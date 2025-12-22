ETV Bharat / politics

‘গোলাপ’ নিয়ে জোড়াফুলকে শূন্য করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ হুমায়ুন কবীরের

সোমবার নতুন দলের নাম ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর৷ তাঁর নয়া দলের নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)৷

HUMAYUN KABIR JANATA UNNAYAN PARTY
নতুন দলের নাম ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের (নিজস্ব ছবি)
বেলডাঙা (মুর্শিদাবাদ), 22 ডিসেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেস সাসপেন্ড করার পরই হুমায়ুন কবীর নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির ঘোষণা করেছিলেন৷ সেই দলের নাম যে 22 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে সেকথাও জানিয়েছিলেন তিনি৷ সেই মতো সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নিজের দলের নাম ঘোষণা করলেন ভরতপুরের বিধায়ক৷ তার পর রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে৷

এদিন বেলডাঙার মির্জাপুর সংলগ্ন মাঠ থেকে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘2011 সালে এই জেলায় (মুর্শিদাবাদ) তৃণমূলের প্রতীকে একজন জিতেছিলেন। 2016 সালে সেই সংখ্যা চারে পৌঁছয়। 2021 সালে আমি সেই সংখ্যা 20-তে পৌঁছে দিয়েছি। 2026 সালে আমিই আপনাকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এই জেলায় শূন্যতে নামিয়ে আনব। ক্ষমতা থাকলে আমাকে রুখে দেখান। জোড়াফুলকে জিরো করব, করব, করব।’’

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি সরাসরি তাঁর সঙ্গে ডিবেটে বসার চ্যালেঞ্জও করেছেন হুমায়ুন কবীর৷ তিনি বলেন, ‘‘সৎ সাহস থাকলে আপনার পছন্দের চ্যানেলে আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসুন। আপনার সমস্ত কালো খাতা খুলে দেব। আপনার পরিবারের বিশাল সম্পত্তি কীভাবে এল সব জানাব বাংলার মানুষের কাছে। হিজাব পড়ে ইদের নামাজে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু মুসলিমদের জন্য আপনি কিছুই করেননি। ক’জন মুসলিমকে চাকরি দিয়েছেন?’’

হুমায়ুন আরও বলেন, ‘‘আপনার কথায় মুসলিমরা ওয়াকফ আন্দোলনে নামেনি। অথচ আপনি ওয়াকফ নিয়ে কিছুই করেননি। মুসলিমরা জবাব দেবে। আজ তারা শিক্ষিত ক্ষমতাশালী। 1 লক্ষ 86 হাজার মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। হুমায়ুন কবীরকে এক লক্ষ মুসলিম সমর্থন করলে আপনি চিৎপটাং হয়ে ভাগীরথীতে পড়বেন।’’

উল্লেখ্য, এক সময় কংগ্রেসে ছিলেন হুমায়ুন কবীর৷ 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিধায়ক হন৷ তার পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন৷ এদিন মঞ্চ থেকে তিনি কীভাবে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন, সেই স্মৃতিচারণাও করেছেন হুমায়ুন৷ তাঁর দাবি, মুকুল রায়ের মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে একান্তে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেই তাঁকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়৷

পরে আবার কংগ্রেসে ফেরেন হুমায়ুন৷ নির্দল হয়েও ভোটে লড়েছেন৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়েও ভোটে লড়তে দেখা গিয়েছিল তাঁকে৷ পরে আবার তিনি তৃণমূলে যোগ দেন৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াফুল প্রতীকে লড়ে বিধায়ক হন৷ কিন্তু মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণা করে তিনি তৃণমূলের রোষে পড়েন৷ তাঁকে সাসপেন্ড করে শাসক দল৷ তার পরও নিজের অবস্থানে অনড় থেকে গত 6 ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি৷ সেই ঘটনার 16 দিনের মাথায় নিজের নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করে দিলেন তিনি৷

হুমায়ুন কবীর তাঁর দলের নাম দিয়েছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি৷ সংক্ষেপে জেইউপি (JUP)৷ হুমায়ুনই এই দলের চেয়ারম্যান৷ পাশাপাশি একটি কমিটিও গঠন করেছেন হুমায়ুন৷ সেখানে সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি হিন্দুদের নামও রয়েছে৷ তিনি একটি প্রাথমিক ভোটার তালিকাও প্রকাশ করেছেন৷ হুমায়ুনের দাবি, তিনি 135 নয়, 209 আসনে প্রার্থী দেবেন। 100টি আসনে তিনি জিতবেন। এর মধ্যে 70 জন মুসলিম, 30 জন হিন্দু থাকবে। 2026-এ তিনিই নির্ণায়ক শক্তি হতে চলেছেন।

নাম ঘোষণার পাশাপাশি কোন প্রতীকে তিনি লড়তে চান, সেই কথাও জানিয়েছেন হুমায়ুন৷ প্রতীক হিসেবে তাঁর প্রথম পছন্দ গোলাপ৷ গোলাপ তো ভালোবাসার প্রতীক৷ সেই গোলাপ-ই কেন দলের প্রতীক হিসেবে পছন্দ করছেন হুমায়ুন? জানা গিয়েছে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে৷ দুই দলের প্রতীক ফুল৷ তৃণমূল ভোটে লড়ে জোড়াফুল চিহ্ন নিয়ে৷ আর বিজেপির নির্বাচনী প্রতীক পদ্মফুল৷ তাই হুমায়ুন বঙ্গ রাজনীতিতে আরও একটি ফুল যুক্ত করতে চান৷ দুই ফুলের বিরুদ্ধে লড়তে চান গোলাপ নিয়ে৷

তবে সেটা তখনই সম্ভব হবে, যদি নির্বাচন কমিশন এর অনুমোদন দেন৷ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নতুন দল নথিভুক্ত করতে হলে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করতে হবে৷ দল গঠনের একমাসের মধ্যে এই আবেদন করতে হবে৷ সেখানেই প্রতীকের বিষয়টি জানাতে হবে৷ সেখানে তিনটি প্রতীক দিতে হয়৷ জানা গিয়েছে, জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীক হিসেবে গোলাপের পাশাপাশি থাকছে টেবিল ও নারকেল গাছ৷

2021 সালের বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে এসেছিল৷ বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চায় সামিল হয়ে তারা ভোটে লড়েছিল৷ যদিও শেষ মুহূর্তে দল ঘোষণা হওয়ায় তাদের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃতি দেয়নি৷ তখন অন্য দলের প্রতীকে তাদের ভোটে লড়তে হয়৷ হুমায়ুন কবীরের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা কম৷ ভোটের আগে তাঁর দলের স্বীকৃতি মেলার কথা!

এদিকে এদিন হুমায়ুনের কথাবার্তা ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজে স্পষ্ট যে তিনি এখন শাসক দলকে প্রতিপদে চ্যালেঞ্জ করতে চান৷ সেই কারণে তিনি জানুয়ারি মাসে ব্রিগেডে সভা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন৷ বলেছেন, ‘‘জানুয়ারি মাসে ব্রিগেডে জনসভা করে দেখাব। সেদিনই তৃণমূলের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেব।’’ এদিকে হুগলির এক সমর্থকের পরিবারে ফিরহাদ হাকিম গুন্ডা পঠিয়ে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ হুমায়ুনের। তিনি বলেন, ‘‘প্রয়োজনে ব্রিগেডের সভার দিন হাজার হাজার সমর্থক নিয়ে আপনাকে ঘেরাও করে আমার ক্ষমতা দেখিয়ে দেব।’’

এদিন বেলডাঙার মির্জাপুর সংলগ্ন মাঠে ভিড় ভালোই হয়েছিল৷ সেই ভিড়ে জাতীয় পতাকা ও জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রস্তাবিত পতাকার পাশাপাশি মিমের পতাকাও উড়তে দেখা গিয়েছে৷ যদিও হুমায়ুন চার লক্ষ লোকের সমাবেশ করবেন বলে জানিয়েছেন৷ এদিনের ভিড় সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি বলেই অনেকের মত৷

