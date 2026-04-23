রণক্ষেত্র নওদা ! বিক্ষোভের মুখে হুমায়ুন, ভাঙচুর গাড়িতেও; রিপোর্ট তলব কমিশনের

রণক্ষেত্র নওদা ! বিক্ষোভের মুখে হুমায়ুন, ভাঙচুর গাড়িতেও; রিপোর্ট তলব কমিশনের
ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই হুমায়ুনের দাবি, "আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী না-থাকলে বড় অঘটন ঘটে যেত । ওরা ছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ।"
Published : April 23, 2026 at 1:01 PM IST
নওদা, 23 এপ্রিল: ভোটের আগের রাতেই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের নওদায় । গভীর রাতে বোমাবাজির অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছিল তীব্র উত্তেজনা । বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সেই পরিস্থিতি আরও বিস্ফোরক হয়ে ওঠে । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের উপস্থিতিতেও একাধিক বুথে তৃণমূল এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের মধ্যে বারবার সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় ।
শুধু বাগযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি পরিস্থিতি । বেলা বাড়তেই হুমায়ুনের কনভয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে । ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই হুমায়ুনের দাবি, "আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে বড় অঘটন ঘটে যেত । ওরা ছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ।" একই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি । গোটা ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন । অন্যদিকে নওদার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর ৷
অশান্তির সূত্রপাত বুধবার রাতেই । তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খানকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে । তৃণমূলের দাবি, হামলার পিছনে রয়েছে হুমায়ুনের দল । যদিও বৃহস্পতিবার সকালে ভোট দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা খেতে খেতে সেই অভিযোগ উড়িয়ে হুমায়ুন বলেন, "শাহিনা আমার বোনের মতো । আমরা কেন ওকে মারতে যাব ?" তবে হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেন, "আমার লোককে কেউ পাথর ছুড়লে, আমি তো রসগোল্লা খাওয়াব না, পালটা জবাব দেব ।"
সেই 'শান্তি'র বার্তা বেশিক্ষণ টেকেনি । নওদার শিবনগর গ্রামের 173 নম্বর বুথে আক্রান্ত কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েন তিনি । তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হাবিব শেখের নেতৃত্বে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মী-সমর্থকেরা । 'গো ব্যাক' স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা । অভিযোগ ওঠে, হুমায়ুন 'বিজেপির দালাল' হিসেবে কাজ করছেন । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তাঁর গাড়ি ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে, এমনকী ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ।
ঘটনাস্থলে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও উত্তেজনা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি । বিক্ষোভের জেরে এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়, কার্যত থমকে যায় জনজীবন । প্রসঙ্গত, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরই হুমায়ুন কবীর নিজের দল গড়ে ভোটে নেমেছেন । তৃণমূলের অভিযোগ, তিনি বিজেপির সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে সংখ্যালঘু ভোট কাটার চেষ্টা করছেন । অন্যদিকে হুমায়ুনের পালটা দাবি, তাঁকে রুখতেই তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়াচ্ছে ।
ভোটের মাঝপথে প্রার্থীর গাড়ি ঘেরাও ও সংঘর্ষের ঘটনায় প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে । নওদার শিবনগর গ্রামে বাড়তি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে । পরে কমিশনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে ।
