসনকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা ৷ সেই সময় রাজ্যে আরএসএস-এর শাখা অফিস ছিল 558টা ৷ আর আজকের দিনে সেই সংখ্যাটা একলাফে বেড়ে 12 হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরোক্ষ সমর্থনে রাজ্যে আরএসএস-এর শাখা অফিসে গজিয়ে উঠেছে ৷"
তবে, এদিন হুমায়ুনের নির্বাচনে লড়াই প্রসঙ্গে আসন সংখ্যা ঘোষণাও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ৷ তিনি দাবি করেছেন, এবার 182টি আসনে তাঁর দল প্রার্থী দেবে বিধানসভা নির্বাচনে ৷ তিনি বলেন, "আমরা 182টা আসনে প্রার্থী দেব ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করতে আমি সব করব ৷ আর এই লড়াইয়ে আমার সঙ্গে আসাউদ্দিন ওয়াইসির মিম ও আইএসএফ-কে সঙ্গে পেলেই হবে ৷"
এই জোট প্রসঙ্গে হুমায়ুনের বক্তব্য, "আমি আইএসএফ ও মিমকে প্রস্তাব দিয়েছি ৷ তারা সঙ্গে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেখাব ৷ আমি সিপিআইএম-এর কথাও বলেছিলাম ৷ তবে, তারা কী শর্ত রাখে সেটাও দেখার ৷ ওদের শর্ত বিবেচনা করে জোটের কথা ভাবব ৷ কিন্তু, কংগ্রেসের ভাবভঙ্গি যা, তাতে তাদের সঙ্গে জোট করা সম্ভব নেই ৷ আগামী 31 জানুয়ারির মধ্যে আমরা জোট নিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করব ৷"
তবে, হুমায়ুন আইএসএফ-কে জোটে চাইলেও, নওশাদ সিদ্দিকী এদিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বামেদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে ফেলেছেন আসন সমঝতার বিষয়ে ৷ তিনি আবার হুমায়ুনের প্রস্তাবকেও অস্বীকার করেননি ৷ ফলে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্য রাজনীতিতে তৃতীয় কোনও ফ্রন্ট গঠিত হয় কি না, সেটাই দেখার ৷