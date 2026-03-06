হুমায়ুনকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা, বিজেপি প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ

হুমায়ুনকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা, বিজেপি প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের দেড়মাস পর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন জেইউপি চেয়ারম্যান ৷ সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ হুমায়ুনের ৷
Published : March 6, 2026 at 1:15 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 6 মার্চ: জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রদান করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর প্রায় দেড়মাস পেরিয়ে এই নিরাপত্তা পেলেন হুমায়ুন ৷ আর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন হতেই ভরতপুরের বিধায়ক সরাসরি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজ্যের একাংশ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ করলেন ৷
শুক্রবার সকালে হুমায়ুনের জন্য বরাদ্দ হওয়া ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা লাগু করা হয়েছে ৷ সেই মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হন ৷ সেখান থেকেই হুমায়ুন অভিযোগ করেন, "যেদিন থেকে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছি, সেদিন থেকে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের এবং রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে ৷ তাই আমি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে ৷ আজ প্রায় একমাস পর আমি ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা পেলাম ৷"
উল্লেখ্য, গত 19 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ হুমায়ুন কবীরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করার অনুমতি দেয় ৷ সেই আবেদনের দু’সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল ৷ হুমায়ুনের আবেদনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ভরতপুরের বিধায়ককে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দিল ৷
তবে, হুমায়ুনের এই নিরাপত্তা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজনীতিতে চলছে জোর চর্চা ৷ জেলার একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেয়েছেন ৷ যা নিয়ে তৃণমূল অভিযোগ করছে, বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাতের কারণেই এই ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাচ্ছেন হুমায়ুন ৷ বিজেপির কথাতেই তৃণমূলের ভোট কাটতে ময়দানে নেমেছেন জেইউপি চেয়ারম্যান ৷ আর তারই পুরস্কার পেলেন তিনি ৷
তৃণমূলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, "সবই বিজেপির বদান্যতায় হয়েছে ৷ হুমায়ুনকে তৃণমূলের ভোট কাটার জন্য আসরে নামিয়েছে বিজেপি ৷ ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তারই উপঢৌকন ৷" জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, "লোকসভা নির্বাচনে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার চিত্রনাট্য যে মমতার লিখে দেওয়া, সেকথা হুমায়ুন কবীর একাধিক জায়গায় স্বীকার করেছেন ৷ আর এবারের চিত্রনাট্যের আড়ালে বিজেপি না তৃণমূল, তা ধীরে-ধীরে সামনে আসবে ৷"
উল্লেখ্য, 'বাবরি মসজিদ' তৈরির কথা ঘোষণার পর থেকেই হুমায়ুন অভিযোগ করে আসছিলেন, তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে একাধিক ফোন আসছে ৷ এমনকি এ নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, জেলা পুলিশ তাঁর অভিযোগে কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি করেছিলেন হুমায়ুন কবীর ৷
এমনকি হায়দরাবাদ থেকে তাঁর জন্য বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন হুমায়ুনের এক আত্মীয় ৷ কিন্তু, কলকাতা বিমানবন্দরের ভিতর থেকেই সেই নিরাপত্তারক্ষীদের ফিরে যেতে হয় ৷ অস্ত্র আইনে সেই বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের হায়দরাবাদে ফেরত পাঠানো হয়েছিল ৷ সেই ঘটনা নিয়েও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷ তবে, এবার আদালতের নির্দেশের পরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন তিনি ৷