হুমায়ুনের টার্গেট মালদার সংখ্যালঘু ভোট ! আইএসএফ-মিমকে সঙ্গী করে চলার ইচ্ছেপ্রকাশ

হুমায়ুনের টার্গেট মালদার সংখ্যালঘু ভোট ! আইএসএফ-মিমকে সঙ্গী করে চলার ইচ্ছেপ্রকাশ
মালদায় জনতা উন্নয়ন পার্টির তিনটি দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন ৷ মালদা জেলায় অলআউট যাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ হুমায়ুন কবীরের ৷
Published : January 26, 2026 at 8:10 PM IST
মালদা, 26 জানুয়ারি: আগে থেকেই তাল ঠুকছে আইএসএফ ও মিম ৷ এবার তাল ঠুকতে শুরু করল বাংলায় সদ্য আত্মপ্রকাশ করা জনতা উন্নয়ন পার্টি বা জেইউপি ৷ তিন দলেরই নজরে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা-সহ গোটা রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক ৷ সেই ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে 77তম সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন মালদায় তিনটি দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন জেইউপি-র প্রধান তথা মুর্শিদাবাদের ভরতপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷
সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তৃণমূল আর বিজেপি ছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁরা জোট গড়তে রাজি ৷ অর্থাৎ, বাম ও কংগ্রেস দল তাঁর কাছে ব্রাত্য নয় ৷ তবে, হুমায়ুন কবীরের দলকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করা কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় অন্যরা ৷
এ দিন ইংরেজবাজারের যদুপুর, চাঁচল থানার সামসি ও রতুয়া থানার শ্রীপুরে জেইউপি’র কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন হুমায়ুন ৷ যদুপুরে একটি সভাও করেন তিনি ৷ সেই সভায় তিনি বলেন, "আমরা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ আমাদের উদ্দেশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করা ৷ এরা সংখ্যালঘু মানুষকে শুধু ধোঁকাই দিয়ে গিয়েছে ৷ এখানে কাজ নেই ৷ ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েও, অনেককে চাকরি হারাতে হচ্ছে ৷ তাঁদের কী অবস্থা ! মমতার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বান্ধবী অর্পিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার টাকা লুট করল ৷ আপনার খাদ্যমন্ত্রী, পরে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেল খাটল ৷ আপনাদের প্রাইমারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যও জেল খাটল ৷ যাকে আপনি বীরভূমের বাঘ বলেন, সেই অনুব্রত মণ্ডলও তিহাড় জেল ঘুরে আসল ৷ এদের নিয়েই চলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কীভাবে এত টাকা আপনার দলের লোকজন উপার্জন করে, ছাব্বিশের নির্বাচনে মানুষকে তার জবাব দিতে হবে আপনাকে ৷"
পরে হুমায়ুন বলেন, "জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম মালদায় এলাম ৷ এর আগে বহুবার মালদায় এসেছি ৷ বরকত সাহেবদের আমলে মালদা জেলা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে তিনি অনেক কাজ করে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, সেই দিন এখন অতীত ৷ এই জেলার 12টি আসনের মধ্যে বিজেপি চারটি ও তৃণমূল আটটিতে জিতেছে ৷ কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে জোট করার বিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না ৷ তাই মালদার মাটিতে আমরা অল আউট লড়ব ৷ আমাদের সঙ্গে মিম থাকতে পারে ৷ মিমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে কথাও হয়েছে ৷ আইএসএফও থাকতে পারে ৷ মিম, আইএসএফ, সিপিআইএম-এর সঙ্গে সার্বিক জোট নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে ৷ ফেব্রুয়ারির 10 থেকে 15 তারিখের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ জোট হলে মালদা জেলায় আমরা ছ’টি আসনে প্রার্থী দেব ৷ জোট না-হলে 12টি আসনে আমাদের প্রার্থী থাকবে ৷ ইংরেজবাজার ছাড়া সব আসনেই কংগ্রেস আর তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে ৷
হুমায়ুন আরও বলেন, "গনি মিথ যে মালদায় কাজ করে, তা আমি অস্বীকার করছি না ৷ কিন্তু, 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে গনি খানের পরিবারের সদস্য মৌসম নুর মালদা উত্তর কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলেন ৷ একুশের নির্বাচনে কংগ্রেস এই জেলা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷ চব্বিশের নির্বাচনেও কংগ্রেসের তেমন কোনও ফল হয়নি ৷ তবে, ইশা খান মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে জিতেছেন ৷ তার জন্য মুর্শিদাবাদের দু’টি বিধানসভা আসনের অবদান অনেক ৷ ওই দু’টি কেন্দ্রে তিনি প্রায় 70 হাজার ভোটে লিড পেয়েছেন ৷ তবে বলে দিচ্ছি, আগামীতে মালদায় জনতা উন্নয়ন পার্টি ভালো ফল করবে ৷ 1977 পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলায় অনেক কাজ করেছে ৷ তারপর 34 বছরের বামফ্রন্ট আর সাড়ে 14 বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সংখ্যালঘু মানুষদের শুধু ধোঁকা দিয়ে এসেছে ৷ ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলেছে ৷ এটা ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে ৷ এই ট্র্যাডিশন আমরা ভাঙব ৷ জোট নিয়ে কথাবার্তা চলায় আমরা আসন্ন নির্বাচনে কত আসনে লড়ব, তা এখনই বলতে পারছি না ৷ তবে, প্রয়োজনে আমরা রাজ্যের 294টি আসনেই প্রার্থী দেব ৷"
কিন্তু মুর্শিদাবাদ, মালদার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় কোন দলের ভোট ব্যাংকে তাঁরা থাবা বসাতে চাইছেন, সেই প্রশ্নে মুখ খোলেননি হুমায়ুন ৷ তবে, ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আপাতত লক্ষ্য তৃণমূল আর কংগ্রেসের ভোট কেটে নিজের দলের ঝুলিতে ঢোকানো ৷ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত সাতটি কেন্দ্রে দলের প্রার্থী নির্বাচন করে ফেলেছেন তিনি ৷ মালদা ও মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সেই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর আসন ৷
কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী অবশ্য হুমায়ুনকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ ৷ তাঁর বক্তব্য, "সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে এদের মুখে কোনও কথা নেই ৷ পরিযায়ী শ্রমিক, বেকারত্ব, গঙ্গা ভাঙন, শিল্পের সমস্যা নিয়ে কোনও কথা নেই ৷ এখানকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে কাজ পাচ্ছেন না ৷ গরিব মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন ৷ দুর্ঘটনায় অনেকে মারাও যাচ্ছেন ৷ আর এরা মসজিদ-মন্দিরের রাজনীতি করতে ব্যস্ত ৷ বাবরি মসজিদ উত্তরপ্রদেশের বিষয় ৷ মুর্শিদাবাদের সঙ্গে ওই মসজিদের কোনও যোগের ইতিহাসে নেই ৷ বাইরের এমন একটি জিনিস তিনি বাংলায় তুলে আনছেন ৷ তিনি মসজিদ-মন্দির বানান ৷ কিন্তু, স্থানীয় ইতিহাসের ভিত্তিতে তৈরি করুন ৷ এসব শুধু ধর্মের রাজনীতির জন্যই করা হচ্ছে ৷ এই খেলা বিজেপি আর তৃণমূল অনেকদিন ধরেই চালিয়ে আসছে ৷ মিম অন্য রাজ্যের দল ৷ তাদের সঙ্গে এদের কথা হচ্ছে ৷ মিম বাংলার মানুষের কথা কী ভাববে ! তবে, মানুষ এখন অনেক সজাগ ৷ এরা কত ভোট পাবে, সেটা মানুষ ঠিক করবে ৷ তবে, মনে হয় এরা মানুষের সমর্থন পাবে না ৷"
ঠিক একই কথা তৃণমূলের মালদা জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর ৷ তিনি বলেন, "হুমায়ুন কবীর ঠিক কী চান, সেটাই এখনও স্পষ্ট নয় ৷ রাজনীতিতে তাঁর নিজের অবস্থানও অস্পষ্ট ৷ উনি উন্মাদের মতো আচরণ করছেন ৷ মালদা তো বটেই, এই বাংলায় তিনি বা তাঁর দলের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই ৷ তৃণমূলের একটি ভোটেও আঁচড় বসাতে পারবেন না ৷ নিজে নোটার চেয়ে কম ভোট পাবেন ৷"
একই বক্তব্য জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের ৷ তাঁর কথায়, "হুমায়ুন মালদায় সভা করতে পারেন, দলের পার্টি অফিসও খুলতে পারেন ৷ এটা তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ কিন্তু, বামফ্রন্টের ভোট কাটার মতো ক্ষমতা ওঁর কোনওদিনই হবে না ৷ স্বপ্ন তিনি দেখতেই পারেন ৷ দোষ কোথায় ?"
রাজনৈতিক মহলও আসন্ন নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের নতুন দলের উপর এখনই কোনও বাজি ধরতে চাইছে না ৷ এর মূল কারণ, একেক সময় তাঁর একেক ধরনের মন্তব্য ৷ মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনি অন্য দলের ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে পারবেন কি না, তা নিয়েও দ্বিধা প্রকাশ করা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে ৷
জেলার এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, "মনে রাখতে হবে বাবরি মসজিদ সংখ্যালঘুদের একটি সেন্টিমেন্ট ৷ হুমায়ুন কবীর সেই সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলেছেন ৷ তাই তাঁর মসজিদের শিলান্যাসে মানুষের ঢল নেমেছিল ৷ তবে, পরবর্তী সময়ে অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, বাবরি মসজিদের সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ মসজিদের ইমামরাও এ নিয়ে মানুষকে বার্তা দিয়েছেন ৷ সম্ভবত সেই কারণে এখন বাবরি মসজিদ নিয়ে হুমায়ুন কবীরের মুখে কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ নির্বাচন অন্য বিষয় ৷ মানুষ এখন যে কোনও নির্বাচনে নিজেদের ভালো-মন্দ বিচার করে ৷ এখন নির্বাচনের সঙ্গে বাবরি মসজিদ ইস্যুকে হুমায়ুন কীভাবে মেশাতে পারেন, সেটাই দেখার ৷ তবে, তিনি যেভাবে অন্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট তৈরি করতে ব্যস্ত, তাতে মনে হয় নিজের দলের শক্তির উপর নিজেরই ভরসা নেই ৷ তাছাড়া তাঁর দলের সংগঠন এখনও তৈরি হয়নি ৷ তাই এই নির্বাচনে অন্য দলের ভোট কাটা তাঁর দলের পক্ষে খুব কঠিন ৷"