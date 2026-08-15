ছেলের নামে দেওয়াল লিখন, রেজিনগর উপ-নির্বাচনের প্রচার শুরু হুমায়ুনের

ছেলের নামে দেওয়াল লিখন, রেজিনগর উপ-নির্বাচনের প্রচার শুরু হুমায়ুনের
হুমায়ুন কবীরের দাবি, বিজেপি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যতই আস্ফালন করুন উপ-নির্বাচনে রেজিনগরে পদ্ম ফোটানো সম্ভব হবে না ।
Published : August 15, 2026 at 5:40 PM IST
রেজিনগর, 15 অগস্ট: উপ-নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই জেতা আসন ধরে রাখতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর । শনিবার রেজিনগরের দলীয় কার্যালয় থেকে ছেলের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করলেন নওদার বিধায়ক ।
রেজিনগর আর নন্দীগ্রাম দুই কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন আসন্ন। দুর্গাপুজোর আগেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি । রেজিনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীক বাঁশি চিহ্ন নিয়ে উপ-নির্বাচনে লড়বেন হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবি আজাদ ওরফে রবীন। এদিন বাবার পাশে থেকে রবীনও দেওয়াল লিখলেন ।
হুমায়ুন বলেন, "রেজিনগরে অনেকে বিজেপির তাবেদারি করছে। পিছন থেকে মদত দিচ্ছে । বিজেপির কথায় এখানকার প্রশাসন চলছে । তৃণমূল বিজেপিকে যেভাবে সমর্থন করতে তাতে এখানে লড়াই জমজমাট হবে। তবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি এখানে শেষ হাসি হাসবে । গোলাম নবি আজাদ রেজিনগর থেকে জিতবে ।" হুমায়ুন কবীরের দাবি, বিজেপি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আস্ফালনের পরও রেজিনগরে পদ্ম ফোটানো সম্ভব হবে না ।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানিপুর ও নন্দীগ্রামে দুটি আসন থেকে জিতেছিলেন । একইভাবে হুমায়ুন কবীর রেজিনগর ও নওদা আসন থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে জিতেছিলেন । শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম এবং হুমায়ুন কবীর রেজিনগর আসন থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । এই দুই আসনে বিধানসভার উপ-নির্বাচন আগামী দু'মাসের মধ্যে হতে চলেছে বলে প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছে ।
রেজিনগরে হুমায়ুন কবীর নিকটতম বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষকে 58 হাজার 876 ভোটে পরাজিত করেছিলেন। তৃতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল প্রার্থী আতাউর রহমানের সঙ্গে হুমায়ুনের ভোটের ব্যবধান ছিল 81 হাজার 818। প্রদত্ত ভোটের 51.62 শতাংশই পেয়েছিলেন হুমায়ুন । সেই হিসাবে রেজিনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে ।
তবে গত 10 জুলাই রেজিনগরে সাংগঠনিক সভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উন্নয়নের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। রামনগরঘাটে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু-সহ রেজিনগরে একাধিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন তিনি । একইসঙ্গে অগস্ট মাসে ফের রেজিনগরে জনসভার ঘোষণাও করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । নবান্ন থেকে নির্দেশ আসায় রামনগরঘাটে সেতুর জন্য প্রাথমিক মাপজোকও হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলায় আশার আলো দেখছেন রেজিনগরবাসী ।
তবে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস বা সিপিএম কোন দলের প্রার্থীর নামই এখনও সামনে আসেনি । কিন্তু হুমায়ুন কবীর আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে উপ-নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য কেবল ছেলে গোলাম নবি আজাদের নামই ঘোষণা করেননি, বরং ছেলের নামে দেওয়াল লিখনও শুরু করে দিয়েছেন । রেজিনগরে বিশাল সমর্থক নিয়ে পদযাত্রার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারও শুরু করে দিলেন এদিন তিনি ।
হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবি আজাদ(রবীন) বলেন, "বাবা সারাজীবন রেজিনগরের মানুষের কথা ভেবেছেন । রেজিনগরের মানুষ বাবাকে হতাশ করেননি । আমাকেও হতাশ করবেন না । আমার মাথার উপরে আছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ।" হুমায়ুন কবীর বলেন, "বিজেপির জেলা সভাপতি মলয় মহাজন এখন সব কাজ ছেড়ে রেজিনগরে হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছেন । কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না । প্রতিদ্বন্দ্বিতা টক্কর হলেও গোলাম নবি আজাদই জিতবে ।"
এদিকে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, "হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছে । হুমায়ুনের ধোঁকাবাজি সবাই ধরে ফেলেছেন । রেজিনগরের মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে ও বিজেপি সরকারের সঙ্গে আছে । জয় নিশ্চিত ।"