2028-এ লোকসভা নির্বাচনের আগেই বাবরি মসজিদের কাজ শেষ হবে: হুমায়ুন কবীর
শপথ নেওয়ার পর তিনি জানালেন, 'দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার পরাস্ত হোক, সেটা চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসুক, তা চাইনি ৷'
Published : May 13, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 13 মে: আশা আর আশঙ্কার মধ্যেই বুধবার বিধানসভায় বিধায়ক পদে শপথ নিলেন ছাব্বিশের নির্বাচনে জয়ী জনপ্রতিনিধিরা ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবারও শপথ গ্রহণ চলবে ৷ এদিন বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের মনে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রশ্ন ৷ অনেকে আবার নতুন কিছু হওয়ার আশায় রয়েছেন ৷
নতুন সরকারের আমলে তাঁর স্বপ্নের 'বাবরি মসজিদ' তৈরি কতটা সার্থক হবে তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্রের জয়ী আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীরের ৷ এই বাবরি মসজিদের উপর ভর করে তিনি এবার দু’টি কেন্দ্রে নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছেন ৷ এদিন বিধায়ক হিসাবে শপথ নেওয়ার পর তিনি জানালেন, "দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার পরাস্ত হোক, সেটা চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসুক, তা চাইনি ৷" হুমায়ুনের এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, বিজেপির এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাবরি মসজিদ নিয়ে অশনি সংকেত দেখছেন তিনি ৷
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে কোনও মসজিদের নাম বাবরি মসজিদ রাখা যাবে না ৷ তবে কি বাবরি মসজিদের নাম পরিবর্তন করা হবে ? সাংবাদিকরা হুমায়ুনকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আগে বাবরি মসজিদ তৈরি হোক ৷ তারপর নামকরণ প্রসঙ্গ ৷ ওনারা কিছু বলতেই পারেন ৷ সেই অধিকার তাঁদের রয়েছে ৷ তেমনই সুপ্রিম কোর্টের রায় আমার পক্ষে রয়েছে ৷ সে’কারণেই বাবরি মসজিদের কাজ চালু রয়েছে ৷ 2028 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগেই বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হবে ৷"
রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বাংলাদেশিদের একাংশের কিছু মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তারা দাবি করছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ৷ এনিয়ে প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের একহাত নিয়েছেন হাড়োয়ার তৃণমূল বিধায়ক ড. মতিন ৷
তিনি বলেন, "একটা কথা বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জন্য বাংলাদেশের মুসলমানরা অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷ তারা এমন কিছু করে যার খেসারত এ’রাজ্যের বাঙালি মুসলমানদের দিতে হয় ৷ তাই বাংলাদেশের মুসলমান ভাইদের বলব, এই রাজ্যের মুসলমানদের নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে হলে সবকিছু জেনে, বুঝে, পড়াশোনা করে মন্তব্য করা ভালো ৷ ওই দেশের আলটপকা মন্তব্যের জন্যই এখানকার মুসলমানদের বিপদ হয় ৷ তাঁরা যেন আরও সতর্ক হয়ে মন্তব্য করেন ৷"
উত্তর 24 পরগনার আমডাঙা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক কাসেম সিদ্দিকী আবার আসন্ন কুরবানি ঈদ পালন নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের সংখ্যালঘুরা যাতে নির্বিঘ্নে কুরবানি ঈদ পালন করতে পারে তার জন্য আমি রাজ্য সরকারকে জানাব ৷ আশা করছি এবারও আমরা ভালোভাবে কুরবানি ঈদ পালন করতে পারব ৷ আর বেআইনি গরুর হাট বন্ধের বিষয়টি আমাকে আগে জানতে হবে ৷"
দ্বিতীয়বার বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার পর রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা নয়, সেই জায়গায় বাংলার ফুটবলের কথা উঠে এসেছে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর গলায় ৷ ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন তিনি ৷ একসময় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দেশের সেরা ফুটবল ক্লাবগুলির অন্যতম ছিল ৷ কিন্তু আজ সেসব অতীত ৷
নওশাদ বলেন, "আগের কর্মকর্তারা থাকলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোনও উন্নতি হবে না ৷ ওরা ক্লাবের টাকা-পয়সা লুটেপুটে খেয়েছে ৷ এমনকি খেলোয়ারদের খাবারও ঠিকমতো দেওয়া হয়নি ৷ আমি মনে করি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান ক্লাবের রাজনীতিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ 1926 সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের এমন দুরবস্থা কেন ? একটা কথা আবারও বলছি, আমি ভলিবল খেলতাম ৷ তাই খেলার প্রতি আমার একটা টান রয়েছে ৷ যদি ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকে, তবে আমি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য 50 থেকে 100 কোটি টাকার ব্যবস্থা করে দেব ৷ কিন্তু ওই টাকায় এক কাপ চা’ও কেনা যাবে না ৷ ওই টাকা শুধুমাত্র ফুটবল আর খেলোয়ারদের পিছনে খরচ করতে হবে ৷"
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ৷ এরপর কার পালা ? এনিয়ে ফিসফাস চলছে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে ৷ সেই ফিসফাস উসকে দিয়ে এদিন দমদম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ বক্সি বলেন, "এবার ব্রাত্য বসুর পালা ৷ যে সময় অয়ন শীল অ্যান্ড কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পুর নিগমগুলিতে চাকরি দুর্নীতি চালাচ্ছিল, তখন ব্রাত্যজন প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টও পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন ৷ যে কোম্পানি 2014-15 সাল পর্যন্ত এক পয়সা লাভ দেখাতে পারত না, এই দুর্নীতি চলার সময় সেই কোম্পানির কোটি টাকার উপর লাভ ৷ কিন্তু তারা নাকি আজ পর্যন্ত আয়কর দাখিল করেনি ৷ সঠিকভাবে তদন্ত হলে সুজিত বসুর পরের নামটা ব্রাত্য বসুর ৷"