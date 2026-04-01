ঘরের ছেলে নাকি বাবরি মসজিদ, কোন সুরে গলা সাধছেন হুমায়ুন? প্রশ্ন রেজিনগরে

রেজিনগরে জয় নিয়ে নিজের মনে প্রশ্ন আছে বলেই কি নওদা কেন্দ্রেও নির্বাচনী যুদ্ধে নামছেন হুমায়ুন ? তত্ত্বতালাশ চালালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাস ৷

ঘরের ছেলে নাকি বাবরি মসজিদ, কোনটা ফ্যাক্টর হবে ? (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 1, 2026 at 5:13 PM IST

মালদা, 1 এপ্রিল: ঘরের ছেলে নাকি বাবরি মসজিদ, কোন সুরে গলা সাধছেন রেজিনগরের হুমায়ুন কবীর ? ভোটের মুখে এই প্রশ্নই উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানকার 12 নম্বর জাতীয় সড়কের দু’ধারে ৷ প্রশ্ন উঠছে, এলাকায় নিজের ইমেজ অথবা নির্মীয়মাণ বাবরি মসজিদ, কোন অস্ত্রে শান দিয়ে তিনি 2011 সালের পর আবার এই কেন্দ্রে জয় পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ? নাকি এই কেন্দ্রে জয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে তাঁর মনেও প্রশ্ন রয়েছে ? সেই কারণেই কি তিনি রেজিনগরের সঙ্গে নওদা কেন্দ্রেও নির্বাচনী যুদ্ধে নামার পরিকল্পনা নিয়েছেন ? এসবেরই তত্ত্বতালাশ চালাল ইটিভি ভারত ৷

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা 2 নম্বর ব্লকের নারকেলডাঙা গ্রামে জন্ম নেওয়া হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত বর্ণময় ৷ কংগ্রেসের ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু ৷ 2011 সালে কংগ্রেসের টিকিটে রেজিনগর কেন্দ্রে জয়ী হয়ে বিধানসভায় পা রাখেন তিনি ৷ কিন্তু 2012 সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ শোনা যায়, তাঁর এই দলত্যাগের পিছনে রয়েছে অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে বনিবনা না-হওয়া ৷ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পুরস্কারও পেয়ে যান তিনি ৷ তাঁকে প্রাণিসম্পদ দফতরের প্রতিমন্ত্রী পদে বসান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

রেজিনগর কেন্দ্রে সাফল্য পাওয়াটা চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের কাছে

এই দলবদলে অনিবার্য হয়ে ওঠে রেজিনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৷ 2013 সালের সেই উপনির্বাচনে ঘাসফুলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কিছু করতে পারেননি হুমায়ুন ৷ ওই কেন্দ্রে জয় পান কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ৷ হুমায়ুন চলে যান তৃতীয় স্থানে ৷ এর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ওঠে ৷ 2015 সালে তাঁকে ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ 2016 সালে তিনি নির্দল হিসাবে রেজিনগর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যর্থ হন ৷ পাশাপাশি, ছ'বছরের সাসপেনশন কাটিয়ে তিনি ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে 2021 সালে রেজিনগরের পরিবর্তে পাশের ভরতপুর কেন্দ্রে চলে যান হুমায়ুন ৷ অবশেষে সাফল্য মেলে ৷ একুশের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীকে জয় পান তিনি ৷

ভোটের ইস্যু বাবরি মসজিদ নির্মাণ

কিন্তু রেজিনগর কেন্দ্রে সাফল্য পাওয়াটা যেন নিজের কাছেই চ্যালেঞ্জ ছিল হুমায়ুনের ৷ সম্ভবত সে’কারণেই মানুষের ধর্মীয় আবেগ নিজের দিকে টানার মরিয়া চেষ্টা শুরু হয় তাঁর ৷ একের পর এক উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে আবারও তাঁকে ফের দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ অবশেষে 2025 সালে বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন হুমায়ুন ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তে তোলপাড় পড়ে যায় গোটা দেশে ৷ গত 6 ডিসেম্বর প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসও করে ফেলেন তিনি ৷ এখন বাঙা গ্রামে সেই মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে ৷ প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার অসংখ্য মানুষ সেখানে যাচ্ছেন ৷ এরই মধ্যে গত 22 ডিসেম্বর হুমায়ুন জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন ৷ নির্বাচনমুখী এই রাজ্যে এখন আলোচনার অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন তিনি ৷

বাবরি মসজিদ নির্মাণে ইট পাঠিয়েছেন বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ

চৈত্রের বিকেলে নির্মীয়মাণ মসজিদ চত্বরে দেখা গেল প্রচুর মানুষের ভিড় ৷ আশেপাশে ডাঁই করে রাখা ইট ৷ বোঝা গেল, শিলান্যাসের দিন গোটা রাজ্য থেকে যে ইট বয়ে নিয়ে এসেছিলেন ধার্মিক মানুষজন, সেসবই সেখানে রাখা হয়েছে ৷ আপাতত কংক্রিটের ভিত তৈরির কাজ চলছে ৷ বেলডাঙা থেকে সেই কাজই দেখতে এসেছিলেন আবদুল সাজ্জাদ হোসেন ৷ বললেন, "এক বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, আরেক বাবরি মসজিদ তৈরি হচ্ছে ৷ এই মসজিদ সংখ্যালঘু মানুষের আবেগ ৷ মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে সিংহভাগ সংখ্যালঘু মানুষের হৃদয় জয় করেছেন হুমায়ুন সাহেব ৷ এবারের নির্বাচনে নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়বে ৷"

বেলডাঙার একেবারে শেষ প্রান্তে বাঙা গ্রাম ৷ সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া গেল রেজিনগরে ৷ জাতীয় সড়কে প্রবল যানবাহনের চাপ সামাল দিচ্ছিলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ জানালেন, "এখন এখানে আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ যথেষ্ট ভালো ৷ প্রার্থীরা প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন ৷ কোথাও কোনও গোলমাল নেই ৷ ভোটের আগে থাকেও না ৷ এই থানায় 14 বছর ধরে কাজ করছি ৷ এখনই বলে দিতে পারি, ভোটের দিন বোমা পড়বেই ৷ যতই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক ৷ এবার কী হয় দেখা যাক ৷"

রেজিনগরের পাশাপাশি নওদা কেন্দ্রেও প্রার্থী হুমায়ুন

জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাজারের দিকে ঢুকতেই বোঝা গেল, সদ্য পেরোনো ঈদের প্রভাব এখনও কাটেনি ৷ এই কেন্দ্রটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ ফলে ঈদের রেশ রয়েই গিয়েছে ৷ ইটের রাস্তা ধরে বাজারের ভিতর যেতেই দু’পাশে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা টোটো ৷ সওয়ারি খুঁজছিলেন আবু সামাদ ৷ ভোট নিয়ে প্রশ্ন করতেই জানালেন, "এবার এখানে হুমায়ুন সাহেবের হাওয়াই বেশি ৷ এর পিছনে বাবরি মসজিদের ভালো প্রভাব রয়েছে ৷ তবে তৃণমূলের নতুন প্রার্থী আতিকুর রহমানও ভালো মানুষ ৷ এই এলাকাতেই বাড়ি ৷ মানুষের বিপদে আপদে পাশে থাকেন ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত হুমায়ুন সাহেবই ভোটের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ৷"

খানিকটা এগিয়ে গেলে রাস্তার বাম পাশে একটা চায়ের দোকান ৷ সেখানে বসেছিলেন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ সায়েদ আলি ৷ তাঁর কথায়, "কত ভোট দেখলাম ৷ আগে তো কংগ্রেস-বাম ছাড়া কিছু ছিল না ৷ এখন অনেক দল ৷ কংগ্রেস ভেঙে আগেই তৃণমূল হয়েছে ৷ এবার হুমায়ুন নতুন দল গড়ে প্রার্থী হয়েছে ৷ সবাই বলছে, এবার হুমায়ুন এখান থেকে নাকি জিতে যাবে ৷ কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে, ওর লড়াইটা এত সহজ নয় ৷ ও যতই বাবরি মসজিদ করুক না কেন, এখানে কিন্তু এখনও কংগ্রেসের সংগঠন রয়েছে ৷ তৃণমূলের প্রার্থী আতিকুরও খুব ভালো ছেলে ৷ ফলে ভোটে কে জিতবে, এখনই তা বলার সময় আসেনি ৷ তবে এখনই একটা কথা বলে দিতে পারি, এবার ভোটে এখানে কোনও গণ্ডগোল হবে না ৷"

স্থানীয় এক কাপড় ব্যবসায়ী অরূপকুমার দেবনাথ বলছিলেন, "এবারের নির্বাচনে রেজিনগর কেন্দ্রে বাবরি মসজিদ ইস্যু তেমন একটা কাজ করবে না ৷ নির্মীয়মাণ মসজিদের জায়গায় এখন যে ভিড় দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রেজিনগরের কত মানুষ রয়েছেন সেটা একবার দেখুন ৷ এই মসজিদ নিয়ে এখন একটাই ভয়, ভোটের দিন এনিয়ে কোনও গোলমাল না-ছড়ায় ৷ যে জিতবে জিতুক, এলাকায় যেন কোনও অশান্তি না-হয় সেটাই আমরা চাই ৷"

নিজের জয় নিয়ে অবশ্য কোনও চিন্তাই নেই খোদ হুমায়ুন কবীরের ৷ অনেক আগে থেকেই তিনি বলে যাচ্ছেন, "শুধু রেজিনগর নয়, নওদা কেন্দ্রেও আমার জয় আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই ৷ আর এবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীরা কত জায়গায় জিতবেন সেটাই দেখুন ৷ একটা কথা এখনই বলে দিতে পারি, রাজ্যের আগামী সরকার গঠনে আমরাই মূল নির্ণায়ক ভূমিকা নেব ৷ বাকি কথা ভোটের পর হবে ৷"

তৃণমূলের মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকার হুমায়ুন কবীরকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখতেই রাজি নন ৷ অপূর্ববাবু কান্দির বিধায়ক ৷ এবারও ওই কেন্দ্র থেকেই ঘাসফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "রেজিনগর তো বটেই, নওদা কেন্দ্রেও হুমায়ুনের হার অবধারিত ৷ তিনি যতই বাবরি মসজিদ তৈরি করুন, মানুষ নিজের দৈনন্দিন জীবনে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের সহায়তা পেয়ে থাকে ৷ মানুষ এখন উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেয় ৷ তারা জানে, উন্নয়নের আরেক নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হুমায়ুনের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি নির্বাচনে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবে না ৷ তাছাড়া যদি রেজিনগর কেন্দ্রে নিজের জয় সম্পর্কে নিশ্চিতই থাকতেন, তবে নওদা কেন্দ্রেও কেন তিনি প্রার্থী হলেন ?"

ফলাফল যাই হোক না কেন, এখনই বলে দেওয়া যায়, আগামী 23 এপ্রিলের নির্বাচন পর্যন্ত আলোচনার ময়দান জমজমাট করে রাখছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তবে জনতা জনার্দনের রায় কোন দিকে যায়, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও এক মাসেরও বেশি সময় ৷

